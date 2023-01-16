أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

■فيما كان الضجيج حول عمل جهاز امن الدولة قائما لتوقيفه وليام نون كانت محطة “الجديد” تكشف تجاوزات الجهاز في توزيع عناصر الحماية والمرافقة والسيارات على شخصيات لا يشملها قانون الحماية وتعتبر محسوبيات تخالف القوانين

■يفيد مركز للدراسات بان الدولار اذا استمر على صعوده التدريجي فان المؤشرات تنبئ بأن سعر الصرف سيبلغ نحو 165 ألف ليرة في كانون الثاني 2023.

■يقول أحد النواب في مجالسه إن ما صرح به قائد جهاز أمني بارز حول مخاوفه من الأوضاع الأمنية، انما كان في محله لخبرته وما يملك من معلومات ومعطيات

اللواء

■تساءلت أوساط نيابية حول دور مسؤول روحي في بيروت في تعجيل صدور قرار الإفراج عن الناشط وليم نون وقطع الطريق على الخطاب الطائفي في الإعتصامات الجماهيرية أمام مقر جهاز أمن الدولة!

■أثارت تسريبة عن تهديد العماد عون تمزيق تفاهم مار مخايل في حال شارك وزراء حزب الله في جلسة مجلس الوزراء ردود فعل سلبية في أوساط الأخير

■جرت أكثر من محاولة لإصلاح ذات البين بين رئيس الحكومة ووزير الطاقة ولكن لم يُكتب لها النجاح، بسبب إصرار الوزير على عدم حضور جلسة مجلس الوزراء!

نداء الوطن

■ علق مســؤولون في هيئة الشراء العام عــى المبادرة التي ســيطرحها اليوم وزير الطاقة وليد فيــاض خلال مؤتمره الصحافي، بالقول »إنها قد تكون دفع نصف الغرامات من جيبه، والباقي من خزينة الدولة«!

■يقــول وزير ســابق في حكومة الرئيس تمام سـلام إن توقيــع جميــع الــوزراء على القرارات التي صــدرت في فترة الشــغور الرئاسي يومها، هو مخــرج ابتكره الأمين العام الراحل لمجلــس الوزراء الدكتور سهيل بوجي.

■ اعتبرت مصــادر رقابية الكلام عن تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء وربط التعيين بمشيئة الوزير وتعديــل القانون،ملهاة ومضيعــة للوقــت؛ وتابعت: المطلوب اختيــار اعضاء الهيئة من قبل لجنة خبراء مســتقلة متخصصــة؛ وأن يتقيّد المرجع الصالح للتعيين بالنتائج كما هي »بلا طلوع ونــزول« واّلا سنكون أمام وجه آخر من وجوه الفساد.

البناء

خفايا

■علّق قيادي في محور المقاومة على الأزمة الخانقة التي تعيشها مصر مالياً مع انهيار سعر الصرف قائلاً سواء كان الأمر نتيجة ضغوط سياسية خارجية أو تداعيات اقتصادية صرفة، فإنه يقول بأن الذهاب إلى كامب ديفيد وتوسّل المال الخليجي ووصفات صندوق النقد خيارات يدعوننا اليها، ولا تحل المشكلة.

كواليس

■قال مصدر حقوقي تعليقاً على قضية وليم نون إنه بعد معركة ثنائي أمل وحزب الله لمعالجة ملف القاضي طارق بيطار وفشلهما بذلك لم يعد منطقياً الحديث عن قضاء يعمل لصالح المنظومة التي يتهم الثنائي بأنه يمثل محورها، وبالتالي فإن القضاء إما مستقل أو تابع لمنظومة ممسوكة من خصوم الثنائي

اسرار الجمهورية

■ تلقى مسؤولون في عدد من المواقع ضغوطات مباشرة من جهات دبلوماسية، ويتوقع أن يرتفع منسوبها في الأيام المقبلة

■ أكدت شخصية رسمية تعنى بالشأن الإجتماعي أنها مستعدة لدخول السجن اذا تبين انها مررت محسوبيات أو واسطات في هذا الملف

■ حرص مسؤول على التأكيد أن لقاءه مع مسؤول أجنبي كان استطلاعيا ولم يتوقف عند موضوع محدد، خلافا لكل التوقعات التي سبقت اللقاء

الأنباء

الاختلاف في خدمة الشعبية

مسار الاختلاف بين فريقين في حلف سياسي واحد يخدم أحدهما في محاولة استعادة شعبيته التي أظهرت الانتخابات النيابية تراجعها بشكل واضح.

*أسباب غير معلنة

اشتعال سجال إعلامي قاسي اللهجة بين مسؤول رسمي ووسيلة إعلامية يخفي خلفه أكثر من الأسباب المُعلنة.