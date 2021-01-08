أسرار الصحف المحلية

النهار

– يسجل الفارق الكبير في اسعار بعض المواد والمعدات الطبية من الماركات نفسها بين مستودع واخر وصيدلية واخرى في ظل ازدياد الطلب عليها.

– يتم التداول في دول عربية، وخليجية تحديداً، بصور نصب قاسم سليماني على طريق مطار بيروت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تعليقات في صحف ومواقع خليجية.

– يقول مرجع سياسي إنّ زيارة رئيس حزب ونائب إلى رئيسَي الجمهورية والمجلس النيابي والمطالبة بحصة وزارية، تعني عودة الأمور إلى المربع الأول، والإيحاءات معروفة الاتجاهات.

الجمهورية

– يجري الحديث في الكواليس عن رفع سعر سلعة حيوية للمواطن تمسّه مباشرة في حياته اليومية.

– نصحت سفارة إحدى الدول الغربية في لبنان مواطنيها بعدم ريادة بعض المراكز والأماكن المحددة في أول إجراء من نوعه منذ 30 عاما.

– يتداول بعض أركان سلطة حيوية روايات عن حجم التدخل في ملف حسّاس قد يؤدي التمادي فيه الى استقالات وحالات تنحّ واسعة.

اللواء

– تتحدث مصادر دبلوماسية عن أن خطط التعامل مع الملف النووي واستتباعاته، لا تتأثر كثيراً بالتحوُّل الجاري داخل البيت الأبيض.

– وُجهت انتقادات واسعة لوزير معني بالإقفال ومواجهة الفايروس، بعد نشر صورة احتلت مساحات واسعة على مواقع التواصل!

– تزايدت أعداد النازحين السوريين، الذين غادروا لبنان في الأسابيع الماضية، سواء لجهة العودة أو السفر بترتيبات دولية إلى دول أوروبية!

نداء الوطن

– على الرغم من قرار البنك الدولي بوقف تمويل مشروع سد بسري أعلن مجلس الانماء والاعمار عن مناقصة عمومية بقيمة 80 مليون دولار لتغليف أنفاق جر مياه الاولي الى بيروت، وبتمويل إضافي من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، مما يؤكد صحة المعطيات حول تسرب مياه الصرف الصحي وعصارة النفايات الى الانفاق المستحدثة.

– يزعم رجل اعمال ينشط بين لبنان وبلغاريا مقرب من العهد ان شروطاً وضعت على الرئيس المكلف تتعلق بملفات المنطقة هي التي حالت دون إعلان الحكومة.

– يعمد بعض التجار الى تهريب أموالهم الى الخارج من خلال صفقات وهمية لاستيراد الادوية والمواد الغذائية، محققين منافع مزدوجة من خلال تهريب الاموال والاستفادة من دعم السلع موضوع هذه الصفقات.

الأنباء

– استعمل تيار سياسي وسائل تقنية مدفوعة لمحاولة الرد على اطلالة زعيم سياسي.

– مبادرة توفيقية لمرجع غير مدني انتهت قبل أن تولد بسبب رفض مرجع رسمي لها، وبقيت على مستوى التداول الاعلامي فقط.