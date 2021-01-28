أسرار الصحف المحلية

الجمهورية

قال زعيم حزبي في معرض إنتقاده لتعطيل الحكومة: ما دامت كلمة المستشارين هي الطاغية فسنبقى في حالة “الجرصة اللي نحنا فيها حتى الله يفرجها”.

عمّمت مراجع أمنية على المعابر البرية والبحرية منع إستيراد أي نوع من أنواع الخردة منعاً لتسرّب مواد مشعة عبرها.

تسعى مجموعة من السفراء للتحضير لمبادرة تُخرج الأزمة الحكومية من المأزق من دون نتيجة عملية حتى اليوم.

اللواء

فُسّـرَ تلميح فريق موالٍ إلى التمديد بأنه رسالة “جس نبض” لحزب حليف، في معرض مناورات البيع والشراء.

تجري سفيرة دولة معنية بتأليف الحكومة اتصالات مستمرة، على جبهة المعنيين بالتأليف بعيداً عن الإعلام.

من المتوقع أن تُظهر موازنة العام 2021 أوسع حملة رفض واحتجاج من قطاعات مهنية واقتصادية، وحتى دولية!

نداء الوطن

نقل مسؤول ديبلوماسي غربي إلى القادة اللبنانيين موقفاً حازماً بأن لا تغيير في سياسة بلاده تجاه لبنان مهما كانت التحوّلات في المنطقة.

تبيّن أنّ أحد الوسطاء في صفقة بواخر الكهرباء ينفق أموالاً طائلة من ملايين الدولارات التي يتقاضاها سنوياً من ممثل الشركة التي استقدمت البواخر، في أحد أشهر أندية القمار في لاس فيغاس.

توقع مصدر متابع أن تتزايد ظاهرة المستوعبات المفقودة في مرفأ بيروت، وذلك بهدف تحصيل أصحابها تعويضات من شركات التأمين.

الأنباء

كان معيباً تعمّد فريق سياسي البحث عن جهة لاتهامها بالوقوف خلف تحركات الشارع، بدل محاولة معالجة الأزمات التي دفعت الناس إلى النزول.

تبيّن أن إجراءً لجأت إليه وزارة حساسة لم يكن بقرار منها بل تم إجبارها عليه من جهة مانحة وهو ما انعكس تخبطاً في التنفيذ.