أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة البناء
ـ خفايا
قال سياسي بارز إن الرهان على اعتذار الرئيس سعد الحريري يشبه الرهان على استقالة او تنحية رئيس الجمهورية وإن الرهانين سيأخذان لبنان إلى السقوط قبل أن يسقط أحد الرئيسين وإن دور الحلفاء يجب أن ينتقل في كل ضفة لمنع تشدّد الحليف بدلاً من مساندته.
ـ كواليس
قالت مصادر دبلوماسيّة أوروبيّة إن الكلام عن عقوبات أوروبيّة كمدخل لتحريك المشهد الحكومي هو رغبات يسوقها بعض الأطراف الداخلية ضد أطراف أخرى، لأن لا قناعة أوروبيّة بجدوى العقوبات بل تفكير بتعديل المبادرة الفرنسيّة لصالح حكومة تكنوسياسيّة أو سياسيّة بشرط واحد هو الإصلاحات.
صحيفة الجمهورية
ـ يشهد عدد من المؤسسات إنهيارات متتالية وستكون الأيام المقبلة مناسبة للإعلان عن خطوات عدة في مؤسسات معروفة.
ـ أكد مطلعون أن القلق الأمني وهاجس حماية منطقة أساسية في هذه المرحلة يشكلان قاسما مشتركا بين قطبين متنافسين من طائفة واحدة.
ـ أكدت مصادر مسؤول بارز أن إصراره على موقفه من ملف حيوي منبثق مما لمسه خلال زيارات خارجية أجراها أخيراً.
صحيفة اللواء
ـ يرفض قطب مسؤول تعويم شخصية حزبية ونيابية، مهما كانت تبعة هذا الرفض!
ـ لا يزال مسؤول رسمي يرفض السير في خطوات، لا تحظى بقبول ميثاقي ومجتمعي، بعد تحسين وضعيته في بيئته مؤخراً.
ـ تمسّك مرجع نيابي ببنود مبادرة دولية، لأسباب لبنانية وأوروبية، ونجح في خطوته.
صحيفة النهار
ـ بعدما كثفت القاضية غاده عون التحقيقات في دعوى مصرفيين وصرافين واصدارها بلاغات بحث جديدة وجه تجمع “متحدون” رسالة في المجال نفسه إلى المدعي العام السويسري ويمضي فريق من المحامين متابعة الملف.
ـ يقول سياسي مخضرم إن أي زيارة أو تشاور مع المسؤولين السوريين حول ملف النازحين، يأتي من باب التحالفات، والحلّ لن يحصل وفق معلوماته قبل التوافق الأميركي ـ الروسي حول سوريا.
ـ بعد كلام السيد نصرالله ان امتلاك حزبه السلاح فقط هو كذبة سربت جهة استخباراتية صورا لمسلحين قيل انهم من القوات اللبنانية لتأكيد صوابية كلام السيد.
صحيفة نداء الوطن
ـ توقفت شخصية سياسية عند تمسّك المكتب السياسي لـ”حركة أمل” بحكومة اختصاصيين، معتبرةً أنه موقف يعبّر عن الامتعاض من دعوة نصرالله إلى حكومة سياسية من دون تنسيق مسبق مع بري.
ـ تبين أن مؤسسات تجارية عائدة لأشخاص سوريين نافذين تحظى برعاية أمنية، وتُستثنى من إجراءات التفتيش من قبل وزارتي العمل والاقتصاد والضمان الاجتماعي والأمن العام.
ـ لوحظ أنّ السفيرة الأميركية التقت بطريرك الروم الكاثوليك يوسف العبسي، وذلك في أعقاب بيان لافت للمطارنة الكاثوليك مؤيد للحياد.
صحيفة الأنباء
*أجواء تجافي الحقيقة
أجواء اعلامية تحاول وضع موقف مرجعية سياسية في مصلحة تحالف في وجه اخر، الأمر الذي لا ينطبق على حقيقة الأمر.
*حبر على ورق
قرار مالي تبين أنه ليس الا حبراً على ورق والدليل التقلبات التي شهدها مطلع الأسبوع ومن دون أية ضوابط.