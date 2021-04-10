أسرار الصحف المحلية

النهار

نفى رئيس احد الاحزاب ان يكون احد نواب حزبه في مجلس النواب اعتزل العمل السياسي وهاجر خصوصا ان شقيقته بدأت تحركات واطلالات ربما للحلول محله

فشلت المساعي لاعادة توحيد حزب عقائدي عريق رغم تدخل سوري ضاغط عبر اكثر من وسيلة ويتم التزام الهدنة الاعلامية قبل اعلان فشل المبادرات

عُلم أنّ نائباً ورئيس تنظيم حزبي جنوبي بات خارج سرب الممانعة وعاد إلى سياسة حزبه التي كان لها حضور لافت في حقبتَي السبعينات والثمانينات.

يلاحظ أنّ عدداً من الوزراء والنواب السابقين وقيادات حزبية لعبوا دوراً في محطات سابقة، غائبون عما يجري راهناً لأكثر من اعتبار سياسي وشخصي

الجمهورية

تطفو على السطح يوماً بعد يوم أزمة إنقطاع المواد الأساسية وخصوصاً الحليب الذي اختفى نهائياً عن رفوف سوبرماركات وصيدليات محافظات كبرى.

إعتبرت أوساط مطلعة أن كلام مرجع كبير حول مسألة بالغة الحساسية أتى بالتوافق مع حزب كبير.

لوحظ أن الوفود التي زارت لبنان أخيراً إستثنت رئيس تكتل بارز بنحو علني.

اللواء

يخشى دبلوماسي أممي من أن يكون ملف تأليف الحكومة، وضع على الرفّ، لوقت طويل، لاعتبارات تتعلق بأجندات الملف اللبناني..

يسجل على وزير خدماتي في حكومة تصريف الأعمال، مآخذ تتعلق بأدائه الذي يغلب عليه عدم القدرة على التنسيق والاستفزاز..

مع التحضيرات الجارية لرمضان المبارك، سجلت الأسعار قفزة هائلة غير مرتبطة، لا بسعر الدولار، ولا بسياسة العرض والطلب!

نداء الوطن

تردّد أنّ الخلاف الذي وقع بين تجار المواشي أمس، كان قد بدأ خلال اجتماع في وزارة الاقتصاد على خلفية محاولة الوزارة فرض شروط معينة لمصلحة إحدى شركات المواشي.

قدّم مستشار رئاسي دراسة قانونية حول عدم أهلية حاكم مصرف لبنان لممارسة مهامه استناداً الى احكام المادتين 18 و28 من قانون النقد والتسليف، باعتبار “الحاكم أخلّ باليمين القانونية التي أداها أمام رئيس الجمهورية”.

عُلم أنّ إحدى الجهات القضائية تُعِد مراسلات إلى تجار الذهب والمجوهرات لطلب معلومات عن الجهات التي قامت بشراء سبائك وأونصات ذهبية، ابتداءً من العام 2017، سنداً لأحكام قانون مكافحة تبييض الأموال.

الأنباء

لا جديد عملي

رغم الزيارات الدولية الكثيرة على خط بيروت الا أنها جميعها تتبنى طروحات محلية للحل من دون تقديم أي جديد عملي.

معارك كبرى

مرجعيات تخوض معارك كبرى بعناوين عريضة في حين أنها هي المطالبة نفسها بدفع عملية الحل السياسي أولا كي تكسب هذه المعارك لو أرادت ذلك فعلاً.