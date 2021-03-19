أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

عُلم أنّ سفارة دولة كبيرة اهتمت إلى حدّ كبير بمتابعة خلفيات اصابة أحد عناصر الامن الخاص وتواصلت مع المعنيين بغية معرفة الأسباب.

قال مسؤول تربوي ان رفع الدعم عن البنزين وازدياد غلاء المواد الاساسية وارتفاع اسعار الصرف ستضطر المدارس الى رفع اقساطها للسنة الدراسية المقبلة لانها بخلاف ذلك ستكون معرضة للاقفال.

قال احد تجار السيارات المستعملة ان الاسواق تشهد حركة لافتة والدفع بالدولار كاش” اذ بات التجار يرفضون الشيكات المصرفية بعد العراقيل التي يواجهونها في المصارف

يســود إربــاك غيــر مسبوق داخل حكومة تصريف الأعمال حول فتح البلد الأسبوع المقبل أو الاستمرار في الإغلاق، وهذا الأمر قد يؤدي إلى خلافات وتباينات على المستوى الحكومي أو الهيئات الاقتصادية.

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الجمهورية

نقل عن شخصية سياسية قولها إن أحد زوارها لجأ خلال إطلالة إعلامية الى تحوير الكلام الذي سمعه منها.

يتردّد على مسامع كثيرين أن الخبز سيباع من دون أكياس لأن ثمن الكيس يكلّف البائع 500 ليرة.

خبر إيجابي جرى تداوله إعلامياً تبيّن أنه لم يُغيّر شيئاً بعد لكن أصحاب العلاقة لم ينزعجوا منه على سبيل تفاءلوا بالخير.

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اللواء

نقل موظف كبير غير سياسي رسالة غير سلبية من دولة معنية بمسار تأليف الحكومة في لبنان.

أعرب وزير سابق، متابع، عن اعتقاده بأنه إذا ما لم تحسم بعض النقاط العالقة، كعدد الوزراء، وتدوير الحقائب، فإن ما يجري سلسلة من حلقات الوقت الضائع!

طرح مرجع نيابي سلسلة أسئلة على وزير خدماتي، في معرض البحث عن نظام جديد للتسليف المالي المرهق!

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نداء الوطن

بسبب الفلتان الأمني ازدهر سوق بيع الاسلحة الفردية والذخائر في الآونة الاخيرة، حيث ينحصر التداول بأسعارها بالدولار الاميركي.

تبين أنّ مؤسسات المياه تمتنع عن تطبيق قانون “تعليق المهل” والذي يعلق سريان الغرامات المالية لغاية شهر آب المقبل.

توقفت أوساط معنية عند تصريح رئيس الوفد اللبناني المفاوض العميد بسام ياسين والذي اتهم فيه أي مسؤول لبناني يمتنع عن توقيع مرسوم تعديل الحدود البحرية بـ”الخيانة العظمى”، ما ينطوي على رسائل سياسية وإقليمية.

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الأنباء

التنافس مستمر بين شخصيات منضوية في لقاء، وينعكس ذلك على وتيرة الاجتماعات والبيانات التي باتت شبه معدومة.

لوحظ أن نائباً بارزاً سارع إلى التعليق بطريقة تضخيمية على موقف متكرر للمسؤول الأول في حزب فاعل.

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البناء

اكتفى مرجع مسؤول بالتعليق على اجتماع بعبدا بالقول بعد الاطلاع على ما دار فيه، حسناً فعل الرئيسان بتأجيل إعلان الفشل. فالبلاد لا تتحمّل هذا الإعلان وعسى تلهمهما الأيام الفاصلة ما يتيح عدم إعلان الفشل يوم الاثنين على أمل أن يأتي يوم قريب يعلن فيه النجاح بدلاً من الفشل.

قال مسؤول مالي سابق إذا كان تراجع سعر الدولار ناجم عن إجراءات اتخذتها جهات مسؤولة أو كان ناتجاً عن إيحاءات ترتبط بلقاء الرئيسين حول الملف الحكومي. فهذا يعني مع كلام الرئيس سعد الحريري عن ارتباط السعر بالسياسة أن الجهات التي خفضت كانت مسؤولة عن الارتفاع.