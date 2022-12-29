أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

يتناقل الناشطون عبر وسائل التواصل رسالة من طفل في زوق مكايل الى بابا نويل يدعوه الى توفير الطعام لعائلته لتجنيب والدته ‏البكاء، وقد شنّ الناشطون هجوما على الكنيسة التي لم تنظر لحال الصبي، لكن احدا لم يتمكن من ارشاد الراغبين بالتبرع الى عنوان ‏الصبي او اسمه الكامل‎.‎

لوحظ أن موقف نواب تكتل نيابي وسطي، كان موحّداً لعدم التدخّل من قريب أو من بعيد، أو إعطاء أي معلومات عن لقاء سياسي عُقِد ‏أخيراً‎.‎

تؤكد بعض الجهات السياسية أن معلومات أحد قادة الأجهزة الأمنية عن اضطرابات أمنية، تؤكدها بعض الأحداث المتنقلّة في المناطق ‏من حيث توقيتها وأهدافها‎.‎

الجمهورية

تبيّن أنّ لقاء حصل بين قطبين بارزين بوساطة أحد المراجع السياسية اقتصر الكلام خلاله على المجاملات والعموميات من دون ‏الغوص في التفاصيل لكنه أدى الى انكسار الجليد على أمل لقاءات أخرى‎.‎

خلافاً لإعلانها وجوب الإسراع في إنجاز استحقاق حسّاس تتمسك جهة فاعلة بخياراتها في شأنه مهما طال الوقت‎.‎

قابلت جهات سياسية باستغراب موقف عاصمة كبرى يُراعي وجوب التفاهم بينها وبين حزب كبير‎.‎

اللواء

لم تتضح بعد الجهات الدولية والاقليمية التي تقف وراء التحركات المحلية، ذات الصلة بالإعداد لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية‎.‎

يترقب مطلعون زيارة وفد من كتلة نيابية حليفة لمرجع سابق أو مرجعين، على أقل تقدير للتهنئة بالأعياد‎.‎

استثني العسكريون المتقاعدون من نظام صيرفة الجديدة 38 ألف ليرة لبنانية لكل دولار، فيما باقي موظفي القطاع العام، من متقاعدين ‏وغيرهم احتسبت سحوباتهم بالدولار على السعر الجديد‎!‎

نداء الوطن

يتردد أنّ معظم القضاة سيعودون عن اعتكافهم مطلع العام المقبل خصوصاً وأنّ قيمة رواتبهم الجديدة صارت مقبولة نسبياً مقارنة ببقية ‏الموظفين‎.‎

تقول مصادر اطّلعت على مضمون اللقاء-العشاء الذي جمع جبران باسيل بسليمان فرنجية، إنّ الأول حاول تقديم عرضٍ للثاني، ‏باعتبار أن حظوظه شبه معدومة، يقضي بأن يتوافقا على اسمٍ يختارانه معاً، في ما يبدو أنّ عرض باسيل يهدف إلى قطع الطريق على ‏وصول قائد الجيش جوزاف عون إلى قصر بعبدا‎.‎

تفيد المعلومات أنّ بعضاً من المدراء العامين وكبار الموظفين المسيحيين، راح يبحث عن غطاء سياسي جديد، لا سيما وأنّ بعضهم ‏محسوبون على العهد العوني، ويتحججون بالاستهداف السياسي‎.‎

البناء

قال مصدر نيابي لقد بدأت ترجمة نتائج لقاءات النائب جبران باسيل والرئيس نجيب ميقاتي والنائب السابق وليد جنبلاط بتوقيع وزير ‏الدفاع موريس سليم مرسوم المساعدات الاجتماعية للعسكريين، كما اعتمدها ميقاتي وسيليها توقيع سليم قرار تأجيل تسريح أعضاء ‏المجلس العسكري‎.‎

لاحظ مصدر دبلوماسي أن لقاء موسكو السوري التركي الروسي لم يتم وفقاً للتسلسل الذي اقترحه الرئيس التركي فجرى ضم اجتماع ‏وزراء الدفاع ورؤساء الأركان ورؤساء المخابرات ولم يستبعد أن تكون الخطوة التالية قمة رئاسية ثلاثية يحضرها وزراء الخارجية ‏والدفاع ورؤساء الأركان والمخابرات‎.‎