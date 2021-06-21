أسرار الصحف المحلية

صحيفة الجمهورية
ـ تدور أزمة صامتة بين حليفين بارزين تفاقمت في الآونة الأخيرة نتيجة سجالات بين بعض المواقع المسؤولة.
ـ يكثّف حزب فاعل حليف لمرجعيتين على خلاف شديد إتصالاته لوقف التدهور بينهما لكن مسؤولي الحزب يرون أن المهمة شاقة جداً.
ـ وصف مسؤول دولي زيارته الأخيرة الى لبنان بغير الموفقة وكان بالإمكان الإستغناء عنها.
صحيفة اللواء
ـ تُعقد لقاءات بين قطبين في السلطة بعيداً عن الأضواء الإعلامية، وذلك في إطار تنسيق المواقف من التطورات الأخيرة في الأزمة الحكومية!
ـ لوحظ أن تسريب بعض معلومات محضر إجتماع مفوض السياسة الخارجية الأوروبية مع مسؤول كبير تختلف عن المواقف التي تم إعلانها من قبل الزائر الأوروبي في تصريحاته الصحفية!
ـ خسرت جمعية الكشاف المسلم مقعدها التقليدي في الهيئة الإدارية لإتحاد كشاف لبنان لأول مرة منذ تأسيس الإتحاد بسبب تحالفات الجمعية مع جمعيات كشفية حزبية!
صحيفة النهار
ـ يسعى نواب “التيار الوطني الحر” بشراسة داخل اللجان النيابية المشتركة لإبعاد جان العلية عن رئاسة هيئة الشراء العام؛ وقد نجحوا في الجلسة الأخيرة بتمرير نص بأن تكون رئاسته مؤقتة؛ ومعركتهم الأربعاء المقبل هي تجريد الهيئة من صلاحياتها خلال الفترة المؤقتة لان لديهم مخاوف جدية من قيام العلية بالادعاء عليهم في العشرات من الصفقات متى أصبحت لديه هذه الصلاحية بموجب القانون الجديد.
ـ يتوقّع أن يُعقد لقاء يضمّ قيادات سياسية في إحدى الطوائف منقسمة بين معسكرين، لبحث بعض الاستحقاقات التي تهم تلك الطائفة وضرورة تحصين وضعها في هذه المرحلةس بمعزل عن التباينات والاختلافات.
ـ لا يهتم المعنيون بالشأن السياسي والامني لازدياد الحوادث الفردية في عاصمة الشمال التي تشهد مزيدا من التوترات والصدامات والجرائم.
ـ جهات لبنانية سياسية عدة من التي تعتبر نفسها غير معنية بالعقوبات الفرنسية، تنتقد قرار باريس بابلاغ الاجراءات العقابية الى من يعنيهم الامر من دون الاعلان عن الاسماء في ما يشبه عملية المقايضة ما فرض العقوبات او القبول بما تبقى من المبادرة الفرنسية وهي اجراءات باتت اقرب الى القصاص المدرسي وتضعف حراك باريس.
صحيفة نداء الوطن
ـ تبين ان إحدى شركات الصيرفة من الفئة الاولى قد عمدت في الفترة السابقة بالتعاون مع جهات نافذة الى ابتزاز رجال أعمال عراقيين من خلال تقديم شكاوى كيدية بحقهم وتعميم إشارات حمراء بحقهم للانتربول الدولي ومساومتهم على رفع الإشارات مقابل مبالغ مالية طائلة.
ـ باتت إهراءات القمح في مرفأ بيروت تشكل خطراً على السلامة العامة كونها تنحرف يومياً بمعدل 2 ميلليمتر، وطلبت الجهات الإدارية في المرفأ من العاملين عدم الاقتراب منها بمساحة يبلغ قطرها 50 متراً.
ـ تخوفت مصادر سياسية من ان الرئيس المكلف أصبح أسير تصفية حسابات بين الافرقاء في الداخل وكل يريد استمراره مكلفاً تلبية لمصالحه.
صحيفة الأنباء
*خطوات أساسية
يستعد حزب سياسي لعدد من الخطوات الأساسية التي من شأنها أن تؤطّر تنظيمياً وسياسياً حركتَه المستمرة والمتمايزة.
*صمت الحليف
حزب وازن يتحرك على خط حليفه لتليين المواقف محافظا على صمته وعدم اعلان أي موقف.