أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

تحتفل الكنيسة المارونية عذه السنة بعيد شفيعها من دون اي حضور رسمي بسبب جائحة كورونا علما ان الرسميين يفضلون عدم المشاركة بعد العظة التي القاها مطران بيروت للموارنة بولس عبد الساتر وشكلت خطاب ادانة للرؤساء والوزراء في حضورهم ما اعتبره البعض اساءة مباشرة لهم.

اجرى وزير الاقتصاد راوول نعمه سلسلة اتصالات باصدقاء ومعارف له من اجل التبرع بالات اوكسيجين لمصلحة الصليب الاحمر اللبناني وقد لاقى تجاوبا جيدا وفر في المرحلة الاولى نحو عشرين الة سيتم الاتفاق مع احدى شركات المعدات الطبية لشرائها وتسليمها

عُلم أن معظم الأحزاب ألغت جمعياتها العمومية وانتخاباتها وشكلت خلايا أزمة، ولوحظ أنّ معظم كوادر الحرس القديم أُبعدوا وهناك اتكال على عناصر شبابية لإدارة الأزمة الراهنة.

تلتزم سفيرة أوروبية بارزة معنية بلادُها بمبادرة أساسية بالصمت ترقباً للتطورات المقبلة في ضوء الاتصال الذي جرى بين رئيس بلادها والرئيس الأميركي لتبني على الشيء مقتضاه لاحقاً عندما تصلها المعلومات الجديدة حول ماهية الاتصال ونتائجه.

تدور بلبلة في اوساط المجلس الاعلى للروم الكاثوليك بعدما حدد البطريرك يوسف العبسي اذار موعدا نهائيا للانتخابات في ظل رغبة عدد كبير من الاعضاء في تأجيل الاستحقاق نحو ستة اشهر اذ ان الظروف المحيطة غير مؤاتية لمعارك انتخابية انطلقت شرارتها بابعاد سياسية.

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الجمهورية

تخوّف ديبلوماسيون غربيون من عودة ظهور المنظمات الإرهابية وبفعالية في عدد من دول المنطقة.

ما زالت الإتصالات مستمرة بين مسؤولين ماليين ومؤسسة دولية كبيرة تحضيراً لخطة دعم، بعيداً عن الإعلام والمزايدات.

أكدت جهة رسمية أنها ليست هي من سرّب ملفاً قضائياً جرى تحريكه أخيراً من الخارج.

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اللواء

تنتظر زيارة مرجع إلى دولة معنية استكمال الاتصالات مع عاصمة إقليمية، بشأن مجموعة ملفات، من بينها الملف اللبناني..

تهتم الأجهزة الأمنية بمعرفة الجهات لتي بادرت إلى استخدام المولوتوف، وقنابل من أحجام صغيرة في مواجهات الشمال!

فُهم أن فريق العمل الذي أعدّ موازنة الـ2021، والإجراءات القاتلة للقطاع العام فيها، هي جزء ترتيبات المبادرة الفرنسية، التي أخذت طريقها إلى التطبيق، كجزء من حزمة إصلاحات.

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نداء الوطن

تردد أنّ السلطات الصينية تمتنع عن تقديم أي أجوبة إزاء طلبات وزارة الصحة المتعلقة بحجز كميات من اللقاح الصيني، لأسباب سياسية تتعلق بالامتعاض من أداء وزير الخارجية والمغتربين تجاه الصين.

يقوم تجار المواشي باستئجار أبنية وأراض لتخزين عشرات الآلاف من رؤوس الماشية التي يتم استيرادها من أموال الدعم، بينما الأجهزة المعنية تغضّ النظر عن الموضوع لوقوف “رؤوس كبيرة” خلف شبكات الاتجار بالمواد المدعومة.

ترجّح أوساط مواكبة أن تتسع ملفات التحقيق المالي لتشمل بعض المصارف خصوصاً تلك المحسوبة على بعض المرجعيات السياسية.

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الأنباء

حراك دبلوماسي لافت تجاه مرجعيات سياسية ويشمل بعضها بعد انقطاع.

فريق سياسي يأخذ طرحا غير دستوري على محمل الجد رغم مزايدته الدائمة على الاخرين بحماية الدستور.

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البناء

قال مصدر أمني إن عودة التفجيرات وهجمات تنظيم داعش الى العراق وسورية رغم وجود أسباب ذاتيّة لها تشكّل رسائل جهات إقليميّة للرئيس الأميركي للضغط عليه لإبقاء قواته في البلدين، ولم يستبعد رغم الأسباب المحلية لأحداث طرابلس أن تكون صندوق بريد لرسائل تظهير القدرة لهذه الجهات نفسها.

اعتبر خبير عسكري إقليمي أن زيارة قائد المنطقة الوسطى في القوات الأميركية لكيان الاحتلال واستباقها بالحديث عن وجود فرص جيّدة مع طهران وملاقاته بتهديدات إسرائيلية لطهران تعبير عن التجاذب الذي سيتّسع بين الحليفين، كلما اقتربت ساعة العودة الأميركية للتفاهم النووي مع إيران.