أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة النهار
ـ يلاحظ ان تطبيقات تحديد سعر الصرف لا تتوقف عن العمل ايام الاحاد والاعياد والعطل الرسمية وتلحظ في اكثر الاحيان ارتفاعا بسعر الدولار مقابل الليرة من دون معرفة الاسباب في ظل غياب التداول وفي ظل عجز الاجهزة الامنية عن الوصول الى اصحاب هذه التطبيقات.
ـ لم يفسر القضاء ولا الامن كيف امكن لضابط متقاعد ادين في عمليات قبض الرشى في مقابل ادخال تلامذة ضباط الى المدرسة الحربية وعناصر الى مختلف الاجهزة لقاء مبالغ مالية كبيرة، من السفر عبر مطار بيروت من دون ان يتم توقيفه، وكأنه اريد له ان يهرب بماله في مقابل حصر التهمة به وتبرئة اخرين وردت اسماؤهم في الملف.
ـ عُلم أنّ وزيرة في حكومة تصريف الأعمال شاركت للمرة الأولى في اجتماع مجلس مذهبي، كما لوحظ تكثيف لقاءاتها السياسية وسط تساؤلات عن أهداف حراكها وهل تتجه لدخول المعترك السياسي بعد خروجها من الوزارة.
ـ قال قاض سابق في ديوان المحاسبة ان تبرير الهدر لا يعني تشريعه واستمراره في اشارة الى اعتبار مدير عام اوجيرو انه غير مسؤول عن قيمة راتبه البالغ 48 مليون ليرة ولا عن المكافأت لأن وزير الاتصالات انذاك جمال الجراح هو الذي حددها له.
ـ عاتب وزير سابق رئيس مجلس إدارة مؤسسة إعلامية مرئية بعدما تناولته المحطة في إحدى القضايا واتسم الاتصال بالحدة.
صحيفة البناء
ـ خفايا
قالت مصادر سياسيّة مساندة للمقاومة إن حملة التحريض التي قامت على استخدام كلام محوّر على لسان مسؤول إيراني نجحت باستدراج بعض حلفاء المقاومة الى مواقف لا تتناسب مع منطق التحالف، خصوصاً أن الكلام التوجيهيّ للمقاومة في غير مكانه والكلام الذي بنيت عليه المواقف غير صحيح.
ـ كواليس
لفتت مصادر دبلوماسيّة الانتباه لتبدّل وجهة القلق من عمل يُقدِم عليه الرئيس الأميركي قبل نهاية ولايته الى قلق معاكس من الرد الإيراني في الذكرى السنوية لاغتيال القائد الإيراني قاسم سليماني، خصوصاً في ظل مؤشرات تبدّلت معها وجهة الجدية والإعداد النفسي والإعلاميّ.
صحيفة الجمهورية
ـ سئل مرجع بارز عن العام الجديد، فقال إن الأشهر الستة الأولى ستكون صعبة والنصف الثاني منه سيكون أقل صعوبة إنما ملبدا بالغيوم.
ـ تتحدث مصادر دبلوماسية عربية وغربية عن عمليات أمنية محتملة وصفت بأنها “خارج المألوف” في لبنان وربما في المنطقة.
ـ اعتبر تقرير إستخباري مقتل أحد قادة تنظيم إقليمي في اليمن عرف بـ “الشبح” بأنه يساوي في توقيت العملية وتنفيذها أميركيا مقتل مسؤول إقليمي كبير السنة الماضية.
صحيفة اللواء
ـ اتّصلت مرجعية روحية بمسؤول كبير مستفسرة عن الموقف الرسمي من تصريحات قائد السلاح الجوي في الحرس الإيراني الذي اعتبر لبنان بمثابة خط أمامي لإيران في معركتها مع الدولة العبرية!
ـ فوجئ رئيس تيار سياسي بحجم التظاهرة الشعبية في ساحة الأشرفية بعد انتشار خبر إدخال مسعود الأشقر إلى العناية الفائقة في إحدى مستشفيات المنطقة!
ـ يدور خلاف صامت بين أكثر من هيئة قضائية حول مصير التحقيق في انفجار المرفأ واحتمالات تنحية القاضي صوان أو استمراره في متابعة مهمته في هذا الملف الذي يزداد تعقيداً يوماً بعد يوم!
صحيفة نداء الوطن
ـ يترقب المسؤولون وصول ممثلين عن شركة “الفاريز” و”مارسال” الى بيروت خلال الأسبوع الجاري لإعادة التفاوض على عقد تدقيق جديد مع وزارة المال.
ـ أحالت النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان شكوى هيئة القضايا في ملف وزارة المهجرين الى أمن الدولة للتوسع بالتحقيق بعدما تبين وجود ثغرات شكلية في الادعاء، لجهة عدم تسديد الكفالة المصرفية بقيمة ثلاثة ملايين ليرة المنصوص عنها في المادة 12 من القانون رقم 189/2020.
ـ عطلت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل امكانية فرض ضريبة استثنائية على الايرادات الاستثنائية التي حصلت عليها المصارف نتيجة قيامها بعمليات مالية بناءً على تعليمات مصرف لبنان، بحجة عدم إمكانية إصدار قوانين ضريبية لفئة معينة من المكلفين، وأنّ إصدارها بمفعول رجعي يخالف مبدأ النظام الحر.
صحيفة الأنباء
*انطباع واضح
لم يتطرّق مسؤول حزب فاعل إلى الملف الحكومي في اطلالاتين متتاليتين، ما ترك انطباعاً واضحاً بعدم أهمية بت هذا الملف بالنسبة إليه راهناً.
*محاولة لملمة
تحاول جهة سياسية حاكمة إبراز مواقف أحد رجال الدين، وذلك من باب محاولة لململة تراجعها الشعبي