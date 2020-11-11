أسرار الصحف المحلية

النهار

تخوفت أوساط سياسية واقتصادية من عدم اتباع الحزم الكافي في الاقفال العام الجديد لان ذلك ‏سيقود البلاد الى واقع شديد الخطورة في حال الاضطرار الى تمديد قسري للاقفال‎.

جمّد حزب مسيحي انتخاب رئيس جديد له لجملة اعتبارات، والاتصالات جارية لإيجاد مخرج يحفظ ‏كرامة الجميع خوفاً من أي انحدارات قد تحدث داخل صفوف هذا الحزب التاريخي‎.

لوحظ دخول أكثر من مقرب على خط التهدئة بين “القوات اللبنانية” وتيار “المستقبل” بغية وقف ‏المساجلات بينهما، ونجحت المساعي في ضبط الوضع وسط معلومات عن إمكانية معاودة الاتصالات ‏بين الطرفين في وقت ليس ببعيد‎.‎

اللواء‎

خلافاً، للأجواء الشاقة، واليائسة، ثمة من يتحدث في الكواليس عن تقدّم بالمقاربات الجديدة لتأليف الحكومة‎..

ترددت معلومات عن اتصالات جرت مع دولة تشهد مؤتمراً يعني نازحيها، واتفق على رفع مستوى المشاركة إلى ‏رتبة وزير‎!

يضغط “اللوبي اللبناني” في الولايات المتحدة، لعدم رفع العقوبات عن قيادي مسيحي بارز‎..‎

الجمهورية‎

إشتكى وزير من الطريقة الفجة التي يستخدمها أحد النواب في طلب الخدمات منه‎.

قال محامون متخصصون في القانون الدولي إنهم تلقوا مراجعات من شخصيات رغبت في الإستفسار عن ‏إحتمالات الفوز في دعاوى لإبطال العقوبات التي تفرض وفق قانون ماغنتسكي‎.

لوّح قيادي في تيار بارز بكشف مجموعة كبيرة من الأسرار الخطيرة فيما لو اتخذ أي إجراء عقابي بحقه على ‏خلفية دور مزعوم له في قضية حساسة‎.‎

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‎نداء الوطن‎

لوحظ في الآونة الأخيرة تكثيف مسؤول أمني نشاطاته، ويؤكد مقربون منه أنّ حركته تأتي بهدف “مواكبة ‏المرحلة الدقيقة” ولا أهداف سياسية لها كما يروج بعض خصومه‎.

أكد أحد قياديي 8 آذار في مجلس خاص أنّ الحكومة الجديدة وضعت في “صندوق مقفل” ولن يتم الإفراج عنها ‏عما قريب‎.

تعتبر مصادر عونية أنّ السبب الوحيد خلف نقمة المستشار طوني حداد على رئيس “التيار الوطني الحر” جبران ‏باسيل يتصل بعدم الاستجابة لرغبته في أن يكون ضمن الوفد المفاوض على الترسيم‎.‎

الأنباء

‎*‎شبكة مستقلة

تردد أن مؤسسة مالية تابعة لجهة فاعلة باتت تملك شبكة نقدية مستقلة تماماً‎.‎

‎*‎البازار موجود‎ ‎

الأبنية التراثية التي تضررت من انفجار المرفأ لا تزال عُرضة لبازار السمسرات طالما أن اقتراح القانون المقدّم ‏لحمايتها لم يمر‎.‎