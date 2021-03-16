أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة الجمهورية‎

ـ يؤكد سفير معني أن ما يُسّوق عن أن رئيس تيار بارز طلب زيارة إحدى الدول للقاء مرجعية كبيرة غير ‏صحيح‎.

ـ تتواصل المساعدات المختلفة من دولة كبرى لمؤسسة غير مدنية بوتيرة ملحوظة خصوصا بعد الإعلان عن ‏نقص شديد تعاني منه على كل المستويات‎.

ـ لاحظت أوساط إقتصادية عدم وجود أي رقابة بالحد الأدنى على المصارف التي بدأ بعضها بعدم إعطاء المودع ‏حتى بالليرة اللبنانية ومن دون إعطائه علما بذلك‎.‎

صحيفة اللواء‎

ـ فهم أن حزباً بارزاً، هو من طلب زيارة عاصمة دولة كبرى، في إطار استطلاع بعض المواقف عن السياسات ‏الجديدة‎..

ـ يتندّر صرّافون من إجراءات السلطة، بعدما قفز سعر الدولار قفزات خيالية، بعد الملاحقات والتضييقات‎!

ـ تتجه مجموعات حراكية لإستنباط وسائل ضغط مفاجئة، في غضون الأيام العشرة المقبلة‎..‎

صحيفة النهار‎

ـ يسعى وزير سابق ونائب حالي إلى تكوين جبهة سياسية معارضة ويتصل ببعض رموز المعارضة لهذه الغاية، ‏ويشار إلى أنّه محسوب تاريخياً على مرجعية حكومية وتيار بارز‎.

ـ عُلم أنّ تعميماً سرى على نواب ومسؤولين في حزب مسيحي بارز، يقضي بعدم الرد على كلام زعيم سياسي ‏وضرورة الحفاظ على العلاقة معه‎.

ـ بعدما فازت شركة “زد آر- رحمه” بمناقصة الفيول لكهرباء لبنان بناء لرأي هيئة الاستشارات بأن لا مانع من ‏الامر اذ لا حكم عليها يجري الحديث عن ضغوط تمارس لتغيير الاستشارة لمنع الشركة من المشاركة في اي ‏مناقصة مستقبلية‎.

ـ استفسر مرجع حزبي من نائب سابق عما إذا كان لديه مونة على العناصر التي تقوم بحرق الإطارات وقطع ‏طريق الساحل في بلدة الجية ومفرق برجا وكان جواب الأخير أن مخابرات الجيش في المنطقة “لديهم مونة أكثر ‏منا‎.”‎

صحيفة نداء الوطن‎

ـ باتت المؤسسات الخاصة تُحجم عن التعامل مع القطاع العام لعدم امكانية تنظيم فواتير بحسب سعر السوق ‏السوداء لبعض السلع‎.

ـ تواجه الأحكام الصادرة عن المحاكم الناظرة بقضايا الأحوال الشخصية، صعوبات في تنفيذ أحكام النفقة بسبب ‏فقدان بعض الأزواج مصادر دخلهم، وبسبب الاختلاف في تحديد قيمة النفقة تحت وطأة انهيار الليرة‎.

ـ تبيّن أن أحد الأجهزة الأمنية يضع بتصرّف مديره العام ونائبه أكثر من 100 سيارة ونحو 400 عنصر حماية‎.

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صحيفة الأنباء

‎*‎وزير غائب

وزير معني بقضايا حياتية شبه غائب عن السمع رغم كل الفيديوهات الفضيحة التي انتشرت في الأيام الماضية ‏وتمس لقمة عيش الناس‎.‎

‎*‎ماكينة تكذيب

ماكينة اعلامية تابعة لفريق سياسي تجهد لتكذيب كل المبادرات الساعية لإيجاد مخرج للبلد من أزمته