أسرار الصحف المحلية

“النهار”

– يؤكد نائب مستقيل أنّ قرار المواجهة مع العهد وتياره سيكون قاسياً في هذه المرحلة مهما حاولوا فتح الملفات على خلفيات لم تعد تنطلي على أحد.

– تسأل الهيئات التعليمية عن أموال النازحين بالعملات الصعبة والتي يعتبرونها من حقّهم بعدما تدنت مكتسباتهم بالليرة اللبنانية بشكل دراماتيكي.

– يلاحَظ أنّ سفراء دول كبرى يلتزمون الصمت لدقة وحراجة الوضع في لبنان بانتظار ما ستحمله المرحلة الجديدة بعد تسلّم جو بايدن الرئاسة الأميركية.

– مؤسسة كبرى ذات طابع اجتماعي يتم فيها شراء اللوازم المكتبية وغيرها من لوازم العمل بالتجزئة وبالتراضي من دون الاطلاع على سعر السوق ولا من يحاسب.

“الجمهورية”

– لم يتبلغ مسؤول كبير من مرجعية دينية أي معطيات جديدة عن إقتراح طرحته هذه المرجعية على المسؤول.

– سئل ديبلوماسي أوروبي عن سبب إنكفاء دولته عن لبنان في هذه المرحلة فقال: لأننا مع الأسف جئنا نبيع الثقة في بلد لا يريدها.

– أسرّ سفير دولة كبرى لبعض أصدقائه إنه يتمنّى لو ينقل من لبنان الى دولة عمل فيها سابقاً.

“اللواء”

– وفقاً لقوى معنية، والنصائح التي يجري تداولها الآن بين التيارات والكتل، إحتواء الخلافات وعدم تعميق التأزم..

– تهتم شخصيات متعددة بالجهة التي سرَّبت معلوماتت كاذبة عن صحة مرجع كبير، وإذا ما كان ثمة علاقة بالوضع الصحي لمرجع آخر؟!

– تشكو وحدات تنفيذ قرارات الاقفال، من ثغرة رسائل الـS.M.S التي تعيق تنفيذ المهمة والإجراءات!

“نداء الوطن”

– تبين أن المنصة المتعلّقة بأذونات التنقل خلال فترة الإغلاق العام، تتيح بسهولة الاستحصال على الترخيص من خلال انتحال صفة موظف عام في الادارات المستثناة، كما انها كانت تعطي الموافقة الحكمية مع بدء العمل فيها.

– أفاد مرجع قانوني ان اقتراحات القوانين المتعلقة بتسديد أجور المتعاقدين في القطاع التربوي في فترة الإغلاق من شأنها ان تتسبب بإشكاليات قانونية للقطاعات غير المشمولة بالنص المقترح لا سيما سائر المتعاقدين والمياومين وكان الأجدى تقديم اقتراحات تنظم العمل.

– تتداول أوساط صحية أنباء عن بدء دخول كميات محدودة من لقاحات كورونا للمحظيين عن طريق بعض المسافرين مصدرها بعض الدول الاوروبية رغم انها لا تزال تخضع للتجارب لإثبات فعاليتها.

“الأنباء”

– القسم الأكبر من المعلومات التي تناقلها الإعلام عن لقاء جمع عددًا من الشخصيات يفتقد الى الدقة في التوقيت والمضمون.

– مرجع رسمي عقد اجتماعاً لفريق عمله بعد سفر مرجع آخر للبحث في كيفية الضغط عليه، ولربما كان أحد التسريبات جزءا من هذا التوجه.