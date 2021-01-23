أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

البناء

خفايا

قالت مصادر نيابيّة إن بيان رئاسة الجمهورية حول الملف الحكوميّ جاء بنتيجة زيارة المستشار الرئاسيّ إلى بكركي لاختبار إمكانيّة أن يتضمّن أجوبة على ما نقلته بكركي عن الرئيس المكلف من اعتراضات والاعتقاد بأن يشكل البيان نوعاً من دعوة للرئيس المكلف الى بعبدا لكن المحاولة انتهت بالفشل.

كواليس

قالت مصادر أمميّة إن حرباً باردة أميركية سعودية تدور حول تصنيف حركة أنصار الله على لوائح الإرهاب الذي أقدمت عليه إدارة الرئيس دونالد ترامب وأعلنت ادارة الرئيس جو بايدن عزمها على إلغائه، حيث تسعى السعودية لربط الإلغاء بنتائج المفاوضات السياسية اليمنية بينما تتمسك إدارة بايدن باعتباره علامة حياد أميركي في التفاوض.

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اللواء

همس

يتوقع دبلوماسي أوروبي، حدوث تطوّر ما، يتعلق بالملف الحكومي، في فترة زمنية لا تتعدّى عيد مار مارون.

غمز

يثير مصير الامتحانات النهائية لطلاب الشهادات في المدارس الثانوية والمهنيات، إشكالات تجعل الغموض سيّد الموقف.

لغز

بات بحكم المؤكد ان فتح ملف التحويلات بملايين الدولارات إلى الخارج، سيتخذ أبعاداً خطيرة في الأسابيع المقبلة.

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نداء الوطن

ينشط عدد من كبار الموظفين الرسميين في تخليص معاملات التجار المتعلقة باستيراد السلع المدعومة والحوالات المالية العائدة لها، ما يثير الريبة حول شفافية هذه المعاملات لا سيما وأن متابعتها تتم “بالمراسلة” بين موظفين لا يداومون في إداراتهم.

إستغربت مصادر متابعة الاستماع القضائي “الشكلي” لحاكم مصرف لبنان في قضية الاستنابة السويسرية من دون التوسع في طلب مستندات حول الحوالات المالية أو التدقيق بمصدرها، خلافاً للأصول المرعية في ملفات مهمة.

نقل أحد السياسيين عن عضو في مجلس الشيوخ الفرنسي أنه يتوقع “اختفاء وجوه سياسية بارزة عن الساحة في لبنان بحلول شهر حزيران المقبل”.

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الجمهورية

إعترف حزب فاعل بأن مرحلة خطيرة كان يتحسب لها مرت بلا أضرار وهو يترقب المرحلة المقبلة.

سئل مسؤول بارز عما اذا كان قد شعر من مقره بالهزة الأرضية التي حصلت فقال: من كتر الهزات ما بقى نحس بشي.

تمنى مسؤول حزبي من رئيس تيار سياسي تليين موقفه من قضية شائكة، إلا أن الأخير لم يستجب لهذا التمني قائلاً: وماذا نقول لأنفسنا إن تراجعنا.

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النهار

توزيع عشوائي

تنافس جمعيات حزبية ونواب ومسؤولون محليون على توزيع ادوية يعتقد انها تساعد في الشفاء من مرض كورونا من دون حسيب او رقيب ما يمكن ان يؤدي الى مضاعفات خطيرة على المواطنين.

أين اللقاء التشاوري؟

لوحظ ان اللقاء التشاوري السني لم يتحرك في الاتصالات الحكومية الاخيرة ولم يطالب بحقيبة او ما شابه.

مرشحون الى الرئاسة

بدأ الترويج للائحة تضم خمسة اسماء مرشحة للرئاسة من خارج رؤساء الاحزاب المسيحية والكتل النيابية وتضم نائبا حاليا واربعة وزراء سابقين يمكن ان يشكل كل منهم نقطة تلاق وتقاطع بين المعنيين بالملف اللبناني وتردد انه بدأ الترويج لها في الخارج رغم المدة الفاصلة عن الاستحقاق.

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الانباء

تصعيد

موقف تصعيدي من المتوقع ان يصدر عن مرجعية غير مدنية بعد ضرب كل مبادراته ودعواته لمرجع رسمي بعرض الحائط.

دور خارج الحدود

دور لجهة داخلية بدأت خيوطه بالظهور إعلاميًا في ملف قضائي جاء من خارج الحدود.