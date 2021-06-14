أسرار الصحف المحلية

صحيفة الجمهورية
ـ أكد نائب من فريق السلطة أنه إذا ألفت حكومة كحكومة دياب في حال اعتذر الحريري لن يدخل دولار واحد إلى البلد.
ـ مرجع كبير بدأ بإجراء عملية تقويم العلاقة مع حزب حليف في ضوء التطورات الأخيرة المتصلة بتشكيل الحكومة.
ـ يحمّل مسؤول كبير حزبا مثيرا للجدل بأنه يختبىء خلف فريق حليف له في تعطيل تأليف حكومة إنقاذي.
صحيفة اللواء
ـ يعتبر رئيس حكومة سابق أن بيان المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى قطع الطريق على إمكانية تكليف أية شخصية جديدة التأليف الحكومة في حال أقدم الرئيس الحريري على الاعتذار!
– طلب أحد المفاوضين من الثنائي الشيعي من مرجعيته إعفائه من الإستمرار في التفاوض مع النائب جبران باسيل بعد وصول الجولة الأخيرة إلى طريق مسدود بسبب معاندة رئيس التيار الوطني الحر!
ـ رغم احتدام أزمات المحروقات والأدوية والمعدات الطبية ما زالت عمليات التهريب ناشطة على أكثر من معبر حدودي فضلا عن الشحنات الجوية إلى بلدان أفريقية!
صحيفة النهار
ـ يُنقل أنّ عاصمة عربية كبرى تضطلع بدور بارز في الملف اللبناني بعيداً من الأضواء وتدعم مرجعية سياسية وتسوّق لها عربياً ودولياً.
ـ تستغرب جهات نيابية كيف ان الدولة اللبنانية تشتري مشتقات نفطية من شركة موضوعة في خانة الاتهام وقد ختمت مكاتبها بالشمع الاحمر.
ـ قال مستشار حكومي ووزير سابق انه لو عرض عليه اي منصب وزاري او نيابي لاعتذر فوراً بعدما لم تعد المناصب لا شرفاً ولا ترفاً.
صحيفة نداء الوطن
ـ إرتابت أوساط القطاع الصحي من استثناء وزير الصحة في مداهماته المستودع الرئيس التابع لنقيب الصيادلة، والذي يُقال إنه يمتنع عن تسليم الأدوية وحليب الأطفال من بداية الأزمة.
ـ أخفى التفتيش المركزي تقارير وردته حول مخالفات إدارية ومالية في ملفات الدعم المتعلقة بالمواد الغذائية والمدخلات الزراعية والأعلاف.
ـ قالت مصادر متابعة أن خبر تهريب جبران باسيل مبلغ 55 مليون دولار الذي نشره موقع “النشرة” صحيح، وإن مصدره شخصية نيابية بارزة تولّت مسؤوليات مالية لفترة طويلة. ولاحظت هذه المصادر ان باسيل طلب تقديم أدلة وإثباتات، ولم يُلوِّح برفع دعوى على الموقع.
صحيفة الأنباء
*محاولات الوزير
لم تصل كل الاتصالات الجارية حيال ملف حيوي الى نتيجة رغم محاولات الوزير المعني بأكثر من اتجاه.
*غياب التعليق
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