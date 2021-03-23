أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة البناء‎

ـ خفايا‎

قال سياسي بارز إن الرهان على اعتذار الرئيس سعد الحريري يشبه الرهان على استقالة او تنحية رئيس ‏الجمهورية وإن الرهانين سيأخذان لبنان إلى السقوط قبل أن يسقط أحد الرئيسين وإن دور الحلفاء يجب أن ينتقل في ‏كل ضفة لمنع تشدّد الحليف بدلاً من مساندته‎.

ـ كواليس‎

قالت مصادر دبلوماسيّة أوروبيّة إن الكلام عن عقوبات أوروبيّة كمدخل لتحريك المشهد الحكومي هو رغبات ‏يسوقها بعض الأطراف الداخلية ضد أطراف أخرى، لأن لا قناعة أوروبيّة بجدوى العقوبات بل تفكير بتعديل ‏المبادرة الفرنسيّة لصالح حكومة تكنوسياسيّة أو سياسيّة بشرط واحد هو الإصلاحات‎.‎

صحيفة الجمهورية‎

ـ يشهد عدد من المؤسسات إنهيارات متتالية وستكون الأيام المقبلة مناسبة للإعلان عن خطوات عدة في مؤسسات ‏معروفة‎.

ـ أكد مطلعون أن القلق الأمني وهاجس حماية منطقة أساسية في هذه المرحلة يشكلان قاسما مشتركا بين قطبين ‏متنافسين من طائفة واحدة‎.

ـ أكدت مصادر مسؤول بارز أن إصراره على موقفه من ملف حيوي منبثق مما لمسه خلال زيارات خارجية ‏أجراها أخيراً‎.‎

صحيفة اللواء‎

ـ يرفض قطب مسؤول تعويم شخصية حزبية ونيابية، مهما كانت تبعة هذا الرفض‎!

ـ لا يزال مسؤول رسمي يرفض السير في خطوات، لا تحظى بقبول ميثاقي ومجتمعي، بعد تحسين وضعيته في ‏بيئته مؤخراً‎.

ـ تمسّك مرجع نيابي ببنود مبادرة دولية، لأسباب لبنانية وأوروبية، ونجح في خطوته‎.‎

صحيفة النهار‎

ـ بعدما كثفت القاضية غاده عون التحقيقات في دعوى مصرفيين وصرافين واصدارها بلاغات بحث جديدة وجه ‏تجمع “متحدون” رسالة في المجال نفسه إلى المدعي العام السويسري ويمضي فريق من المحامين متابعة الملف‎.

ـ يقول سياسي مخضرم إن أي زيارة أو تشاور مع المسؤولين السوريين حول ملف النازحين، يأتي من باب ‏التحالفات، والحلّ لن يحصل وفق معلوماته قبل التوافق الأميركي ـ الروسي حول سوريا‎.

ـ بعد كلام السيد نصرالله ان امتلاك حزبه السلاح فقط هو كذبة سربت جهة استخباراتية صورا لمسلحين قيل انهم ‏من القوات اللبنانية لتأكيد صوابية كلام السيد‎. ‎

صحيفة نداء الوطن‎

ـ توقفت شخصية سياسية عند تمسّك المكتب السياسي لـ”حركة أمل” بحكومة اختصاصيين، معتبرةً أنه موقف ‏يعبّر عن الامتعاض من دعوة نصرالله إلى حكومة سياسية من دون تنسيق مسبق مع بري‎.

ـ تبين أن مؤسسات تجارية عائدة لأشخاص سوريين نافذين تحظى برعاية أمنية، وتُستثنى من إجراءات التفتيش ‏من قبل وزارتي العمل والاقتصاد والضمان الاجتماعي والأمن العام‎.

ـ لوحظ أنّ السفيرة الأميركية التقت بطريرك الروم الكاثوليك يوسف العبسي، وذلك في أعقاب بيان لافت للمطارنة ‏الكاثوليك مؤيد للحياد‎.‎

صحيفة الأنباء

‎*‎أجواء تجافي الحقيقة

أجواء اعلامية تحاول وضع موقف مرجعية سياسية في مصلحة تحالف في وجه اخر، الأمر الذي لا ينطبق على ‏حقيقة الأمر‎.‎

‎*‎حبر على ورق

قرار مالي تبين أنه ليس الا حبراً على ورق والدليل التقلبات التي شهدها مطلع الأسبوع ومن دون أية ضوابط‎.‎