أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة البناء‎

ـ خفايا‎

قالت مصادر نيابية إن الحديث عن وساطة يقوم بها الرئيس سعد الحريري بين دول الخليج ومصر مع تركيا وبين ‏تركيا وفرنسا مبالغة كبيرة، لكنّ أوساطاً قريبة من الحريري قالت إنه يقوم بمحاولة الحصول على موافقة المحاور ‏الثلاثة على مساحة تفاهم حول لبنان لصالح المبادرة الفرنسية‎.

ـ كواليس‎

قالت مصادر في الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الإجراءات التي تتخذها إيران أبعد من التصعيد التفاوضي وتقع ‏في دائرة الاستعداد للخروج من الاتفاق النووي لصالح البقاء تحت مظلة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ما لم ‏يتم تطبيق الاتفاق من بوابة رفع العقوبات من الشركاء الأميركيين والأوروبيين فيه‎.‎

صحيفة الجمهورية‎

ـ تؤكد مصادر قيادية في تيار كبير أننا أمام خطر حقيقي بعد قول رئيس تيار فاعل عن أن لا مانع من انهيار البلد ‏لعقد مؤتمر تأسيسي جديد‎.

ـ تلقى مندوب شركة دولية عروضا مختلفة لإمرار صفقة تتناول قطاعا حيويا ولم تفهم نتائج هذه العروض وما ‏انتهت اليه‎.

ـ اقتربت مجموعة سياسية وحزبية تسعى الى تشكيل جبهة واحدة من إنجاز ورقتين واحدة سياسية وثانية ‏تنظيمية‎.‎

صحيفة اللواء‎

ـ أُحيطت الفحوصات الطبية الأخيرة لشخصية رسمية بارزة بالتكتم الشديد لا سيما بالنسبة لنتائج صورة‎ “MRI” ‎التي أجريت لمقاطع حساسة في الدماغ‎!

ـ تمرّ علاقات مرجعية روحية مسيحية برئيس تيار سياسي في مرحلة من التوتر وإنعدام الثقة بعد إنقلاب الثاني ‏على التفاهمات التي عقدها مع المرجعية حول تسهيل ولادة الحكومة الجديدة‎!

ـ تساءل ديبلوماسي غربي عن الأسباب التي تحول دون قيام جبهة سياسية عريضة تضم الأحزاب والتيارات ‏السياسية والشخصيات المستقلة المشهود لها بمواقفها الوطنية والسيادية‎!‎

صحيفة نداء الوطن‎

ـ قام احد النواب العونيين الشماليين بتأجير منزل له لا يقيم فيه من أجل إقامة حفلات خاصة في زمن الإقفال بعيداً ‏من أعين القوى الأمنية، فما كان من الأجهزة الا ان داهمت إحدى الحفلات في المنزل وسطرت محضر ضبط ‏بالمخالفة‎.

ـ إنشغلت الدوائر السياسية بتقاسم التوظيفات الدسمة المرتقبة في لجنة الرقابة على المصارف والهيئة المصرفية ‏العُليا، بالاضافة الى تحضير مسودة تغييرات في بعض الوظائف القيادية في مصرف لبنان‎.

ـ مع إعلان وزير الخارجية الاميركي وقف الادارة الاميركية تمويل منظمة الاونروا، سربت جهات في الاونروا ‏معلومات عن توجه لتنقية المسجلين على لوائحها والمستفيدين من تقديماتها، بحيث تشطب اسماء الاشخاص الذين ‏يحملون الجنسية اللبنانية‎.‎

صحيفة الأنباء

‎* ‎جبهة جديدة

مرجعية غير مدنية تبارك مسعى قائم لتشكيل جبهة جديدة بعناوين سيادية‎.‎

‎*‎مهمة لم تنضج

مهمة خارجية لمرجعية رسمية لم تنضج بعد لكنها قائمة وهذا سبب التكتم حولها‎.‎