أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار: أسرار

استغربت أوساط ديبلوماسية كيف يصمت العهد و”أركان الدولة” عن جعل تمثال لشخصية اجنبية وصوره على طريق المطار بوابة الاستقبال الأولى في العاصمة اللبنانية، وذلك تعليقا على رفع الستار عن تمثال قاسم سليماني في الغبيري والذي ترافق مع حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تمحورت حول “ضاحية طهران وليس ضاحية بيروت”.

بدا وزير سابق مربك في اعادة تموضعه واحياء تحالفاته وعدم ازعاج خصوم الامس وقد برز ذلك في اطلالة اعلامية له

يؤكد قطب بارز أنّ مرجعاً سياسياً لن يذهب في حملاته على حزب مقاوم حتى النهاية على خلفية الحفاظ على الاستقرار في منطقته.

تسجل حركة نفضة شاملة في لجنة الاقتصاد النيابية التي أعلنت اجتماعاتها مفتوحة في المجلس وخارجه لإعادة هيكلة ملفاتها الداخلية والخارجية.

البناء: خفايا

توقفت مصادر سياسيّة أمام موجة التصعيد الاستباقية التي بدأت بين فريقي تيار المستقبل والتيار الوطني الحر بصفتها سعياً لخلق المناخ الذي يبرر بقاء الجمود الحكوميّ حتى تنتهي المرحلة الانتقالية الأميركية الرئاسية ويدخل الرئيس المنتخب جو بايدن الى البيت الأبيض.

الجمهورية: أسرار

حذرت جهات ضليعة بالشؤون الأمنية من أننا بدأنا مرحلة الفوضى حيث بدأت عمليات الإغتيالات وسرقة السيارات وقد نصل الى القتل بهدف السرقة.

قال مسؤول كبير إن حملة زعيم سياسي على حزب بارز تستبعد إعتراضاً على طرح مستجد بزيادة عدد الحكومة من 18 الى 20 وزيراً.

سمع زوار مرجع سياسي كلاماً حاداً حيال شخصية سياسية أخرى ربطاً بملف حيوي لا يزال عالقاً.

الأنباء: أسرار

*هجوم قبل الاطلالة

بيان هجومي لافت لتيار سياسي على مرجعية سياسية قبل اطلالة مرتقبة لرئيسه نهاية الأسبوع.

*مَن اتخذ القرار؟

بعد التصريحات المنتقدة لقرار الاقفال من قبل مسؤولين مشاركين في اتخاذه، يصبح السؤال مشروع حول مَن هي الجهة الحقيقية التي اتخذت القرار.

اللواء: أسرار

وصفت مصادر قريبة من مرجع مكلف زيارة مستشار إلى مرجعية روحية بأنها شكلت طعنة لجهود تأليف حكومة جديدة!

تشهد العلاقة بين تيّار على أبواب السلطة وحزب بارز “فترة من عدم التصادم”، بانتظار جلاء وضعية الصراعات والتسويات الدائرة إقليمياً ومحلياً..

دخلت مراجعة قضائية، بالغة الحساسية، مرحلة، لا بدّ فيها من رابح وخاسر، ونتائج مدمّرة على سمعة الملفات القضائية..

نداء الوطن: خفايا

خلافاً للتعاميم الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية وعن وزارة التنمية الادارية صدر عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رأي استشاري يؤكد ان افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية مستثنون من موجب التصريح الالزامي عن الذمة المالية المنصوص عنه في قانون الاثراء غير المشروع.

تؤكد كتلة من “8 آذار” تمسّكها بحقيبة خدماتية كانت من حصتها، على اعتبار انها مكافأة لها لما تعرضت له من العهد.

يستبعد قطب سياسي استمرار تدفق المساعدات الخارجية الانسانية اذا استمرت سياسة السلطة على ما هي عليه، لذلك دعا جماعته الى الاتكال على الذات بدل صندوقة الاعاشة.