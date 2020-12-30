أسرار الصحف المحلية

النهار
صرح اكثر من سياسي بأن المعتصمين امام الجامعة الاميركية في بيروت امس ليسوا من طلاب الجامعة وليسوا طلابا في الاساس متهمين ضمنا احد الاحزاب العقائدية بالعمل على توجيه رسالة سياسية.
رأى زعيم سياسي أنّ الأوضاع الاقتصادية ستكون أخطر بكثير في السنة المقبلة عما هي عليه اليوم، لأنّ الأجواء تؤكد أنّ الدول المانحة لن تقدّم أي دعم إلا بشروط سياسية.
تسعى بعض المؤسسات التربوية إلى الاستمرار في التعليم وتجنّب الإقفال نظراً إلى ما يرتّب عليها ذلك من إفلاس مالي، وبعضها يلوح بالاقفال النهائي اذا ما تفاقمت الاوضاع.
البناء
خفايا
قالت مصادر على صلة بالمسار الحكومي إن التحفّظات المتبادلة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة تطال اسمين من كل طرف ومصير حقيبة ووزيرها، ولذلك تعتقد المصادر بأن الطريق ليس مسدوداً وأن مساعي الوساطة بعد أول العام قد تنجح بتدوير الزوايا لتبصر الحكومة النور في العشرة الأولى من الشهر الأول.
كواليس
قالت مصادر أمنيّة أوروبيّة إن المناورة الفلسطينية العسكرية وبعد كلام الأمين العام لحزب الله تمثل إشارات هامة لتصاعد التوتر في المنطقة ولو من باب الجهوزيّة للردّ على أي عمل عسكري أميركي أو إسرائيلي في الوقت المتبقي من ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ودعت المصادر لأخذ هذه الجهوزيّة في الحساب قبل التورّط بأي عمل أمني أو عسكري.
اللواء
تواجه دولة إقليمية كبرى مشكلة حرمانها من عقود الاستثمار في إعادة إعمار دولة قريبة بالرغم من المليارات الطائلة التي دفعتها هناك.
يتساءل دبلوماسي غربي عن الجهة التي ستعيد وصل ما انقطع، بعد اللقاء الأخير، بين بعبدا و”بيت الوسط”؟
فاجأت بعض الأسماء المرشحة من تيّار نافذ، المعنيين بتأليف الحكومة، إلى درجة الصدمة المضحكة!
الجمهورية
حذر مسؤول رسمي سابق من أن الوضع العام تدحرج الى المرحلة الأخيرة التي تسبق الوصول إلى قعر الهاوية.
سألت مصادر مطّلعة ماذا لو أن التدقيق الجنائي بدأ من مصرف لبنان وتناول المليارات التي دفعها لسنوات مقابل شحنات “مغشوشة” صدر بشأنها كتاب عن وزيرة سابقة يعفي المصرف من أي مسؤولية قضائية عن المخالفات السابقة؟
زار مواطنون بلدة فقرا أخيراً وأبدوا إستغرابهم حول عدم وجود إحترام للإجراءات الوقائية من كورونا في بعض المالهي الليلية فيما تشدّد هذه الإجراءات في أماكن أخرى.
نداء الوطن
تردد أن الرئيس سعد الحريري سيتلقى لقاح “كورونا” خلال زيارته السعودية.
خلال مرحلة التحقيق في اختلاسات الأمن العام ووجود المؤهل فرحات (الذي تم تحميله المسؤولية وحيداً) في السجن، زاره عميد عارضاً عليه صفقة يعترف بموجبها باختلاس نحو 900 مليون ليرة من أصل المليارات المختلسة، وتنتهي القصة بعقوبة مسلكية من دون مراجعة النيابة العامة، فرفض فرحات العرض على طريقة “عليي وعلى اعدائي”، حينها أبلغت النيابة بالأمر.
بالرغم من توقف بعض مشاريع السدود المموّلة من الصناديق الدولية واتفاقيات القروض بسبب تعثر التنفيذ، لا يزال عدد هائل من المحظيين المعيّنين في لجان الإشراف على هذه المشاريع يتقاضون مخصصات شهرية بآلاف الدولارات.
الأنباء
*مثار سخرية
بعد المعلومات التي اوردها تقرير FBI عن ان انفجار المرفأ نجم عن 500 طن من الأمونيوم فقط، كان تعليق أحد المسؤولين في تيار سياسي حاكم مثار سخرية من المعنيين.
*تباين في التعليق
كان واضحاً التمايز والتباين بين تصريحات اعضاء تيار سياسي في معرض تعليقهم على كلام زعيم سياسي.