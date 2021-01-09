أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

أسرار النهار

يتجنّب سفير دولة كبرى جديد في لبنان وسائل الإعلام بخلاف سلفه، مؤكداً في مجالسه أنّ المواقف التي تصدر عن دولته واضحة تجاه لبنان وليس لديه ما يقوله في الإعلام في هذه المرحلة.

لوحظ أنّ زعيماً سياسياً حاول في طلّة إعلامية تجنّب التعرّض لقطب من طائفته، كي لا تخرج الأمور عن مسارها

قال وزير الصحة حمد حسن في معرض كلامه “الزملاء النواب” واكمل “انا لم اصبح نائبا بعد” في اشارة الى استعداده لخوض الانتخابات النيابية المقبلة

تردد ان وزيرا تدخل لاطلاق احد مهربي الغاز الى سوريا بعد توقيفه عند حاجز أمني يُعرف بحاجز المحطة وتمّ نقله إلى قيادة المنطقة في اللبوة ما ادى الى اطلاقه والمواد المهربة

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أسرار اللواء

لا يُخفي مرجع غير زمني اعتقاده أن العلاقة بين مرجعين، ذهبت إلى غير رجعة، ومن الصعب إعادة الأمور إلى مجاريها!

يتواصل مستشاران، أحدهما رسمي، والآخر متطوع، للتداول في ما يُمكن فعله، لتقريب المواقف.

تكشف مصادر واسعة الاطلاع أن دولة إقليمية كبرى، لن تسير جدياً بما سمّي المبادرة الفرنسية.

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خفايا نداء الوطن

على الرغم من سريان القانون رقم 191 الرامي إلى تعديل المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والذي يهدف الى تعزيز الضمانات الأساسيّة للموقوف وتفعيل حقوق الدفاع والحد من إمكانية التعذيب، لا تزال بعض جهات التحقيق الاولي تمتنع عن تطبيقه ما يعرّض القائمين بالتحقيق للمساءلة الجزائية.

باتت مشكلة هلاك الحد الأقصى لعقد النفقات وتنفيذ موازنات المؤسسات العامة وفقاً للأصول المحددة في قانون المحاسبة العمومية والأنظمة المالية لتلك المؤسسات، بالإضافة الى هلاك قيمة الاعتمادات المرصودة في الموازنات المستقلة والمخصصة للصيانة والمواد واللوازم والأشغال؛ تشكل تهديداً حقيقياً لسير وانتظام المرافق العامة بسبب تآكل القيمة الشرائية وتدهور سعر الصرف الرسمي يومياً.

تحظى حقيبة الشؤون الاجتماعية باهتمام عدد من القوى حتى لقبت بالحقيبة الملكة ومرد ذلك الى ارتباطها ببرامج المساعدات المحلية والدولية.