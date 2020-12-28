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أسرار الصحف المحلية

منذ 46 دقيقة
أسرار الصحف

أسرار الصحف

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النهار

– يكرّر زعيم سياسي في مجالسه انتقاداته والتعبير عن استيائه من مرجع حكومي وقت لا تزال الاتصالات بينهما مقطوعة.

– يُتوقَّع أن تعود المياه إلى مجاريها بين حزب مسيحي بارز وتيار سياسي سني فاعل في ظل اتصالات بعيدة من الأضواء قد تتوضح معالمها بعد عطلة الأعياد.

– ترفض مستشفيات استقبال مرضى الكورونا الا بعد سدادهم نحو عشرين مليون ليرة سلفا رغم صرف وزارة الصحة مخصصات العلاج لهؤلاء في وقت قصير.

– رغم كل الحملات على الفساد لا يزال موظفون يعاقبون بوضعهم في التصرف فيما يقبضون رواتبهم من دون اي عمل.

الجمهورية

– تستعد القوى الأمنية لتنفيذ عمليات دهم في بعض المناطق بعد توثيق معلومات عن تخزين مواد مدعومة تكفي السوق المحلية حتى تموز المقبل.

– فشلت مرجعية سياسية في تأمين الإفراج عن موقوفين في ملف دقيق ما زال قيد المعالجة رغم التكاليف الباهظة التي دفعها ذوو الموقوفين.

– كشف مستشار سابق لمسؤول كبير أن المحيطين به يصرّون على عرقلة تشكيل الحكومة والتدقيق الجنائي لأنهم متورطون.

اللواء

– يُتابع رؤساء الحكومات السابقون تطورات الوضع السياسي والتعقيدات المفتعلة لعرقلة تأليف الحكومة خلال اجتماعات مستمرة تبقى بعيدة عن الإعلام!

– توقف مراقبون عند أَبعاد غياب عائلتي ابنتي رئيس الجمهورية كلودين وميراي عن الاحتفال بليلة الميلاد، واقتصار الحضور على عائلة البنت الصغرى شانتال وزوجها النائب جبران باسيل!

– أعرب مرجع رسمي أمام زواره عن ضيقه من الانتقادات “المغرضة” التي يتعرّض لها في بعض الإعلام، وتصوره وكأنه أصبح غير قادر على ممارسة مهامه على المستوى المطلوب!

نداء الوطن

– تبيّن أن أكثر من أربعة آلاف حجز سفر من دولة عربية الى بيروت تمّ تعليقها بسبب تطورات جائحة “كورونا”.

– يتردد أنّ أكثر من 120 ألف لبناني مغترب وصلوا إلى لبنان لقضاء عطلة الأعياد.

– تضغط كتلة نيابية وازنة على حزب حليف لها كي لا يدعم مطلب “التيار الوطني الحر” في نيل “الثلث المعطل” في الحكومة.

الأنباء

– ملف وطني مصيري لم يأخذ حيّزاً من اطلالة احدى المرجعيات رغم دورها الأساسي فيه.

– رهان مستحيل لمرجع رسمي على إمكانية إحداثه خرقاً داخل فريق مناوئ له.

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