أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة البناء
ـ خفايا
توقعت مصادر صحيّة أن يعاني لبنان كما تعاني الدول الأوروبية من عدم التزام شركة فايزر للقاحات بمواعيد التسليم لكميات كافية خلال هذا العام، ودعت الى تفعيل الاتصالات بالدول المصدرة للقاحات خصوصاً اللقاح الروسي واللقاح الصيني، بخاصة أن الأسعار وظروف التخزين تجعلهما أفضل للبنان.
ـ كواليس
كشفت مصادر أمميّة عن فرص حقيقيّة للتقدم بمسار سياسي لوقف الحرب على اليمن بعد استعداد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لرفع تصنيف حركة أنصار الله على لوائح الإرهاب ودعوتها للسعودية لوقف الحرب. وقالت المصادر إن دوراً للكويت وعُمان سيعود للواجهة في هذا المجال.
صحيفة الجمهورية
ـ نُقل عن أحد كبار المسؤولين أنه قد يبادر في لحظة معينة الى أن “يبق البحصة” ويكشف “البير وغطاه” عن كل ما يتصل بقضية خلافية وتعقيداتها.
ـ يتردد في الأروقة السياسية أن سلعة حيوية أساسية إرتفع سعرها من فترة قصيرة معر ضة للإرتفاع من جديد.
ـ لا تنوي دولة صديقة للبنان تعيين سفير جديد لها في بيروت بسبب عدم تأليف حكومة من جهة وتعبيراً عن إستيائها من سياسات الطبقة الحاكمة في لبنان.
صحيفة اللواء
ـ من المستبعد أن تتمكن الحملة الراهنة، بوجه مسؤول نقدي، من أن تؤتي نتائج قوية، على خلفية البديل، ومن يملأ الفراغ.
ـ سأل موظف دولي رفيع مرجعاً عن حقيقة التأخير الحكومي، فلم يحصل على إجابة شافية!
ـ تشكّل اصابات الكورونا صدمة للأطباء والخبراء الصحيين، لأسباب تتعلق بالمفاجآت الحاصلة، والإصابات غير المتوقعة.
صحيفة النهار
ـ بعد الاخبار عن سعي الرئيس الحريري الى الحصول على عدد من اللقاحات ضد فيروس كورونا، اعلن كل من النائبين فؤاد مخزومي وميشال ضاهر في تغريدتين عن توفير الاف اللقاحات لتوزيعها مجانا كل ضمن منطقته فيما غابت الاحزاب الكبيرة عن المبادرة في هذا المجال.
ـ عملت زعامات وقيادات سياسية على زيادة تقديماتها الاجتماعية في الأيام الأخيرة تحسباً لأي ظواهر اجتماعية قد تخرج عن إطارها، خصوصا بعد اعلان “حزب الله” توزيع المازوت الى 20 الف عائلة في اسبوع.
ـ قال وزير سابق ونائب حالي في مجلسه ان بدء الترويج لاسماء مرشحين الى الرئاسة قريبين من واشنطن كلام مبكر ومحض من الخيال يروج له اصحابه ليس اكثر.
صحيفة نداء الوطن
ـ أثيرت في اليومين الأخيرين أنباء عن شراء موظف فئة أولى أراضي واسعة في كوبا.
ـ تخشى أوساط صحية من سعي وزارة الصحة إلى إخفاء المعطيات المتعلقة بالترصد الوبائي على غرار الوضع في سوريا والعراق، بسبب جملة تدابير إدارية يقوم بها الوزير لمنع المستشفيات من إصدار تصاريح أو تقارير تتعلق بالحالة الوبائية.
ـ تشهد مخيمات النازحين في بعض المناطق حركة انتقال عائلات منها إلى مناطق أخرى خارج الآلية المتبعة من قبل الأجهزة الأمنية، الأمر الذي تعتبره أوساط معنية “تهديداً لآليات الإحصاء المعتمدة تمهيداً لعودة النازحين”.
صحيفة الأنباء
*مشاورات وبيان
مشاورات جارية بين مرجعيات غير سياسية لإصدار بيان مشترك مما آلت إليه الاوضاع المحلية.
*تحركات لافتة
تحركات لافتة في اليومين الماضيين رفضا لقرار صحي بشعارات سبق واستعملت في مناسبات أخرى