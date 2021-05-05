أسرار الصحف المحلية

اللواء‎

– ينقل مطلعون عدم ارتياح عاصمة غربية من المعطيات التي توفرت لديها حول أسباب تفشيل لقاء كان مخطط له ‏بين قطبين فيها‎.

– تواجه عملية إنهاء العام الدراسي المدرسي والجامعي أكثر من مأزق، لجهة الترفيع، وسداد الأقساط، والقبول في ‏الجامعات‎!

– تقيم جهات مؤثرة إفطارات قطاعية، لبعض النخب المقرّبة، وتبقى هذه بعيدة عن الأضواء‎!‎

نداء الوطن‎

– بدأت ترتفع اصوات مزارعي البطاطا في عكار خشية كساد الموسم في ظل اغلاق الاسواق الخليجية للتصدير ‏والتخوف من فتح الاسواق لاستيراد البطاطا المصرية‎.

– تسود حالة قلق في بعض الوزارات في ظل الخشية من التدقيق في ملفات استيراد السلع المدعومة وما تتضمنه من ‏شوائب وتلاعب بالكميات والاسعار‎.

– تدرس بعض الدول العربية تعليق مفاعيل إتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، بسبب التلاعب ‏في شهادات المنشأ واستغلال التسهيلات في الاتفاقية المذكورة لتهريب الممنوعات بين الدول الاعضاء‎.‎

الأنباء

-‎صحة خيارات

قرار قضائي يؤكد صحة خيارات فريقين سياسيين كانا شبه وحيدين في رفضهما لاستمرار الهدر في قطاع حيوي أو ‏قوننته‎.‎

– صوابية النصائح

تُقرّ أوساط سياسية بصوابية نصائح كان قدمها مرجع سياسي الى مسؤول رسمي ولم يأخذ بها. ‎

الجمهورية

– مرجع روحي كبير قال لمرجع رئاسي ان كل ما ينقل عنه من مواقف منسوبة الى مصادر قريبة منه غير صحيحة ‏وفيها الكثير من الاجتهاد.‏

– تعتبر أوساط حزبية ان من يطالب بحقوق طائفته هو من يضيعها.‏

– بدأت مرجعيات حقوقية الاعداد لتقديم شكاوى غي الداخل والخارج لملاحقة مسؤول كبير اذا اصر على مخالفة ‏الدستور والمس بأموال المودعين من الاحتياط الالزامي.‏