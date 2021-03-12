أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

على أثر عرض إحدى المحطات التلفزيونية تحقيقا حول فساد ورشوة تتعلق بعقد معامل كهرباء محمولة، استدعى المدير العام للمؤسسة المعنية بالعقد ممثل شركة شقيقة للمحطة المذكورة وأسمعه كلاما غير طيب انطوى على تهديد.

اعتبر مراقبون ان اقتراح النائب علي حسن خليل بمنح مالية للعسكريين عدم القابل للتحقيق انما يعتبر رسالة ضمنية لقيادة الجيش في مواجهة رئاسة الجمهورية.

اعتبر سياسيون ان اعادة احياء لجنة الحوار بين بكركي و”حزب الله” انما جاءت من الاخير لاستيعاب الحراك الاخير للبطريرك الراعي.

تسجل استقالات متزايدة في احدى المحطات التلفزيونية كنتيجة للصراعات الدائرة حول سياستها وتوجهاتها والنفوذ فيها في اطار الصراعات القائمة في التيار السياسي الذي يشرف عليها.

***************************

الجمهورية

يواصل أحد القادة الحزبيين لقاءاته الداخلية بعيداً من الأضواء إستعداداً لتشكيلات واسعة في القيادة الحزبية بصلاحيات إستثنائية من خارج الأنظمة المعتمدة.

أشاد مرجع روحي بالعمل الذي يقوم به مرجع غير مدني معتبراً أنه الأكثر حراكاً والأكثر جدية.

ناشدت جهات روحية وإجتماعية اللبنانيين في بلدان الإنتشار بالكف عن إرسال المواد الغذائية والإستعاضة عن ذلك بتحويل مبالغ نقدية بالعملات الصعبة الى عائلاتهم لأن ذلك أجدى بالنسبة للجميع.

***************************

اللواء

جرت مراجعة دقيقة لبيان رسمي صدر عن لقاء مسؤول لبناني ووزير خارجية دولة كبرى.

واجهت كتل صديقة اقتراحاً مالياً، بمنتهى الاستياء، وقررت عدم المجاملة على هذا الصعيد..

فهم أن تغيير رئيس حزب موالٍ مكان سكنه مرتبط، بما نقل عنه، مشاهدة مراقبة شديدة للسكن الأساسي!

***************************

نداء الوطن

تشهد وزارة الاقتصاد والتجارة جهوداً مكثفة لتنقية ملفات الدعم واستيراد المواد الاستهلاكية المدعومة، خشية تسريب أي مستندات فضائحية من هذه الملفات.

نقل أحد المحامين المتابعين لانفجار مرفأ بيروت عن المحقق العدلي الجديد قوله إنّ إعادة السير بالملف تحتاج إلى أسابيع بينما تصويب مسار التحقيق يحتاج إلى أشهر.

تردّد أنّ ملف تحويل الأموال بموجب قانون الدولار الطالبي، يشهد تدخلات سياسية لتمرير الملفات من خلال مصرف لبنان حيث بلغ مجموع الأموال المحوّلة بموجب هذه التدخلات أكثر من 50 مليون دولار

***************************

الأنباء

انفصام واضح في مواقف بعض القوى السياسية من قضايا مصيرية بين الاعلام والتطبيق.

وزيرة سابقة تشارك في اجتماع رسمي حول أزمة قطاع حيوي من دون معرفة صفتها.