أسرار الصحف المحلية

النهار

تثير التقارير الرسمية التي تعلن عن اعداد الإصابات للوافدين من الخارج بفيروس كورونا استغرابا واسعا من منطلق انه يفترض ان يكون المسافرون الى لبنان قد اجروا فحوصا مسبقة ولا يسمح للمصابين بركوب الرحلات الجوية الى بيروت .

يُنقل أنّ بعض المجمعات التجارية الكبيرة قد تتجه للإقفال نهائياً حتى لو أعيد فتح البلد بعد خسائرها المالية الكبيرة وصرف عدد ضخم من موظفيها ويهدد ذلك بموجة متفاقمة واسعة من البطالة .

بدأت أندية وجمعيات رياضية وثقافية وأدبية تقفل أبوابها وتعلن إفلاسها بعد مغادرة إداريين ورياضيين إلى الخارج ووقف كل الموارد المالية.

اللواء

نجح قطب نيابي مخضرم، في تدوير الزوايا لعدم إضعاف ما يسمى ميثاقية الجلسة التشريعية، والتداعيات اللاحقة.

تكاد العلاقة تكون شبه مقطوعة بين مقر رئاسي، ومقر حزبي على خلفية التباين السياسي والدعوة للانتخابات المبكرة.

هل يعلم وزير الوصاية و”كهرباء لبنان” أن الجباية تأخرت ما يقرب من 20 شهراً، مع الإشارة إلى أن حسن الجباية كان سيوفر مالاً وفيراً لشراء الفيول؟!

نداء الوطن

أكدت مصادر مطلعة أن تصريحات الوزير مشرفية الشديدة الايجابية عن لقاءاته في دمشق في خصوص النازحين “ثرثرة في غير مكانها” تكذبها الوقائع وتصريحاته المماثلة السابقة.

استغربت اوساط مطلعة اقدام وزير الزراعة في زمن تصريف الاعمال على ازاحة الدكتور البيطري علي الرمح من رئاسة دائرة التصدير والاستيراد الحيواني ليعين محله احد اقربائه رغم انه مساعد فني بيطري.

تبيّن أنّ المحكمة الخاصة بلبنان ألغت 137 وظيفة من أصل عدد موظفيها البالغ نحو 300 موظف ينتمون إلى 51 دولة، وجرى تطبيق نظام الدوام الجزئي في 64 وظيفة، في ظل توقع خفض الميزانية المخصصة للمحكمة بنسبة 37%.

الأنباء

تراجعت اندفاعة تجاه طرح عابر للحدود بعد زخم كبير لم تتبعه أي خطوات عملية.

بعد تعهد قطعه وزير سابق بالاحتكام إلى القضاء في حادثة وقعت منذ أكثر من أسبوع، فإنه حتى الساعة لم يُقدم على أي خطوة تصب في هذا السياق.