أسرار الصحف المحلية

النهار
قال مرجع روحي مسيحي لناشط سياسي زاره قبل أيام، إنّه سيبقى على مواقفه وسيقول كل شيء ولن يسكت بعد الآن، مبدياً عتبه على المسؤولين ولا سيما على مرجعية كبيرة تتحدث عن معاناة البلد دون أي خطوات وإجراءات.
اتُّخذت إجراءات حاسمة من معظم البلديات حول تواجد النازحين السوريين وإعادة النظر بمن دخل اخيراً بشكل غير قانوني، في ظل معلومات عن ازدياد اعدادهم خلال الأشهر القليلة الماضية.
يحرص اعضاء تكتل سياسي على عدم البوح بمشكلات تعصف بهم خصوصا مع اقتراب موعد اطلاق لقاء من بين صفوفهم معارض لهم.
نقل عن وزير الخارجية الاميركي خلال لقاء في باريس قوله ان الطبقة السياسية في لبنان كلها فاسدة ويجب تغييرها.
اللواء
تراجعت المخاوف من دفعة عقوبات جديدة، في ضوء معلومات عن أداء مختلف للإدارة الجديدة في البيت الأبيض.
يواجه مسؤول نقدي رفيع مأزقاً بحلول شباط المقبل أيا كانت الخطوات المتصلة برفع الدعم أو التدقيق المالي.
لحقت خسائر بفنادف العاصمة التي كانت تعمل بمستوى مقبول لجهة النزلاء والضيوف بما يساهم في مواجهة الانهيارات المالية بلغت ما لا يقل عن 80% في غضون فترة الاقفال!
الجمهورية
إستغربت أوساط حزبية عدم تحرك السلطة حتى الآن في ملف ناجم من حدث أمني مفاجئ مع العلم أنه أحدث أضرارا مادية ومعنوبة كبيرة.
وقع خلاف بين وزيرين في وزارتين خدماتيتين بسب تضارب الصلاحيات على خلفية دعم السلع الأساسية.
نقل عن مقربين من أحد كبار السياسيين قوله إن رفضه لقاء شخصية سياسية نهائي ومرده الى أنه لم يكن البادىء في القطيعة
نداء الوطن
بخلاف ما يروّج العونيون، يتردد أنّ “حزب الله” أبلغ جهات خارجية عن استعداده لعدم الدخول في التسميات الوزارية
تترقب أوساط نيابية موقف كتلة “المردة” من موضوع التدقيق الجنائي، متسائلةً عما إذا كان رئيسها سليمان فرنجية سيقف معه أم إلى جانب رئيس المجلس نبيه بري.
لم يوقع مدير عام الثقافة علي الصمد طلب صرف مخصصات لمجمع نبيه بري في المصيلح ومكتبة صور الوطنية وذلك في ظل خلافه مع الوزير عباس مرتضى الذي يترأس اجتماعات للجنة المكتبات الوطنية التي يجب ان يترأسها المدير العام. وأكدت مصادر ان طلب الصرف يتنافى مع تصريف الأعمال ولا ينسجم الا مع الرغبة بتصريف 3.5 مليارات ليرة قبل تشكيل حكومة جديدة.
الأنباء
*عدول عن الفكرة
نقل عن مقرّبين من مرجع رسمي أنه كان يبحث في كيفية توقيف مسؤول مالي لدى عودته عبر المطار ثم عدل عن الفكرة بعد نصائح.
*تحييد شخصية
اشارات دبلوماسية لافتة تؤكد تحييد شخصية لبنانية غير مدنية واستمرار المهمات العابرة للحدود التي يقوم بها.