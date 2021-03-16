أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة الجمهورية
ـ يؤكد سفير معني أن ما يُسّوق عن أن رئيس تيار بارز طلب زيارة إحدى الدول للقاء مرجعية كبيرة غير صحيح.
ـ تتواصل المساعدات المختلفة من دولة كبرى لمؤسسة غير مدنية بوتيرة ملحوظة خصوصا بعد الإعلان عن نقص شديد تعاني منه على كل المستويات.
ـ لاحظت أوساط إقتصادية عدم وجود أي رقابة بالحد الأدنى على المصارف التي بدأ بعضها بعدم إعطاء المودع حتى بالليرة اللبنانية ومن دون إعطائه علما بذلك.
صحيفة اللواء
ـ فهم أن حزباً بارزاً، هو من طلب زيارة عاصمة دولة كبرى، في إطار استطلاع بعض المواقف عن السياسات الجديدة..
ـ يتندّر صرّافون من إجراءات السلطة، بعدما قفز سعر الدولار قفزات خيالية، بعد الملاحقات والتضييقات!
ـ تتجه مجموعات حراكية لإستنباط وسائل ضغط مفاجئة، في غضون الأيام العشرة المقبلة..
صحيفة النهار
ـ يسعى وزير سابق ونائب حالي إلى تكوين جبهة سياسية معارضة ويتصل ببعض رموز المعارضة لهذه الغاية، ويشار إلى أنّه محسوب تاريخياً على مرجعية حكومية وتيار بارز.
ـ عُلم أنّ تعميماً سرى على نواب ومسؤولين في حزب مسيحي بارز، يقضي بعدم الرد على كلام زعيم سياسي وضرورة الحفاظ على العلاقة معه.
ـ بعدما فازت شركة “زد آر- رحمه” بمناقصة الفيول لكهرباء لبنان بناء لرأي هيئة الاستشارات بأن لا مانع من الامر اذ لا حكم عليها يجري الحديث عن ضغوط تمارس لتغيير الاستشارة لمنع الشركة من المشاركة في اي مناقصة مستقبلية.
ـ استفسر مرجع حزبي من نائب سابق عما إذا كان لديه مونة على العناصر التي تقوم بحرق الإطارات وقطع طريق الساحل في بلدة الجية ومفرق برجا وكان جواب الأخير أن مخابرات الجيش في المنطقة “لديهم مونة أكثر منا.”
صحيفة نداء الوطن
ـ باتت المؤسسات الخاصة تُحجم عن التعامل مع القطاع العام لعدم امكانية تنظيم فواتير بحسب سعر السوق السوداء لبعض السلع.
ـ تواجه الأحكام الصادرة عن المحاكم الناظرة بقضايا الأحوال الشخصية، صعوبات في تنفيذ أحكام النفقة بسبب فقدان بعض الأزواج مصادر دخلهم، وبسبب الاختلاف في تحديد قيمة النفقة تحت وطأة انهيار الليرة.
ـ تبيّن أن أحد الأجهزة الأمنية يضع بتصرّف مديره العام ونائبه أكثر من 100 سيارة ونحو 400 عنصر حماية.
صحيفة الأنباء
*وزير غائب
وزير معني بقضايا حياتية شبه غائب عن السمع رغم كل الفيديوهات الفضيحة التي انتشرت في الأيام الماضية وتمس لقمة عيش الناس.
*ماكينة تكذيب
ماكينة اعلامية تابعة لفريق سياسي تجهد لتكذيب كل المبادرات الساعية لإيجاد مخرج للبلد من أزمته