أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة النهار
ـ حاولت السلطة اللبنانية التملص من مسؤوليتها عن موقع تهريب الغاز والمازوت الذي انفجر عند الحدود باعتباره داخل الاراضي السورية علما ان البضاعة المهربة لبنانية واصحاب المستودع كذلك.
ـ لوحظ أنّ محطات عربية وخليجية أفردت مساحة واسعة لتداعيات كلام المسؤول الإيراني عن لبنان وانعكاساته على الوضع اللبناني من جوانبه كافة.
ـ أثارت زيارة وزيرة لمرجعية رئاسية ومعايدته حملة واسعة من الانتقادات والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.
ـ بدا الاصرار على الاستمرار في حجز المحامي جيمي حدشيتي كأنه تصفية حساب مع نقيب المحامين ملحم خلف بعدما حاول اطلاقه من القوى الامنية التي رأت انه من غير الممكن ان يتدخل النقيب في كل مرة لكسر قرارها.
صحيفة الجمهورية
ـ وصفت تقارير دبلوماسية بشكل متناقض الحملات المتبادلة بين قوتين دولية وإقليمية منها ما يخشى الحرب والعكس صحيح.
ـ يتردد أن بعض أصحاب المصارف يسيّرون أعمالهم من منازلهم منكفئين عن التجول ليس بسبب كورونا إنما لأسباب أمنية ولا يتجولون إلا بحراسة أمنية مشددة.
ـ تتظهّر الخلافات في الحكومة المستقيلة أكثر فأكثر وتظهر للعلن في كل مرة يجري البحث عن حلول للأزمات وآخرها كانت التدابير لإقفال البلد.
صحيفة اللواء
ـ كشف مصدر مطلع عن مقاربة جديدة للمفاوضات، تسمح بالتوصل إلى نتائج، مقبولة من الطرف اللبناني!
ـ تسجل أسعار الزيوت، وبعض المواد الغذائية طفرات في الأسعار، تتغير ليس بين وقت وآخر، بل بين ساعة وساعة..
ـ تقع بين وقت وآخر، إشكالات في بعض القرى الجنوبية، يجري تطويقها بسرعة، منعاً لتداعيات لها..
صحيفة نداء الوطن
ـ أفاد مصدر في فريق البنك الدولي بان مسح الاضرار التي لحقت بمباني الوزارات والادارات العامة المتضررة من انفجار مرفأ بيروت يتضمن شوائب مالية وقانونية، منها مبالغة هائلة في تقييم الاضرار وطلب ترميم مبان مستأجرة على نفقة الدولة فيما يقع موجب الترميم على عاتق المالك بموجب قانون الايجارات.
ـ تستمر مؤسسات عامة باستنزاف مواردها المالية من خلال التوظيف الضمني الناجم عن صفقات اليد العاملة غب الطلب، حيث بلغت الزيادة في احدى المؤسسات التابعة لوصاية وزارة الطاقة اكثر من 150 مياوماً خلال العام 2020.
ـ في ظل نفاد الاعتمادات وهلاك قيمتها بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، بدأت ادارات ومؤسسات عامة قرصنة برامج المعلوماتية اللازمة لتشغيل الحواسيب وبرامجها، في خرق فاضح لقانون حماية الملكية الفكرية والادبية والاتفاقيات الدولية، ما يعرض القطاع العام لتداعيات قانونية.
صحيفة الأنباء
*ترقّب للعودة
ترقّب لعودة مرجع رسمي من الخارج خلال ساعات وما يمكن ان تحمله من تطورات على مستوى استحقاق وطني مفصلي.
*تأييد كلامي
رغم تأييد مرجع رسمي وآخر سياسي لمسألة ترشيد الدعم وإقرار بطاقات تموين، الا أن أي إجراء عملاني بهذا الإطار لم يحصل بعد واقتصر الأمر على الكلام