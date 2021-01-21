أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

لوحظ أن جولات القائم بالأعمال البريطاني على المسؤولين، توحي أن لندن لن تعين سفيراً جديداً في المدى المنظور، بل ستكتفي بأن تكون رئاسة بعثتها الديبلوماسية على مستوى قائم بالأعمال.

تتخوف احزاب مسيحية من انطلاق تجمع سياسي جديد قد يؤثر على مسار الانتخابات في عمق كسروان وجبيل ولاحقا المتن الشمالي بعدما فشلت تلك الاحزاب في تقديم حلول لمشكلات الناس المزمنة.

يردد وزير سابق في مجلسه ان الامور المعقدة في لبنان قد تبدأ بالانفراج انطلاقا من آذار المقبل.

لم تكشف اي تحقيقات رسمية عن المراكز الحدودية التي تنفجر فيها مخازن غاز ومازوت على طريق التهريب الى سوريا ولا تم الاعلان عن توقيف اصحابها والكشف عن هوياتهم.

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الجمهورية

تنتظر مراجع دبلوماسية خطوات محددة في ما خص ملف مهم لتنطلق ورشة اتصالات تساند مشروع مصالحة مقترحة.

عكس ما أعلنته المصارف عن تفعيل الصرّاف الآلي خلال فترة الإقفال فإن مودعي الشيكات تصلهم رسالة أن المنصة مقفلة.

لاحظت أوساط متابعة أن قصة رفع الدعم عن بعض السلع الأساسية سلكت طريقها إلى التنفيذ من دون الإعلان الرسمي عنها.

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اللواء

وضع مسؤول مكلف سفراء عرباً وأجانب في أجواء ما توصلت إليه المساعي، ونقاط العرقلة من فريق بعبدا..

لوحظ اكتفاء مرجع كبير باستخدام كلمات قليلة، في معرض إبداء رأيه في ما يتعين فعله للخروج من المأزق الحالي..

يتهم في بعض الأوساط نائب بقاعي بأنه وراء ما سرّب من معلومات تخص الوضع النقدي، والتحويلات المالية الجديدة..

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نداء الوطن

تبيّن أنّ صناديق التعاضد تمتنع عن تغطية نفقات الاستشفاء للمنتسبين لها والعائدة لعلاجهم من فيروس كورونا، في مقابل امتناع وزارة الصحة عن تغطية نفقات علاجهم بحجة أنهم منتسبون لصناديق تعاضد.

تردّد أنّ منشآت النفط التابعة لوزارة الطاقة تقوم بتسليم المحروقات بصورة سرية واستنسابية لبعض تجار المحروقات خارج إطار الآليات والسقوف المعتمدة.

سرّبت جهات معنيّة وثائق تتعلق بنزاع قضائي عالق أمام إحدى محاكم جبل لبنان، يتعلق بعمولات مرتبطة بصفقة استئجار معامل الطاقة العائمة واستقدام البواخر إلى لبنان.

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الأنباء

صمت سياسي لمرجعية رسمية رغم المهمة الموكلة إليه واكتفائه بالقيام بالنشاط الاعتيادي من لقاءات واستقبالات.

أظهرت ردة فعل تيار سياسي على قضية إنسانية مستوى غير مسبوق في نقل الخلاف السياسي إلى تصرفات خارج الضمير.

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البناء

تقول مصادر حقوقية مالية إن المساعدة القضائية التي طلبها المدعي العام السويسري بالتحقيق مع حاكم مصرف لبنان قد تكون نتيجة لتقارير منظمات أوروبية لمكافحة الفساد او حصيلة تعاون هذه المنظمات مع جهات لبنانية، لكن لا يمكن للمدعي العام السويسري أن يبني على اساسها تحقيقاً ومراسلة تعاون ما لم يجد معطيات ومعلومات على درجة من الجدّية تستوجب التتبع والتدقيق.

توقعت مصادر أوروبية أن يبدأ حوار أميركي أوروبي حول كيفية منع إيران من امتلاك سلاح نووي. قال وزير الخارجية الاميركية الجديد إن ما يفصل إيران عن امتلاك مستلزماتها تقلّص بسبب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران من سنة الى ثلاثة شهور

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