أسرار الصحف المحلية

صحيفة الجمهورية‎

ـ تدور أزمة صامتة بين حليفين بارزين تفاقمت في الآونة الأخيرة نتيجة سجالات بين بعض المواقع المسؤولة‎.

ـ يكثّف حزب فاعل حليف لمرجعيتين على خلاف شديد إتصالاته لوقف التدهور بينهما لكن مسؤولي الحزب ‏يرون أن المهمة شاقة جداً‎.

ـ وصف مسؤول دولي زيارته الأخيرة الى لبنان بغير الموفقة وكان بالإمكان الإستغناء عنها‎.‎

صحيفة اللواء‎

ـ تُعقد لقاءات بين قطبين في السلطة بعيداً عن الأضواء الإعلامية، وذلك في إطار تنسيق المواقف من التطورات ‏الأخيرة في الأزمة الحكومية‎!

ـ لوحظ أن تسريب بعض معلومات محضر إجتماع مفوض السياسة الخارجية الأوروبية مع مسؤول كبير تختلف ‏عن المواقف التي تم إعلانها من قبل الزائر الأوروبي في تصريحاته الصحفية‎!

ـ خسرت جمعية الكشاف المسلم مقعدها التقليدي في الهيئة الإدارية لإتحاد كشاف لبنان لأول مرة منذ تأسيس ‏الإتحاد بسبب تحالفات الجمعية مع جمعيات كشفية حزبية‎!‎

صحيفة النهار‎

ـ يسعى نواب “التيار الوطني الحر” بشراسة داخل اللجان النيابية المشتركة لإبعاد جان العلية عن رئاسة هيئة ‏الشراء العام؛ وقد نجحوا في الجلسة الأخيرة بتمرير نص بأن تكون رئاسته مؤقتة؛ ومعركتهم الأربعاء المقبل هي ‏تجريد الهيئة من صلاحياتها خلال الفترة المؤقتة لان لديهم مخاوف جدية من قيام العلية بالادعاء عليهم في ‏العشرات من الصفقات متى أصبحت لديه هذه الصلاحية بموجب القانون الجديد‎.

ـ يتوقّع أن يُعقد لقاء يضمّ قيادات سياسية في إحدى الطوائف منقسمة بين معسكرين، لبحث بعض الاستحقاقات التي ‏تهم تلك الطائفة وضرورة تحصين وضعها في هذه المرحلةس بمعزل عن التباينات والاختلافات‎.

ـ لا يهتم المعنيون بالشأن السياسي والامني لازدياد الحوادث الفردية في عاصمة الشمال التي تشهد مزيدا من ‏التوترات والصدامات والجرائم‎.

ـ جهات لبنانية سياسية عدة من التي تعتبر نفسها غير معنية بالعقوبات الفرنسية، تنتقد قرار باريس بابلاغ ‏الاجراءات العقابية الى من يعنيهم الامر من دون الاعلان عن الاسماء في ما يشبه عملية المقايضة ما فرض ‏العقوبات او القبول بما تبقى من المبادرة الفرنسية وهي اجراءات باتت اقرب الى القصاص المدرسي وتضعف ‏حراك باريس‎.‎

صحيفة نداء الوطن‎

ـ تبين ان إحدى شركات الصيرفة من الفئة الاولى قد عمدت في الفترة السابقة بالتعاون مع جهات نافذة الى ابتزاز ‏رجال أعمال عراقيين من خلال تقديم شكاوى كيدية بحقهم وتعميم إشارات حمراء بحقهم للانتربول الدولي ‏ومساومتهم على رفع الإشارات مقابل مبالغ مالية طائلة‎.

ـ باتت إهراءات القمح في مرفأ بيروت تشكل خطراً على السلامة العامة كونها تنحرف يومياً بمعدل 2 ميلليمتر، ‏وطلبت الجهات الإدارية في المرفأ من العاملين عدم الاقتراب منها بمساحة يبلغ قطرها 50 متراً‎.

ـ تخوفت مصادر سياسية من ان الرئيس المكلف أصبح أسير تصفية حسابات بين الافرقاء في الداخل وكل يريد ‏استمراره مكلفاً تلبية لمصالحه‎.‎

صحيفة الأنباء

‎*‎خطوات أساسية

يستعد حزب سياسي لعدد من الخطوات الأساسية التي من شأنها أن تؤطّر تنظيمياً وسياسياً حركتَه المستمرة ‏والمتمايزة‎.‎

‎*‎صمت الحليف

حزب وازن يتحرك على خط حليفه لتليين المواقف محافظا على صمته وعدم اعلان أي موقف‎. ‎