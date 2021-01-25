أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

أفيد أن السفير مصطفى أديب يسعى مع مدينة دوسلدورف في ألمانيا الى تأمين الحصول على لقاحات للسجناء في السجون اللبنانية.

يلاحَظ أنّ الحملات التي اشتعلت في الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي يندى لها الجبين، لما بلغته من إسفاف وخروج عن المألوف من معظم الأفرقاء.

يقول أحد السياسيين المخضرمين في مجالسه إنّ لا حكومة ولا سياسة ولا اقتصاد بل معارك تصفية حسابات ومواجهات على خلفيات انتخابية وشخصية.

اثناء زيارته عكار طالب وزير الزراعة عباس مرتضى “المعنيين في الدولة اللبنانية” الاهتمام بالمزارعين مصنفا نفسه في عداد “غير المعنيين”.

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الجمهورية

قال أحد الوسطاء العاملين على الخط الحكومي: وفق الأجواء الخلافية السائدة، يمكنني أن أقول إن قضية فلسطين تحل قبل أن تُحل قضية الحكومة.

قال دبلوماسي عريق أنهى خدمته في لبنان أن الطبقة الحاكمة لا بد أن تدفع أثمان تدميرها لبنان وعدم مبالاتها في القيام بواجباتها تجاه الشعب اللبناني المقهور.

تثار بلبلة كبيرة داخل حزب بارز نتيجة آلاف المراجعات التي يتلقاها من مواطنين تعاملوا مع مؤسسة مالية ويجدون صعوبة في الحصول على حقوقهم.

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اللواء

حرص مرجع روحي على الكلام مع أحد زواره بصراحة تضمنت بعض العبارات القاسية لإيصالها إلى مرجعيته على خلفية الأوضاع المتردية في البلد!

اتّسعت دائرة النقاش داخل قيادة تيار سياسي في ضوء التراجع المستمر في شعبيته بسبب المواقف المتشنجة التي يتفرّد بها رئيسه من دون التشاور مع أعضاء القيادة الذين يعارضون النهج الحالي لرئيس التيار!

تداخلت عوامل قضائية وسياسية في عملية التسريب المتعمّد لفحوى المذكرة القضائية السويسرية المتعلقة بتحويلات من مصرف لبنان إلى بنوك سويسرية، وذلك في إطار الحملة المحلية على رياض سلامة!

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نداء الوطن

يتردد أن التحقيق الذي بدأته السلطات السويسرية بشأن حسابات حاكم مصرف لبنان، قد يتوسع ليشمل حسابات موجودة في دول أخرى.

تبيّن أنّ مشروع موازنة العام 2021 يتضمن نصوصاً إشكالية سقطت في الموازنة السابقة، لا سيما المتعلقة بالإعفاءات من الغرامات والضرائب لصالح كبار المكلفين.

عُلم أنّ جامعات خاصة في الشمال تدرس قرار رفع الأقساط وفقاً لسعر صرف الدولار المتداول بالمنصة المصرفية (3900 ليرة)، وتُعقد اجتماعات بين عدد من إدارات الجامعات لهذه الغاية بعيداً من الأضواء.

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الأنباء

لم ترَ النور مساعي شخصية غير سياسية، تم تصوير تحركها أنه بدفع من حزب فاعل.

تميزت مقابلة أجراها نائب من تيار سياسي بالكثير من الارباك والتناقض أمام أسئلة الصحافية المضيفة.

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البناء

قالت شخصيات ناشطة في انتفاضة 17 تشرين إن محاولات عدّة جرت لاستصدار موقف جامع للقوى والجمعيّات المعنية يطالب القضاء بالسير حتى النهاية في التحقيقات التي فتحها القضاء السويسريّ حول الأموال المهرّبة ولو من دون ذكر أي شخص او عنوان باءت بالفشل.

استغرب دبلوماسيّ عربيّ سابق ما ورد على لسان وزير الخارجية السعودية حول الدعوة لتأخير القرار الأميركيّ برفع العقوبات عن حركة أنصار الله اليمنيّة والقول إن التفاوض ممكن مع حركة مصنّفة إرهابيّة ويمكن ربط رفع العقوبات بنتائج التفاوض، واصفاً الكلام بالدليل على نقص الخبرة.