أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة النهار‎

ـ حاولت السلطة اللبنانية التملص من مسؤوليتها عن موقع تهريب الغاز والمازوت الذي انفجر عند الحدود باعتباره ‏داخل الاراضي السورية علما ان البضاعة المهربة لبنانية واصحاب المستودع كذلك‎.

ـ لوحظ أنّ محطات عربية وخليجية أفردت مساحة واسعة لتداعيات كلام المسؤول الإيراني عن لبنان وانعكاساته ‏على الوضع اللبناني من جوانبه كافة‎.

ـ أثارت زيارة وزيرة لمرجعية رئاسية ومعايدته حملة واسعة من الانتقادات والتعليقات على مواقع التواصل ‏الاجتماعي‎.

ـ بدا الاصرار على الاستمرار في حجز المحامي جيمي حدشيتي كأنه تصفية حساب مع نقيب المحامين ملحم خلف ‏بعدما حاول اطلاقه من القوى الامنية التي رأت انه من غير الممكن ان يتدخل النقيب في كل مرة لكسر قرارها‎.‎

صحيفة الجمهورية‎

ـ وصفت تقارير دبلوماسية بشكل متناقض الحملات المتبادلة بين قوتين دولية وإقليمية منها ما يخشى الحرب ‏والعكس صحيح‎.

ـ يتردد أن بعض أصحاب المصارف يسيّرون أعمالهم من منازلهم منكفئين عن التجول ليس بسبب كورونا إنما ‏لأسباب أمنية ولا يتجولون إلا بحراسة أمنية مشددة‎.

ـ تتظهّر الخلافات في الحكومة المستقيلة أكثر فأكثر وتظهر للعلن في كل مرة يجري البحث عن حلول للأزمات ‏وآخرها كانت التدابير لإقفال البلد‎.‎

صحيفة اللواء‎

ـ كشف مصدر مطلع عن مقاربة جديدة للمفاوضات، تسمح بالتوصل إلى نتائج، مقبولة من الطرف اللبناني‎!

ـ تسجل أسعار الزيوت، وبعض المواد الغذائية طفرات في الأسعار، تتغير ليس بين وقت وآخر، بل بين ساعة ‏وساعة‎..

ـ تقع بين وقت وآخر، إشكالات في بعض القرى الجنوبية، يجري تطويقها بسرعة، منعاً لتداعيات لها‎..‎

صحيفة نداء الوطن‎

ـ أفاد مصدر في فريق البنك الدولي بان مسح الاضرار التي لحقت بمباني الوزارات والادارات العامة المتضررة ‏من انفجار مرفأ بيروت يتضمن شوائب مالية وقانونية، منها مبالغة هائلة في تقييم الاضرار وطلب ترميم مبان ‏مستأجرة على نفقة الدولة فيما يقع موجب الترميم على عاتق المالك بموجب قانون الايجارات‎.

ـ تستمر مؤسسات عامة باستنزاف مواردها المالية من خلال التوظيف الضمني الناجم عن صفقات اليد العاملة ‏غب الطلب، حيث بلغت الزيادة في احدى المؤسسات التابعة لوصاية وزارة الطاقة اكثر من 150 مياوماً خلال ‏العام 2020‏‎.

ـ في ظل نفاد الاعتمادات وهلاك قيمتها بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، بدأت ادارات ‏ومؤسسات عامة قرصنة برامج المعلوماتية اللازمة لتشغيل الحواسيب وبرامجها، في خرق فاضح لقانون حماية ‏الملكية الفكرية والادبية والاتفاقيات الدولية، ما يعرض القطاع العام لتداعيات قانونية‎.

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صحيفة الأنباء

‎*‎ترقّب للعودة

ترقّب لعودة مرجع رسمي من الخارج خلال ساعات وما يمكن ان تحمله من تطورات على مستوى استحقاق وطني ‏مفصلي‎.‎

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‎*‎تأييد كلامي

رغم تأييد مرجع رسمي وآخر سياسي لمسألة ترشيد الدعم وإقرار بطاقات تموين، الا أن أي إجراء عملاني بهذا الإطار ‏لم يحصل بعد واقتصر الأمر على الكلام