أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة النهار‎

ـ يلاحظ ان تطبيقات تحديد سعر الصرف لا تتوقف عن العمل ايام الاحاد والاعياد والعطل الرسمية وتلحظ في اكثر ‏الاحيان ارتفاعا بسعر الدولار مقابل الليرة من دون معرفة الاسباب في ظل غياب التداول وفي ظل عجز الاجهزة ‏الامنية عن الوصول الى اصحاب هذه التطبيقات‎.

ـ لم يفسر القضاء ولا الامن كيف امكن لضابط متقاعد ادين في عمليات قبض الرشى في مقابل ادخال تلامذة ضباط ‏الى المدرسة الحربية وعناصر الى مختلف الاجهزة لقاء مبالغ مالية كبيرة، من السفر عبر مطار بيروت من دون ‏ان يتم توقيفه، وكأنه اريد له ان يهرب بماله في مقابل حصر التهمة به وتبرئة اخرين وردت اسماؤهم في الملف‎.

ـ عُلم أنّ وزيرة في حكومة تصريف الأعمال شاركت للمرة الأولى في اجتماع مجلس مذهبي، كما لوحظ تكثيف ‏لقاءاتها السياسية وسط تساؤلات عن أهداف حراكها وهل تتجه لدخول المعترك السياسي بعد خروجها من ‏الوزارة‎.

ـ قال قاض سابق في ديوان المحاسبة ان تبرير الهدر لا يعني تشريعه واستمراره في اشارة الى اعتبار مدير عام ‏اوجيرو انه غير مسؤول عن قيمة راتبه البالغ 48 مليون ليرة ولا عن المكافأت لأن وزير الاتصالات انذاك جمال ‏الجراح هو الذي حددها له‎.

ـ عاتب وزير سابق رئيس مجلس إدارة مؤسسة إعلامية مرئية بعدما تناولته المحطة في إحدى القضايا واتسم ‏الاتصال بالحدة‎.‎

صحيفة البناء‎

ـ خفايا‎

قالت مصادر سياسيّة مساندة للمقاومة إن حملة التحريض التي قامت على استخدام كلام محوّر على لسان مسؤول ‏إيراني نجحت باستدراج بعض حلفاء المقاومة الى مواقف لا تتناسب مع منطق التحالف، خصوصاً أن الكلام ‏التوجيهيّ للمقاومة في غير مكانه والكلام الذي بنيت عليه المواقف غير صحيح‎.

ـ كواليس‎

لفتت مصادر دبلوماسيّة الانتباه لتبدّل وجهة القلق من عمل يُقدِم عليه الرئيس الأميركي قبل نهاية ولايته الى قلق ‏معاكس من الرد الإيراني في الذكرى السنوية لاغتيال القائد الإيراني قاسم سليماني، خصوصاً في ظل مؤشرات ‏تبدّلت معها وجهة الجدية والإعداد النفسي والإعلاميّ‎.‎

صحيفة الجمهورية‎

ـ سئل مرجع بارز عن العام الجديد، فقال إن الأشهر الستة الأولى ستكون صعبة والنصف الثاني منه سيكون أقل ‏صعوبة إنما ملبدا بالغيوم‎.

ـ تتحدث مصادر دبلوماسية عربية وغربية عن عمليات أمنية محتملة وصفت بأنها “خارج المألوف” في لبنان ‏وربما في المنطقة‎.

ـ اعتبر تقرير إستخباري مقتل أحد قادة تنظيم إقليمي في اليمن عرف بـ “الشبح” بأنه يساوي في توقيت العملية ‏وتنفيذها أميركيا مقتل مسؤول إقليمي كبير السنة الماضية‎.‎

صحيفة اللواء‎

ـ اتّصلت مرجعية روحية بمسؤول كبير مستفسرة عن الموقف الرسمي من تصريحات قائد السلاح الجوي في ‏الحرس الإيراني الذي اعتبر لبنان بمثابة خط أمامي لإيران في معركتها مع الدولة العبرية‎!

ـ فوجئ رئيس تيار سياسي بحجم التظاهرة الشعبية في ساحة الأشرفية بعد انتشار خبر إدخال مسعود الأشقر إلى ‏العناية الفائقة في إحدى مستشفيات المنطقة‎!

ـ يدور خلاف صامت بين أكثر من هيئة قضائية حول مصير التحقيق في انفجار المرفأ واحتمالات تنحية القاضي ‏صوان أو استمراره في متابعة مهمته في هذا الملف الذي يزداد تعقيداً يوماً بعد يوم‎!‎

صحيفة نداء الوطن‎

ـ يترقب المسؤولون وصول ممثلين عن شركة “الفاريز” و”مارسال” الى بيروت خلال الأسبوع الجاري لإعادة ‏التفاوض على عقد تدقيق جديد مع وزارة المال‎.

ـ أحالت النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان شكوى هيئة القضايا في ملف وزارة المهجرين الى أمن الدولة ‏للتوسع بالتحقيق بعدما تبين وجود ثغرات شكلية في الادعاء، لجهة عدم تسديد الكفالة المصرفية بقيمة ثلاثة ملايين ‏ليرة المنصوص عنها في المادة 12 من القانون رقم 189/2020‏‎.

ـ عطلت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل امكانية فرض ضريبة استثنائية على الايرادات الاستثنائية ‏التي حصلت عليها المصارف نتيجة قيامها بعمليات مالية بناءً على تعليمات مصرف لبنان، بحجة عدم إمكانية ‏إصدار قوانين ضريبية لفئة معينة من المكلفين، وأنّ إصدارها بمفعول رجعي يخالف مبدأ النظام الحر‎.‎

صحيفة الأنباء

‎*‎انطباع واضح

لم يتطرّق مسؤول حزب فاعل إلى الملف الحكومي في اطلالاتين متتاليتين، ما ترك انطباعاً واضحاً بعدم أهمية بت ‏هذا الملف بالنسبة إليه راهناً‎.‎

‎*‎محاولة لملمة

تحاول جهة سياسية حاكمة إبراز مواقف أحد رجال الدين، وذلك من باب محاولة لململة تراجعها الشعبي