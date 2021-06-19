أسرار الصحف المحلية

اللواء

همس

انعكست الخلافات في قمّة السبع، لا سيما مع الأوروبيين، على وضعية العملات الأوروبية على حساب الدولار الأميركي سلبياً!

غمز

لاحظت دائرة البيانات في وزارة الصحة أن نسبة الإصابات بكورونا من الأفراد اللبنانيين الوافدين، ما يزال لها حصة وازنة؟

لغز

تخضع عمليات تسعير الضروريات إلى «بورصة» غير معلنة، ولكن لجهة الارتفاع غير الخاضع إلاَّ لانتهاز جني ثمار مالية من الفلتان والإحتكار!

الجمهورية

يصر تيار فاعل على استبقاء أكثر من شعرة معاوية مع مرجع بارز رغم الاشتباك السياسي.

يقول حزب إنه يدخل الدولارات الى لبنان في برانيط كما تخرج الأرانب من القبعات.

تراقب مرجعيات سياسية ودبلوماسية باهتمام بالغ الكلام في الاوساط المسيحية عن سقوط الطائف والتفتيش عن صيغة أخرى غير المثالثة.