أسرار الصحف المحلية

النهار

– لوحظ انه فيما تمتنع محطة “ان بي ان” عن بث مواقف المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان، تخصص له قناة “المنار” حيزاً في مقدمة نشراتها، ما يوحي بخلفية مواقفه خصوصا من بكركي وسيدها.

– لوحظ أنّ الجهات الرسمية على اختلافها تحاول تأمين نقل البث المباشر لليورو الكروي كما كان يحصل في أوقات سابقة.

– في ظاهرة غير مسبوقة، تشهد سفارات غربية في دول خليجية وعربية إقبالاً من لبنانيين، ومعظمهم من العائلات التي تسعى إلى تقديم طلبات هجرة.

– تسجل فوضى كبيرة في السير داخل بيروت حيث انطفأت اشارات كثيرة وغاب عناصر تنظيم السير خصوصا عند النقاط الضاغطة في بشارة الخوري وقرب مسجد الأمين واماكن اخرى.

الجمهورية

– يفكر أكثر من موظف كبير بترك وظيفته تلبية لعروض تلقّاها للعمل في الخارج بسبب الأوضاع التي تعيشها البلاد.

– توقفت مصادر مالية عند تطور جديد يتكرر عند قرارات مرجعية مالية بحيث لم تعد قراراته تؤخذ بأحادية كما في السابق إنما بمجلس يترأسه.

– تتشدد غالبية المصارف في التعامل مع الموزعين بلا أي حسيب ولا رقيب متجاوزة كل الأنظمة و القوانين.

اللواء

– لا يعرف كيفية الاستفادة من كمية المحروقات العراقية وما دور حكومة تصريف الأعمال بهذا الخصوص؟

– وضعت لوائح اسمية بالشخصيات المهربة والتي تعتمد الاحتكار والتخزين الملاحقة عندما تدق الساعة!

– أبدى قيادي في حزب بارز امتعاضا من عبارات يستخدمها رئيس تيار موال ويستشف منها تحريضا على إقتتال طائفي داخل فريق القيادي المذكور..

نداء الوطن

– انتقدت مصادر ديبلوماسية تعاطي مؤسسة غير مدنية وطلبها مساعدات بما يفوق حاجتها على ارض الواقع ما يؤثر على وضعها.

– تبين ان دراسات بعض مشاريع الصرف الصحي ومحطات التكرير في منطقة عكار قد اقيمت على الاملاك العائدة الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، واصطدمت برفض الجهات الممولة تنفيذها في ظل عدم استصدار مراسيم بتخصيص المواقع لصالح وزارة الطاقة والمياه.

– قدر مصدر في مصرف لبنان الاموال المهدورة والمنهوبة في ملف دعم السلع الغذائية والمواشي والاسمدة والمحروقات بمبلغ 600 مليون دولار والاموال المهربة بموجب آلية الدعم بحجة استيراد السلع المدعومة بموجب فواتير وهمية بمبلغ 500 مليون دولار اميركي.

الأنباء

– تستمر عملية بث الأجواء الايجابية رغم معرفة الجميع بأن الأمور تراوح مكانها وان النيات والخبايا في مكان آخر.

– خطوة مالية كان من المتوقع ان تكون الحل واذ بها تفشل عند أول اختبار.