أسرار الصحف المحلية

النهار‎

قال مرجع روحي مسيحي لناشط سياسي زاره قبل أيام، إنّه سيبقى على مواقفه وسيقول كل ‏شيء ولن يسكت بعد الآن، مبدياً عتبه على المسؤولين ولا سيما على مرجعية كبيرة تتحدث عن ‏معاناة البلد دون أي خطوات وإجراءات‎.‎

اتُّخذت إجراءات حاسمة من معظم البلديات حول تواجد النازحين السوريين وإعادة النظر بمن دخل ‏اخيراً بشكل غير قانوني، في ظل معلومات عن ازدياد اعدادهم خلال الأشهر القليلة الماضية‎.‎

يحرص اعضاء تكتل سياسي على عدم البوح بمشكلات تعصف بهم خصوصا مع اقتراب موعد اطلاق ‏لقاء من بين صفوفهم معارض لهم‎.‎

نقل عن وزير الخارجية الاميركي خلال لقاء في باريس قوله ان الطبقة السياسية في لبنان كلها ‏فاسدة ويجب تغييرها‎.‎

اللواء

تراجعت المخاوف من دفعة عقوبات جديدة، في ضوء معلومات عن أداء مختلف للإدارة الجديدة في البيت ‏الأبيض‎.

يواجه مسؤول نقدي رفيع مأزقاً بحلول شباط المقبل أيا كانت الخطوات المتصلة برفع الدعم أو التدقيق المالي‎.

لحقت خسائر بفنادف العاصمة التي كانت تعمل بمستوى مقبول لجهة النزلاء والضيوف بما يساهم في مواجهة ‏الانهيارات المالية بلغت ما لا يقل عن 80% في غضون فترة الاقفال‏‎!‎

الجمهورية

إستغربت أوساط حزبية عدم تحرك السلطة حتى الآن في ملف ناجم من حدث أمني مفاجئ مع العلم أنه أحدث ‏أضرارا مادية ومعنوبة كبيرة‎.

وقع خلاف بين وزيرين في وزارتين خدماتيتين بسب تضارب الصلاحيات على خلفية دعم السلع الأساسية‎.

نقل عن مقربين من أحد كبار السياسيين قوله إن رفضه لقاء شخصية سياسية نهائي ومرده الى أنه لم يكن البادىء ‏في القطيعة

نداء الوطن

بخلاف ما يروّج العونيون، يتردد أنّ “حزب الله” أبلغ جهات خارجية عن استعداده لعدم الدخول في التسميات ‏الوزارية‎

تترقب أوساط نيابية موقف كتلة “المردة” من موضوع التدقيق الجنائي، متسائلةً عما إذا كان رئيسها سليمان ‏فرنجية سيقف معه أم إلى جانب رئيس المجلس نبيه بري‎.

لم يوقع مدير عام الثقافة علي الصمد طلب صرف مخصصات لمجمع نبيه بري في المصيلح ومكتبة صور ‏الوطنية وذلك في ظل خلافه مع الوزير عباس مرتضى الذي يترأس اجتماعات للجنة المكتبات الوطنية التي يجب ‏ان يترأسها المدير العام. وأكدت مصادر ان طلب الصرف يتنافى مع تصريف الأعمال ولا ينسجم الا مع الرغبة ‏بتصريف 3.5 مليارات ليرة قبل تشكيل حكومة جديدة‎.‎

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الأنباء

‎*‎عدول عن الفكرة

نقل عن مقرّبين من مرجع رسمي أنه كان يبحث في كيفية توقيف مسؤول مالي لدى ‏عودته عبر المطار ثم عدل عن الفكرة بعد نصائح‎.‎

‎*‎تحييد شخصية

اشارات دبلوماسية لافتة تؤكد تحييد شخصية لبنانية غير مدنية واستمرار المهمات العابرة ‏للحدود التي يقوم بها‎.‎