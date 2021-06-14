أسرار الصحف المحلية

صحيفة الجمهورية‎

ـ أكد نائب من فريق السلطة أنه إذا ألفت حكومة كحكومة دياب في حال اعتذر الحريري لن يدخل دولار واحد إلى ‏البلد‎.

ـ مرجع كبير بدأ بإجراء عملية تقويم العلاقة مع حزب حليف في ضوء التطورات الأخيرة المتصلة بتشكيل ‏الحكومة‎.

ـ يحمّل مسؤول كبير حزبا مثيرا للجدل بأنه يختبىء خلف فريق حليف له في تعطيل تأليف حكومة إنقاذي‎.‎

صحيفة اللواء‎

ـ يعتبر رئيس حكومة سابق أن بيان المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى قطع الطريق على إمكانية تكليف أية ‏شخصية جديدة التأليف الحكومة في حال أقدم الرئيس الحريري على الاعتذار‎!

– طلب أحد المفاوضين من الثنائي الشيعي من مرجعيته إعفائه من الإستمرار في التفاوض مع النائب جبران باسيل ‏بعد وصول الجولة الأخيرة إلى طريق مسدود بسبب معاندة رئيس التيار الوطني الحر‎!

ـ رغم احتدام أزمات المحروقات والأدوية والمعدات الطبية ما زالت عمليات التهريب ناشطة على أكثر من معبر ‏حدودي فضلا عن الشحنات الجوية إلى بلدان أفريقية‎!‎

صحيفة النهار‎

ـ يُنقل أنّ عاصمة عربية كبرى تضطلع بدور بارز في الملف اللبناني بعيداً من الأضواء وتدعم مرجعية سياسية ‏وتسوّق لها عربياً ودولياً‎.

ـ تستغرب جهات نيابية كيف ان الدولة اللبنانية تشتري مشتقات نفطية من شركة موضوعة في خانة الاتهام وقد ‏ختمت مكاتبها بالشمع الاحمر‎.

ـ قال مستشار حكومي ووزير سابق انه لو عرض عليه اي منصب وزاري او نيابي لاعتذر فوراً بعدما لم تعد ‏المناصب لا شرفاً ولا ترفاً‎.‎

صحيفة نداء الوطن‎

ـ إرتابت أوساط القطاع الصحي من استثناء وزير الصحة في مداهماته المستودع الرئيس التابع لنقيب الصيادلة، ‏والذي يُقال إنه يمتنع عن تسليم الأدوية وحليب الأطفال من بداية الأزمة‎.

ـ أخفى التفتيش المركزي تقارير وردته حول مخالفات إدارية ومالية في ملفات الدعم المتعلقة بالمواد الغذائية ‏والمدخلات الزراعية والأعلاف‎.

ـ قالت مصادر متابعة أن خبر تهريب جبران باسيل مبلغ 55 مليون دولار الذي نشره موقع “النشرة” صحيح، ‏وإن مصدره شخصية نيابية بارزة تولّت مسؤوليات مالية لفترة طويلة. ولاحظت هذه المصادر ان باسيل طلب ‏تقديم أدلة وإثباتات، ولم يُلوِّح برفع دعوى على الموقع‎.‎

صحيفة الأنباء

‎*‎محاولات الوزير‎ ‎

لم تصل كل الاتصالات الجارية حيال ملف حيوي الى نتيجة رغم محاولات الوزير المعني بأكثر من اتجاه‎.‎

‎*‎غياب التعليق

سُجّل غياب أي رد أو تعليق على حديث مباشر وواضح وجّهه مرجع غير سياسي الى مسؤول رسمي‎.‎