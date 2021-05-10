أسرار الصحف المحلية

نداء الوطن
– يتمّ التحضير لمسيرات حاشدة للنازحين والعمال السوريين نحو السفارة السورية في بعبدا على غرار التحركات التي حصلت في العام 2014، لإيصال رسائل سياسية وديموغرافية.
– يتحضّر “التيار الوطني الحر” لتسجيل سلسلة من اقتراحات القوانين لدى الامانة العامة لمجلس النواب تستهدف تعديل عدد من القوانين التي تنظم عمل النيابات العامة وتقلص دور النيابة العامة التمييزية.
– تبين ان مديرية الجمارك قد عملت على الغاء مفاعيل القيود على تسليم المحروقات لبعض التجار المشتبه في تورطهم بتهريب المحروقات والتي فرضتها المديرية العامة للنفط.
الجمهورية
– لوحظ أنّ مسؤولاً دولياً إلتقى مسؤولين بروتوكولياً فقط ولم يبحث معهم في أي ملف.
– تردد أن رئيس تيار سياسي سعى الى التواصل مع معارضين له ضمن تياره إلّا أنه تلقّى جواباً مفاده: تستنجد بنا الآن لتنقذ نفسك فلن نكون معك.
– وصف مصدر سياسي بأن المبادرة الفرنسية إنتقلت من مرحلة “تسكير جامعة” إلى مرحلة فتح “حضانة”.
الأنباء
– يربط مرجع سياسي بين وقف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية وبين التدهور الحاصل في مسارات مختلفة.
– تسيطر حالة من الارتباك على ضفتي المسؤولية في ملف استحقاق داهم بعد انتهاء كل المساعي المحلية والخارجية.
اللواء
– وصف صحفي فرنسي المحادثات التي أجراها لودريان مع مسؤولين لبنانيين بأنها أشبه بـ”حوار الطرشان”، لأن الانسجام بالحوار والأفكار كان مفقوداً!
– لوحظ أن اختيار ممثلي المجتمع المدني للقاء مع وزير الخارجية الفرنسي اقتصر على أطراف المجموعة التي تلتقي في بيت الكتائب، في إطار الجهود المبذولة لإنشاء جبهة تجمع أحزاب معارضة وجماعات من حراك 17 تشرين!
– تمر العلاقة بين قطب سياسي ومسؤول غير مدني بارز في مرحلة من الجمود غابت عنها الاتصالات واللقاءات التي كانت تتم بينهما دائماً!