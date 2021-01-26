أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة البناء‎

ـ خفايا‎

توقعت مصادر صحيّة أن يعاني لبنان كما تعاني الدول الأوروبية من عدم التزام شركة فايزر للقاحات بمواعيد ‏التسليم لكميات كافية خلال هذا العام، ودعت الى تفعيل الاتصالات بالدول المصدرة للقاحات خصوصاً اللقاح ‏الروسي واللقاح الصيني، بخاصة أن الأسعار وظروف التخزين تجعلهما أفضل للبنان‎.

ـ كواليس‎

كشفت مصادر أمميّة عن فرص حقيقيّة للتقدم بمسار سياسي لوقف الحرب على اليمن بعد استعداد إدارة الرئيس ‏الأميركي جو بايدن لرفع تصنيف حركة أنصار الله على لوائح الإرهاب ودعوتها للسعودية لوقف الحرب. وقالت ‏المصادر إن دوراً للكويت وعُمان سيعود للواجهة في هذا المجال‎.‎

صحيفة الجمهورية‎

ـ نُقل عن أحد كبار المسؤولين أنه قد يبادر في لحظة معينة الى أن “يبق البحصة” ويكشف “البير وغطاه” عن ‏كل ما يتصل بقضية‎ خلافية وتعقيداتها‎.

ـ يتردد في الأروقة السياسية أن سلعة حيوية أساسية إرتفع سعرها من فترة قصيرة معر ضة للإرتفاع من جديد‎.

ـ لا تنوي دولة صديقة للبنان تعيين سفير جديد لها في بيروت بسبب عدم تأليف حكومة من جهة وتعبيراً عن ‏إستيائها من سياسات الطبقة الحاكمة في لبنان‎.‎

صحيفة اللواء‎

ـ من المستبعد أن تتمكن الحملة الراهنة، بوجه مسؤول نقدي، من أن تؤتي نتائج قوية، على خلفية البديل، ومن يملأ ‏الفراغ‎.

ـ سأل موظف دولي رفيع مرجعاً عن حقيقة التأخير الحكومي، فلم يحصل على إجابة شافية‎!

ـ تشكّل اصابات الكورونا صدمة للأطباء والخبراء الصحيين، لأسباب تتعلق بالمفاجآت الحاصلة، والإصابات غير ‏المتوقعة‎.‎

صحيفة النهار‎

ـ بعد الاخبار عن سعي الرئيس الحريري الى الحصول على عدد من اللقاحات ضد فيروس كورونا، اعلن كل من ‏النائبين فؤاد مخزومي وميشال ضاهر في تغريدتين عن توفير الاف اللقاحات لتوزيعها مجانا كل ضمن منطقته ‏فيما غابت الاحزاب الكبيرة عن المبادرة في هذا المجال‎.

ـ عملت زعامات وقيادات سياسية على زيادة تقديماتها الاجتماعية في الأيام الأخيرة تحسباً لأي ظواهر اجتماعية ‏قد تخرج عن إطارها، خصوصا بعد اعلان “حزب الله” توزيع المازوت الى 20 الف عائلة في اسبوع‎.

ـ قال وزير سابق ونائب حالي في مجلسه ان بدء الترويج لاسماء مرشحين الى الرئاسة قريبين من واشنطن كلام ‏مبكر ومحض من الخيال يروج له اصحابه ليس اكثر‎. ‎

صحيفة نداء الوطن‎

ـ أثيرت في اليومين الأخيرين أنباء عن شراء موظف فئة أولى أراضي واسعة في كوبا‎.

ـ تخشى أوساط صحية من سعي وزارة الصحة إلى إخفاء المعطيات المتعلقة بالترصد الوبائي على غرار الوضع ‏في سوريا والعراق، بسبب جملة تدابير إدارية يقوم بها الوزير لمنع المستشفيات من إصدار تصاريح أو تقارير ‏تتعلق بالحالة الوبائية‎.

ـ تشهد مخيمات النازحين في بعض المناطق حركة انتقال عائلات منها إلى مناطق أخرى خارج الآلية المتبعة من ‏قبل الأجهزة الأمنية، الأمر الذي تعتبره أوساط معنية “تهديداً لآليات الإحصاء المعتمدة تمهيداً لعودة النازحين‎”.‎

صحيفة الأنباء

‎*‎مشاورات وبيان

مشاورات جارية بين مرجعيات غير سياسية لإصدار بيان مشترك مما آلت إليه الاوضاع المحلية‎.‎

‎*‎تحركات لافتة

تحركات لافتة في اليومين الماضيين رفضا لقرار صحي بشعارات سبق واستعملت في مناسبات أخرى