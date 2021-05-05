أسرار الصحف المحلية

اللواء
– ينقل مطلعون عدم ارتياح عاصمة غربية من المعطيات التي توفرت لديها حول أسباب تفشيل لقاء كان مخطط له بين قطبين فيها.
– تواجه عملية إنهاء العام الدراسي المدرسي والجامعي أكثر من مأزق، لجهة الترفيع، وسداد الأقساط، والقبول في الجامعات!
– تقيم جهات مؤثرة إفطارات قطاعية، لبعض النخب المقرّبة، وتبقى هذه بعيدة عن الأضواء!
نداء الوطن
– بدأت ترتفع اصوات مزارعي البطاطا في عكار خشية كساد الموسم في ظل اغلاق الاسواق الخليجية للتصدير والتخوف من فتح الاسواق لاستيراد البطاطا المصرية.
– تسود حالة قلق في بعض الوزارات في ظل الخشية من التدقيق في ملفات استيراد السلع المدعومة وما تتضمنه من شوائب وتلاعب بالكميات والاسعار.
– تدرس بعض الدول العربية تعليق مفاعيل إتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، بسبب التلاعب في شهادات المنشأ واستغلال التسهيلات في الاتفاقية المذكورة لتهريب الممنوعات بين الدول الاعضاء.
الأنباء
-صحة خيارات
قرار قضائي يؤكد صحة خيارات فريقين سياسيين كانا شبه وحيدين في رفضهما لاستمرار الهدر في قطاع حيوي أو قوننته.
– صوابية النصائح
تُقرّ أوساط سياسية بصوابية نصائح كان قدمها مرجع سياسي الى مسؤول رسمي ولم يأخذ بها.
الجمهورية
– مرجع روحي كبير قال لمرجع رئاسي ان كل ما ينقل عنه من مواقف منسوبة الى مصادر قريبة منه غير صحيحة وفيها الكثير من الاجتهاد.
– تعتبر أوساط حزبية ان من يطالب بحقوق طائفته هو من يضيعها.
– بدأت مرجعيات حقوقية الاعداد لتقديم شكاوى غي الداخل والخارج لملاحقة مسؤول كبير اذا اصر على مخالفة الدستور والمس بأموال المودعين من الاحتياط الالزامي.