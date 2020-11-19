أسرار الصحف المحلية

النهار

لوحظ أن اعضاء نادي رؤساء الحكومات السابقين التزموا عدم الكلام والتصاريح حول تأليف الحكومة وسواها من المواقف بناء لرغبة الرئيس المكلّف ولقطع الطريق على الذين شنّوا حملات على هذا النادي.

علم أن مرجعاً سياسياً بارزاً ابدى استياءه من الطريقة المتّبعة في عملية تأليف الحكومة وهو لم يزر الرئيس المكلّف منذ تكليفه ولا يرغب في الصدام معه ولكنه يعبّر عن تململه في مجالسه الخاصة.

تبين ان صاحب موقع الكتروني ثان يعمل على اصدار بطاقات اعلامية وبيعها من البعض لتسهيل عملية تنقلهم ما يفتح ملف الفوضى القائمة في الاعلام الالكتروني.

الجمهورية

طويت بسرعة أزمة نشأت بين جهازين رسميين بعد اتصالات توضيحية لما اتخذ من إجراءات جديدة من التعاون.

يشكو تجار من رئيس مصلحة في وزارة خدماتية أساسية بسبب تجاوزات يقوم بها ويعتزمون رفع شكوى إلى الوزير لوضع حد لهذه التجاوزات.

يقول نائب إن وجود زعيم في منطقة من جبل لبنان لتجيهز مستشفيات لمواجهة كورونا نعمة كبيرة والاّ لكانت حلّت الكارثة.

اللواء

تتحدث مصادر في بيروت، عن عدم تحمس عاصمة أوروبية، لفرض عقوبات أمريكية جديدة، ضد شخصيات لبنانية، نظراً لإنعكاساتها الخطيرة على الاستقرار اللبناني

ارتفعت نسبة التحسب للتدهور في لبنان و المنطقة، في ضوء الضربة الجوية الإسرائيلية في دولة قريبة

تهتم قوى معنية بالجهة التي تقف وراء، “وضع معلومات” في التداول تتعلق بما يتجه إليه مسؤول كبير!

نداء الوطن

يردّد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أمام زواره أنّ و لادة الحكومة الجديدة “ليست في المدى المنظور”.

حاول حزب فاعل جس نبض دولة كبرى حول ما إذا كانت قادرة على التدخل لتخفيف وطأة العقوبات الاميركية، فأتى الجواب سلبياً.

لاحظ متابعون أنّ اعتراض رئيس الجمهورية و”حزب الله” على الأسماء المتوافق عليها فرنسياً مع الرئيس المكلف لتولي حقائب أساسية معنية بعملية الإصلاح، كشف “نوايا مبيّتة” بعدم السير في الموجبات الإصلاحية للمبادرة الفرنسية.

الأنباء

لقاء بعيد عن الإعلام انعقد بين مرجع سياسي ومسؤول مكلّف بملف راهن، خصص للبحث في الخيارات المتاحة.

تدور نقاشات جدية حامية داخل فريق سياسي على خلفية التشابكات الكبيرة التي تواجهه محليا وخارجياً.