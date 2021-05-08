أسرار الصحف المحلية

اللواء

يعتقد خبير في استراتيجيات التدخل في شؤون المنطقة دولياً، ان عملية تفكيكا لل لمنظومة الحاكمة، وُضعت فعلاً على السكة.

تحرص جهات رسمية على أن تبطيء أو تمييع طلبات دولية، تتعلق بالوضع المالي في لبنان، لعدد من الموضوعين ضمن الدائرة الحمراء.

تواجه مجمل المؤسسات التعليمية، في المراحل المختلفة، مشكلات حقيقية، لجهة الرواتب، والتجهيزات، وهجرة الكادر التعليمي!

الجمهورية

أكدت أوساط عاملة على ملف حيوي أنّ مسؤولاً معنياً يقبل بأفكار عدة لكنه حذر وخائف من إعلان موقفه قبل معرفة موقف مسؤول معني آخر.

تسجَّل عمليات سرقة سيارات من نوع معيّن بشكل كثيف في مناطق متعددة.

قال مرجع سياسي إن ملف الكهرباء هو الأكثر خطورة ويُخشى أن ننتقل فيه الى ليبانون أوف.

خفايا نداء الوطن

تلقت جهات خارجية تقريراً تفصيلياً حول آليات محاصصة المشتريات العامة المتعلقة بمشاريع البنى التحتية الكبيرة، يتضمن مجموعة بيانات لجميع عقود الشراء المتعلقة بالبنية التحتية الممنوحة بين عامي 2008 و2018 من قبل مجلس الانماء والإعمار في لبنان.

بدأ بعض المصارف ابلاغ الشركات بايقاف خدمة توطين الرواتب لمستخدميها، ما يهدد بوقف دفع هذه الرواتب في ظل القيود على السحوبات النقدية.

ذكر ان الهدر في ملف الدعم المخصص للاسمدة والاعلاف بلغ عشرة ملايين دولار حيث بيعت معظم الكميات بواسطة التجار على اساس سعر الصرف في السوق السوداء.

الأنباء

خطوات شكلية بعد فضيحة أمنية لم تغيّر شيئا في قرار خارجي تجاه لبنان.

حرب نفسية واعلامية تشكل جزءا أساسيا من خطوة حساسة ستترك تداعيات خطيرة اذا لم تترافق مع إجراءات مواكبة.