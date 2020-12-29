أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

عمد مدير مكتب وزير سابق الى الاتصال بعدد ممن اعتبرهم معنيين بخبر نشر في الاعلام مهددا اياهم بطريقة غير مباشرة.

لوحظ أنّه للمرة الأولى تجنّب كبار السياسيين تمضية عطلة الأعياد في الخارج احتراماً لمشاعر الناس ولظروف سياسية وأمنية معقدة.

أثار كلام مستشار رئاسي سابق بلبلة لدى تيار سياسي مسيحي، وخصوصاً إشارته إلى ملف حيوي في إحدى الوزارات قد يُحدث ضجة في الأيام المقبلة.

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الجمهورية

بدأت المنظمات الدولية بتخفيف المساعدات من كمّامات ومستلزمات طبية بسبب ما يدور عن ذهاب هذه المساعدات إلى جهات معينة.

تدور خلافات داخل أحد الأحزاب بسبب إستحقاق قريب حيث تحصل تدخلات من حزب آخر.

عُلم أن الهبة التي تسلمها فوج إطفاء بيروت من الحكومة الإيطالية وهي كناية عن 10 آليات إطفاء لا تزال متوقفة بانتظار معاملات الجمارك.

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اللواء

وضعت المصارف اللبنانية خطة استراتيجية للتعافي، بمعزل عن خطة الدولة، ليس أقلها بيع أصول، وإعادة النظر بالجسم الوظيفي.

يُشجّع مرجع، لا حق له بالتدخل، في إعادة النظر ببعض إجراءات الحصانة، لدى المحاكم غير المدنية.

توزّع جمعيات مرتبطة بجهات دولية أو مانحة مساعدات، بتنسيق مباشر مع جهات على الأرض، كجواز مرور.

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نداء الوطن

عُلم أنّ هيئة القضايا في وزارة العدل تقدمت بشكوى جزائية بوجه مجلس الانماء والاعمار وشركة سوكلين واحدى الشركات العقارية وعدد من المتعهدين، بجرم المسؤولية عن الفيضان الذي حصل في كانون الأول 2019 في منطقة الناعمة على الاوتوستراد الساحلي.

تسود في أوساط وزارة الطاقة والمياه بلبلة حول ملفات رشى وتنفيعات وسمسرات في تراخيص الآبار، علماً أنّ الوزارة لا تزال تعتمد آلية للتراخيص تعود للعام 2010 رغم دخول قانون المياه حيّز التنفيذ في تشرين الأول الفائت.

يدور خلاف حزبي على تقاسم المشاريع المنبثقة عن وزارة الشؤون الاجتماعية حيث يتم العمل على دمجها في 6 مشاريع بدلاً من 22 مشروعاً، وتردد أنّ الخلاف الأساس يتركز حول مشروع دعم الأسر الأكثر فقراً الذي يُصر الوزير على تعيين موظفة مقربة منه كمديرة للمشروع للسيطرة على التمويل العائد له.

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الأنباء

يتصرف مرجع سياسي بطريقة “جحا ما بيقدر إلا على خالتو”.

زيارة خارجية لمرجع رسمي لن تطول حيث سيعود بعد الأعياد.

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البناء

توقفت الأوساط السياسية أمام كلام السيد حسن نصرالله عن أسباب داخلية لا خارجية وراء تعقيد تشكيل الحكومة وربط الأمر بأزمة الثقة بين الرئاستين ورأت فيه اطمئناناً من حزب الله لجهة تمثيله في الحكومة، رغم الكلام الأميركي ونفي للاتهامات للرئيس المكلف بالتزام فيتو أميركي على الحزب.

تقول مصادر أمنية عراقية إن التحقيقات في تفاصيل البعد المحلي لاغتيال القائدين قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس قاربت من نهايتها وقد كشفت الكثير من المتورّطين والشبكات وقدّمت صورة واضحة عن كيفية تنفيذ عملية الاغتيال.

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