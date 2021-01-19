أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

على رغم انكار المسؤولين الرسميين لعمليات التهريب في البقاع وتركيز بعض الاعلام على التهريب شمالا لاشاحة النظر عن معابر تشرف عليها الاحزاب، فان البقاعيين يتحدثون علنا عن معبر ابو فلان ومعبر فلان وعن الرسوم والتسهيلات التي يقدمها القائمون على معابر التهريب تلك.

يُنقل أنّ كبار مساعدي الرئيس الفرنسي في الملف اللبناني هم خارج باريس، ما يحمل دلالات على أنّ المبادرة الفرنسية دخلت في إجازة طويلة.

لم تضبط العلاقة بين مرجع حكومي وآخر حزبي، وسط تساؤلات عن قطبة مخفية تدفع المرجع الحزبي إلى عدم التراجع عن موقفه.

عُلم أنّ وسيطاً مسيحياً قد يتحرك في حال التُقطت أية إشارة إيجابية بين بيت الوسط ومعراب لمواجهة المرحلة معاً.

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الجمهورية

اقترب عضو في فريق متخصص من اتخاذ قراره بالتنحي عن ملف حسّاس قبل ان يتغير الجو المحيط بعمله.

رجح مسؤول رسمي سابق أن يكون مرجعاً رئاسياً قد تعمّد إبراز موقف حاد له حيال قطب سياسي.

سئل مرجع سياسي اذا ما كانت الأمور ستعود الى طبيعتها بين مرجعين فقال: “ما بقى محرزة”.

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اللواء

نصح مرجع شخصية نيابية تقف عند الخط الوسط، الاكتفاء بالاتصالات، من دون توريط نفسه بمواقف في الإعلام..

سجلت ملاحظة قانونية بالغة الأهمية، وفحواها ضرورة الاشارة إلى الشركات الخاصة والرسمية في ما خص شركات إنتاج اللقاحات..

تحدثت تقارير عن تلاعب فحوصات الـPCR في أحد المناطق الحيوية، خارج العاصمة!

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نداء الوطن

عُلم أن رئيس وحدة التنسيق والإرتباط في “حزب الله” أجرى إتصالاً بقيادة الجيش، مؤكداً أن التحليلات الإعلامية التي يتم تداولها حول وقوف “الحزب” خلف الحملات المشبوهة التي تطال المؤسسة العسكرية وقائدها، إنما تهدف الى دق إسفين بين الجيش و”الحزب”، وهو أمر مُدان ومرفوض من قبل “حزب الله”.

رغم قرار الاقفال، نقل التلفزيون مباشرة أمس اجتماعاً ترأسه وزير الزراعة في مكتبه وحضره عشرات النقابيين الزراعيين، علماً أنّ مدير مكتب الوزير مصاب بـ”الكورونا”.

تردد أنّ تطبيق القيود المفروضة على حركة المطار بسبب الإغلاق العام، يشهد استنسابية واستثناءات في التعاطي إزاء حركة بعض الرحلات ذهاباً واياباً من وإلى لبنان.

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الأنباء

تراجع واضح في تصريحات تيار سياسي وتنصّل من مضمون مؤتمر صحافي كاد يطيح بكل مساعي استحقاق وطني أساسي.

غياب تام لملف مالي اقتصادي بتداعيات كارثية على الشعب اللبناني ما قد يؤدي الى انهيار اجتماعي اذا لم يعاد الى الواجهة من جديد.

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البناء

قالت مصادر حقوقية إن بعض النقاش المرافق للأزمة الحكومية والحديث عن اعتبار المرجع الحاسم في مصير الحكومة هو مجلس النواب وليس الفيتو الرئاسي سيفتح الباب لتعديل دستوريّ يتمثل بالاحتكام الى مجلس النواب بنصاب الثلثين وإلزامية إحالة التشكيلة الحكوميّة إلى مجلس النواب بمهلة ثلاثة شهور.

دعت مصادر إعلامية إلى متابعة ما ينشره ويكتبه عدد من العرب المؤيدين للسياسات الأميركيّة حول مستقبل أميركا وحجم القلق الذي يعبّرون عنه تجاه النموذج الأميركي وخوفهم من تراجع حجم الانخراط الأميركي في المواجهة مع محور المقاومة الذي تقوده “إسرائيل” وحكومات خليجية.

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