أسرار الصحف المحلية

“الجمهورية”
– علم أن سفيرة إحدى الدول الاوروبية أبدت امتعاضها من نمط تعامل بعض الاوساط اللبنانية مع ملف قضائي حرّكه قضاء تلك الدولة.
– أسقط مرجع كبير محاولة لجمع قطبين معنيين بأزمة قائمة بانتظار وعد بالأخذ بكامل ملاحظاته.
– يؤكد دبلوماسي عريق أن الذين يربطون ملفاً حساساً بعوامل خارجية لا يعرفون شيئا في السياسة فهذه العوامل لن تتظهّر قبل سنوات.
“اللواء”
– تردّد أن تأنيباً وجِّه للجهة الطبية المسؤولة عن كشف أجواء اللجنتين العلمية والصحية، في ما خص مصير الإقفال العام في البلاد، بعد الإثنين المقبل!
– وفقاً لمعلومات نائب في كتلة وازنة، فان الاتصالات لم تنقطع بين حزب فاعل، وفريق الرئيس المكلف.
– صُدم دبلوماسي شرقي كبير، بعدم حماسة دولة إقليمية للتعاون الجدّي مع مبادرة نقودها هذه الدولة في لبنان!
“النهار”
– يتنافس السياسيون ومسؤولي الاحزاب في تقديم اقتراحات لدعم الاكثر حاجة عبر الاعلام من دون اي خطوات عملانية في المواقع التي يشغلونها.
– يقول أحد المقربين إلى دولة عربية كبيرة قدّمت مساعدات إنسانية اخيرا، إنّها لا تحمل أي مبادرة سياسية ومتمسّكة بالتنسيق مع واشنطن ودول الخليج حول الملف اللبناني.
– يقول مرجع نيابي ان قانون الكابيتال كونترول يريح ادارات المصارف ولا يحقق نفعا للمودعين الا اذا اقر ضمن ضوابط وشروط تحفظ حق المواطنين.
“نداء الوطن”
– تبين أنه تم تخصيص مبلغ 40 مليون دولار كمصاريف تشغيلية لمشروع الأسر الأكثر فقراً الممول من البنك الدولي، وبدأت الأحزاب السياسية التنافس على الشركات التي سيتم التعاقد معها لإجراء أعمال المسح الميداني للعائلات وتعبئة الاستمارات والتي من المتوقع أن توظّف حوالى 1000 شخص.
– تردد أنّ الشركة المتعهدة إنشاء سد جنة تقاضت /10,662,000/ دولار، تعويضاً عما أسمته عراقيل وتأخيراً في التنفيذ، وذلك من دون الاستحصال على موافقة الاستشاري المشرف ومكتب التدقيق الفني bureau veritas وبلا تقديم أي مستندات تبرر كلفة الضرر الذي يستوجب التعويض.
– عُلم ان اتصالات بين حزبين معارضين تتكثف من أجل تأليف جبهة معارضة، لكن الخلاف حول بعض العناوين الكبرى لا يزال قائماً.
“الأنباء”
ضخ غير دقيق
ضخ اعلامي لمعلومات غير دقيقة من قبل فريق معين للتأثير في استحقاق وطني يشهد كباشا.