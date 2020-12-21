أسرار الصحف المحلية

أسرار النهار

يُنقل أنّ أحد النواب الفاعلين يعمل مع فريق حزبي معارض على الإمساك بالحزب الذي يتمتع بانتشار واسع في منطقته لمحاصرة القيادة الحالية وهو يحظى بغطاء سياسي من عدة افرقاء.

تأكد لفريق سياسي فشل مؤسساته وماكينته الاعلامية بعدما تبين له انه تحول بين ليلة وضحاها من موقع الهجوم الى الدفاع من دون القدرة على التصدي.

استرعى الانتباه عشاء اقامه وزير سابق ونائب حالي ضمن كتلة نيابية بارزة إذ جمع الأضداد وغاب عنه أحد أبرز مسؤولي “التيار” الذي ينتمي إليه.

يؤكد نائب وامني سابق انه لا ينتظر خيرا من لقاء الرئيسين عون والحريري اكثر من الصورة ومحاولة كل منهما التملص من مسؤولية الفشل.

أسرار الجمهورية

تدور خلافات على إطلاق البطاقة التمويلية بين وزراء مخوّلين بإطلاقها على خلفية لمَن تعود الصلاحيات.

ستعمد بريطانيا لتعيين مارتن لنغدن سفيراً جديداً لها في لبنان وهو كان يعمل كمبعوث خاص لبلاده الى سوريا.

لم تتوافر للمراجع الأمنية أي معلومات عن إستهداف بعض الشخصيات السياسية والحزبية التي تدّعي تعرّضها لمخاطر أمنية.

أسرار اللواء

يلعب وزير سابق دوراً بارزاً في تفعيل مساعي مرجع روحي في تقريب وجهات النظر بين مرجعين رسميَّين وحلحلة القعد التي تحول دون ولادة الحكومة العتيدة!

إعتبرت أوساط سياسية إستقالة المسؤول عن العلاقات الخارجية في التيار الوطني الحر بمثابة تأكيد جديد على حالة العزلة الديبلوماسية التي يعيشها التيار في الفترة الأخيرة!

تساءل مسؤول قضائي سابق عن مبرر تركيز القاضي فادي صوان على عنصري الإهمال والتقصير، وتجاوز التحقيق في كيفية وصول شحنة الأمونيوم إلى المرفأ، وكيف تم تخزينها طوال السنوات السبع بأمان وإطمئنان!

خفايا نداء الوطن

يتردد أن مسؤولاً حزبياً تقدم باستقالته من منصبه منذ أيام، شارك في اجتماع مغلق مع مجموعة حزبية معارضة.

رفض أحد النواب المستقيلين استخدامه كأداة لايصال رسائل من طرف أجنبي إلى طرف آخر لبناني.

يقول قياديون حزبيون إن الوزيرة غادة شريم ضمت موافقتها الى ادعاء الاثراء غير المشروع المرفوع بحق موظفين في وزارة شؤون المهجرين.