أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة البناء

ـ كواليس

قال خبير انتخابي إن كلام رئيس حزب الكتائب عن انتخابات الرئاسة يفترض إمكانية أن يجمع مرشحان رئاسيّان في وقت واحد 65 صوتاً، علماً أن حصول احد المرشحين على 65 يعني استحالة حصول سواه عليها. والسؤال لرئيس الكتائب هل توافر لمرشحه 65 صوتاً وتم إفشال النصاب كي يهدد بالمثل؟

ـ خفايا

قال دبلوماسي شرقي لرئيس حزب بارز إن المساعدة في انتخاب رئيس للجمهورية وفقاً لخلاصة المواصفات المشتركة بين ما يقوله القادة اللبنانيون برئيس يطمئن السعودية وقادر على الحوار مع سورية ولا يقلق حزب الله تعني شيئاً واحداً هو السعي للعودة إلى معادلة (س – س) أي سورية – السعودية.

صحيفة الجمهورية

ـ نُقل عن أحد المسؤولين أن تصعيد البعض حيال الملف الرئاسي مردّه إلى خوفهم من أنّ لحظة انتخاب الرئيس بمثابة ورقة النعوة لتنظيم سياسي.

ـ يقول مرجع كبير، إنّ أي لقاء مسيحي شامل يُعتبر خدمة كبيرة من رئيس حزب مسيحي لمسؤول تيار بارز، حيث يعطيه المفتاح الميثاقي لرئاسة الجمهورية.

ـ قرّرت كريمة رئيس سابق الإنصراف إلى العمل السياسي من البوابة الشبابية بعيداً من الحزب الذي كان ينتمي اليه والدها، وذلك بعد سلسلة مشاورات واتصالات.

صحيفة اللواء

ـ همس

تحرص شخصيات معتدلة على الإبتعاد عن معركة كسر عظم في انتخابات رئيس الجمهورية، في ضوء ربط نزاع حاد بين دولة كبرى ودولة إقليمية ذات تأثير!

ـ غمز

فُهم أن بيان متقاعدي عناصر قوى الأمن الداخلي كان له أثر حاسم في اعادة النظر بتوجهات نقدية احدثت ارباكات واسعة.

ـ لغز

لم يلتزم العديد من المصارف بالتسعيرة الجديدة لدولار صيرفة رغم التعميم الصادر عن البنك المركزي.

صحيفة النهار

ـ تساؤلات

لوحظ أن “القرض الحسن” إنتقل إلى بلدات وقرى جبلية، في ظل تساؤلات لأهالي المنطقة عن الأهداف الكامنة وراء هذه الخطوة.

ـ انفراج

عُلم أن انفراجاً حصل على خط تقريب المسافة بين وزير سيادي ومرجعية أمنية بارزة، بعد جهود وزير سابق ومحامٍ معنيّ بالملف.

ـ حركة سياحية

تسجل حركة كويتية سياحية ظهرت في الأيام الماضية من خلال وصول أعداد مقبولة من الرعايا الكويتيين ساحلاً وجبلاً.

ـ الحضور اللبناني بارز

لوحظ أنه بعد مونديال قطر والفرص التي استفادت منها شريحة واسعة من اللبنانيين، بدأ الامر ينسحب على مواسم الرياض حيث الحضور اللبناني بارز في معظم النشاطات.

صحيفة نداء الوطن

ـ أسفت مصادر سياسية للخلاف الذي دبّ في واشنطن بين نائب رئيس البرلمان الياس بوصعب والنائب مارك ضو وللتسابق بينهما على التغطية الإعلامية.

ـ توقعت مصادر في الجامعة اللبنانية حصول مفاجآت في انتخابات رابطة الأساتذة المتفرغين، بعد عجز الأحزاب التقليدية عن حماية حقوق الأساتذة في ظل فرض التعليم الحضوري وانهيار الخدمات الأساسية في الكليات.

ـ تشهد إحدى مديريات التعليم تغطية عملية تشريع منظمة لشهادات وإفادات مزورة في بعض الجامعات الخاصة لصالح شخصيات أمنية ودبلوماسية.

الأنباء

*مؤشرات على خط الاستحقاق

تمرير خطوة تشريعية اذا ما حصل سيحمل مؤشرات مهمة على خط استحقاق داهم.

*ترقب

ترقب لمناسبة وطنية بعد أيام وعما اذا كانت ستحمل اي رسائل سياسية.