أسرار الصحف المحلية

“الجمهورية‎”

– علم أن سفيرة إحدى الدول الاوروبية أبدت امتعاضها من نمط تعامل بعض الاوساط اللبنانية مع ملف قضائي ‏حرّكه قضاء تلك الدولة‎.

– أسقط مرجع كبير محاولة لجمع قطبين معنيين بأزمة قائمة بانتظار وعد بالأخذ بكامل ملاحظاته‎.

– يؤكد دبلوماسي عريق أن الذين يربطون ملفاً حساساً بعوامل خارجية لا يعرفون شيئا في السياسة فهذه العوامل ‏لن تتظهّر قبل سنوات‎.‎

“اللواء‎”

– تردّد أن تأنيباً وجِّه للجهة الطبية المسؤولة عن كشف أجواء اللجنتين العلمية والصحية، في ما خص مصير الإقفال ‏العام في البلاد، بعد الإثنين المقبل‎!

– وفقاً لمعلومات نائب في كتلة وازنة، فان الاتصالات لم تنقطع بين حزب فاعل، وفريق الرئيس المكلف‎.

– صُدم دبلوماسي شرقي كبير، بعدم حماسة دولة إقليمية للتعاون الجدّي مع مبادرة نقودها هذه الدولة في لبنان‎!‎

“النهار‎”

– يتنافس السياسيون ومسؤولي الاحزاب في تقديم اقتراحات لدعم الاكثر حاجة عبر الاعلام من دون اي خطوات ‏عملانية في المواقع التي يشغلونها‎.

– يقول أحد المقربين إلى دولة عربية كبيرة قدّمت مساعدات إنسانية اخيرا، إنّها لا تحمل أي مبادرة سياسية ‏ومتمسّكة بالتنسيق مع واشنطن ودول الخليج حول الملف اللبناني‎.

– يقول مرجع نيابي ان قانون الكابيتال كونترول يريح ادارات المصارف ولا يحقق نفعا للمودعين الا اذا اقر ضمن ‏ضوابط وشروط تحفظ حق المواطنين‎.‎

“نداء الوطن‎”

– تبين أنه تم تخصيص مبلغ 40 مليون دولار كمصاريف تشغيلية لمشروع الأسر الأكثر فقراً الممول من البنك ‏الدولي، وبدأت الأحزاب السياسية التنافس على الشركات التي سيتم التعاقد معها لإجراء أعمال المسح الميداني ‏للعائلات وتعبئة الاستمارات والتي من المتوقع أن توظّف حوالى 1000 شخص‎.‎

– تردد أنّ الشركة المتعهدة إنشاء سد جنة تقاضت /10,662,000/ دولار، تعويضاً عما أسمته عراقيل وتأخيراً في ‏التنفيذ، وذلك من دون الاستحصال على موافقة الاستشاري المشرف ومكتب التدقيق الفني‎ bureau veritas ‎وبلا ‏تقديم أي مستندات تبرر كلفة الضرر الذي يستوجب التعويض‎.‎

– عُلم ان اتصالات بين حزبين معارضين تتكثف من أجل تأليف جبهة معارضة، لكن الخلاف حول بعض العناوين ‏الكبرى لا يزال قائماً‎.‎

“الأنباء”

ضخ غير دقيق

ضخ اعلامي لمعلومات غير دقيقة من قبل فريق معين للتأثير في استحقاق وطني يشهد كباشا‎. ‎