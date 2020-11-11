أسرار الصحف المحلية

النهار
تخوفت أوساط سياسية واقتصادية من عدم اتباع الحزم الكافي في الاقفال العام الجديد لان ذلك سيقود البلاد الى واقع شديد الخطورة في حال الاضطرار الى تمديد قسري للاقفال.
جمّد حزب مسيحي انتخاب رئيس جديد له لجملة اعتبارات، والاتصالات جارية لإيجاد مخرج يحفظ كرامة الجميع خوفاً من أي انحدارات قد تحدث داخل صفوف هذا الحزب التاريخي.
لوحظ دخول أكثر من مقرب على خط التهدئة بين “القوات اللبنانية” وتيار “المستقبل” بغية وقف المساجلات بينهما، ونجحت المساعي في ضبط الوضع وسط معلومات عن إمكانية معاودة الاتصالات بين الطرفين في وقت ليس ببعيد.
اللواء
خلافاً، للأجواء الشاقة، واليائسة، ثمة من يتحدث في الكواليس عن تقدّم بالمقاربات الجديدة لتأليف الحكومة..
ترددت معلومات عن اتصالات جرت مع دولة تشهد مؤتمراً يعني نازحيها، واتفق على رفع مستوى المشاركة إلى رتبة وزير!
يضغط “اللوبي اللبناني” في الولايات المتحدة، لعدم رفع العقوبات عن قيادي مسيحي بارز..
الجمهورية
إشتكى وزير من الطريقة الفجة التي يستخدمها أحد النواب في طلب الخدمات منه.
قال محامون متخصصون في القانون الدولي إنهم تلقوا مراجعات من شخصيات رغبت في الإستفسار عن إحتمالات الفوز في دعاوى لإبطال العقوبات التي تفرض وفق قانون ماغنتسكي.
لوّح قيادي في تيار بارز بكشف مجموعة كبيرة من الأسرار الخطيرة فيما لو اتخذ أي إجراء عقابي بحقه على خلفية دور مزعوم له في قضية حساسة.
نداء الوطن
لوحظ في الآونة الأخيرة تكثيف مسؤول أمني نشاطاته، ويؤكد مقربون منه أنّ حركته تأتي بهدف “مواكبة المرحلة الدقيقة” ولا أهداف سياسية لها كما يروج بعض خصومه.
أكد أحد قياديي 8 آذار في مجلس خاص أنّ الحكومة الجديدة وضعت في “صندوق مقفل” ولن يتم الإفراج عنها عما قريب.
تعتبر مصادر عونية أنّ السبب الوحيد خلف نقمة المستشار طوني حداد على رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل يتصل بعدم الاستجابة لرغبته في أن يكون ضمن الوفد المفاوض على الترسيم.
الأنباء
*شبكة مستقلة
تردد أن مؤسسة مالية تابعة لجهة فاعلة باتت تملك شبكة نقدية مستقلة تماماً.
*البازار موجود
الأبنية التراثية التي تضررت من انفجار المرفأ لا تزال عُرضة لبازار السمسرات طالما أن اقتراح القانون المقدّم لحمايتها لم يمر.