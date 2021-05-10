أسرار الصحف المحلية

نداء الوطن

– يتمّ التحضير لمسيرات حاشدة للنازحين والعمال السوريين نحو السفارة السورية في بعبدا على غرار التحركات ‏التي حصلت في العام 2014، لإيصال رسائل سياسية وديموغرافية‎.‎

– يتحضّر “التيار الوطني الحر” لتسجيل سلسلة من اقتراحات القوانين لدى الامانة العامة لمجلس النواب تستهدف ‏تعديل عدد من القوانين التي تنظم عمل النيابات العامة وتقلص دور النيابة العامة التمييزية‎.‎

– تبين ان مديرية الجمارك قد عملت على الغاء مفاعيل القيود على تسليم المحروقات لبعض التجار المشتبه في ‏تورطهم بتهريب المحروقات والتي فرضتها المديرية العامة للنفط‎.‎

الجمهورية

– لوحظ أنّ مسؤولاً دولياً إلتقى مسؤولين بروتوكولياً فقط ولم يبحث معهم في أي ملف‎.‎

– تردد أن رئيس تيار سياسي سعى الى التواصل مع معارضين له ضمن تياره إلّا أنه تلقّى جواباً مفاده: تستنجد بنا ‏الآن لتنقذ نفسك فلن نكون معك‎.‎

– وصف مصدر سياسي بأن المبادرة الفرنسية إنتقلت من مرحلة “تسكير جامعة” إلى مرحلة فتح “حضانة‎”.‎

الأنباء

– يربط مرجع سياسي بين وقف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية وبين التدهور الحاصل في ‏مسارات مختلفة‎.‎

– تسيطر حالة من الارتباك على ضفتي المسؤولية في ملف استحقاق داهم بعد انتهاء كل ‏المساعي المحلية والخارجية‎.‎

اللواء

– وصف صحفي فرنسي المحادثات التي أجراها لودريان مع مسؤولين لبنانيين بأنها أشبه بـ”حوار الطرشان”، لأن ‏الانسجام بالحوار والأفكار كان مفقوداً‎!

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– لوحظ أن اختيار ممثلي المجتمع المدني للقاء مع وزير الخارجية الفرنسي اقتصر على أطراف المجموعة التي تلتقي ‏في بيت الكتائب، في إطار الجهود المبذولة لإنشاء جبهة تجمع أحزاب معارضة وجماعات من حراك 17 تشرين‎!

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– تمر العلاقة بين قطب سياسي ومسؤول غير مدني بارز في مرحلة من الجمود غابت عنها الاتصالات واللقاءات التي ‏كانت تتم بينهما دائماً‎!‎