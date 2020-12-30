أسرار الصحف المحلية

النهار‎

صرح اكثر من سياسي بأن المعتصمين امام الجامعة الاميركية في بيروت امس ليسوا من طلاب ‏الجامعة وليسوا طلابا في الاساس متهمين ضمنا احد الاحزاب العقائدية بالعمل على توجيه رسالة ‏سياسية‎.‎

رأى زعيم سياسي أنّ الأوضاع الاقتصادية ستكون أخطر بكثير في السنة المقبلة عما هي عليه ‏اليوم، لأنّ الأجواء تؤكد أنّ الدول المانحة لن تقدّم أي دعم إلا بشروط سياسية‎.‎

تسعى بعض المؤسسات التربوية إلى الاستمرار في التعليم وتجنّب الإقفال نظراً إلى ما يرتّب عليها ‏ذلك من إفلاس مالي، وبعضها يلوح بالاقفال النهائي اذا ما تفاقمت الاوضاع‎.‎

‎البناء‎

خفايا‎

قالت مصادر على صلة بالمسار الحكومي إن التحفّظات المتبادلة بين رئيس الجمهورية والرئيس ‏المكلف بتشكيل الحكومة تطال اسمين من كل طرف ومصير حقيبة ووزيرها، ولذلك تعتقد المصادر ‏بأن الطريق ليس مسدوداً وأن مساعي الوساطة بعد أول العام قد تنجح بتدوير الزوايا لتبصر الحكومة ‏النور في العشرة الأولى من الشهر الأول‎.‎

‎ ‎

كواليس‎

قالت مصادر أمنيّة أوروبيّة إن المناورة الفلسطينية العسكرية وبعد كلام الأمين العام لحزب الله تمثل ‏إشارات هامة لتصاعد التوتر في المنطقة ولو من باب الجهوزيّة للردّ على أي عمل عسكري أميركي ‏أو إسرائيلي في الوقت المتبقي من ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ودعت المصادر لأخذ هذه ‏الجهوزيّة في الحساب قبل التورّط بأي عمل أمني أو عسكري‎.‎

‎اللواء‎

تواجه دولة إقليمية كبرى مشكلة حرمانها من عقود الاستثمار في إعادة إعمار دولة قريبة بالرغم ‏من المليارات الطائلة التي دفعتها هناك‎.‎

يتساءل دبلوماسي غربي عن الجهة التي ستعيد وصل ما انقطع، بعد اللقاء الأخير، بين بعبدا و”بيت ‏الوسط”؟

فاجأت بعض الأسماء المرشحة من تيّار نافذ، المعنيين بتأليف الحكومة، إلى درجة الصدمة ‏المضحكة‎!‎

‎الجمهورية‎

حذر مسؤول رسمي سابق من أن الوضع العام تدحرج الى المرحلة الأخيرة التي تسبق الوصول إلى ‏قعر الهاوية‎.‎

سألت مصادر مطّلعة ماذا لو أن التدقيق الجنائي بدأ من مصرف لبنان وتناول المليارات التي دفعها ‏لسنوات مقابل شحنات “مغشوشة” صدر بشأنها كتاب عن وزيرة سابقة يعفي المصرف من أي ‏مسؤولية قضائية عن المخالفات السابقة؟

زار مواطنون بلدة فقرا أخيراً وأبدوا إستغرابهم حول عدم وجود إحترام للإجراءات الوقائية من كورونا في ‏بعض المالهي الليلية فيما تشدّد هذه الإجراءات في أماكن أخرى‎.‎

‎نداء الوطن‎

تردد أن الرئيس سعد الحريري سيتلقى لقاح “كورونا” خلال زيارته السعودية‎.‎

‎ ‎

خلال مرحلة التحقيق في اختلاسات الأمن العام ووجود المؤهل فرحات (الذي تم تحميله المسؤولية ‏وحيداً) في السجن، زاره عميد عارضاً عليه صفقة يعترف بموجبها باختلاس نحو 900 مليون ليرة من ‏أصل المليارات المختلسة، وتنتهي القصة بعقوبة مسلكية من دون مراجعة النيابة العامة، فرفض ‏فرحات العرض على طريقة “عليي وعلى اعدائي”، حينها أبلغت النيابة بالأمر‎.‎

‎ ‎

بالرغم من توقف بعض مشاريع السدود المموّلة من الصناديق الدولية واتفاقيات القروض بسبب تعثر ‏التنفيذ، لا يزال عدد هائل من المحظيين المعيّنين في لجان الإشراف على هذه المشاريع يتقاضون ‏مخصصات شهرية بآلاف الدولارات‎.‎

الأنباء

‎*‎مثار سخرية

بعد المعلومات التي اوردها تقرير‎ FBI ‎عن ان انفجار المرفأ نجم عن 500 طن من الأمونيوم فقط، كان تعليق أحد ‏المسؤولين في تيار سياسي حاكم مثار سخرية من المعنيين‎.‎

‎*‎تباين في التعليق

كان واضحاً التمايز والتباين بين تصريحات اعضاء تيار سياسي في معرض تعليقهم على كلام زعيم سياسي‎.‎