أسرار الصحف المحلية

النهار

– التزم عدد من النواب عدم الخروج من منازلهم بناءً على نصائح أسديت اليهم من بعض الأجهزة الأمنية، وتجنباً لأية مخاطر قد يتعرضون لها في الشارع.

– عُلم أن بعض الدول الغربية والخليجية لن تعيّن سفراء جددا لها في هذه المرحلة، وربما إلى ما بعد العهد، وهذا ما أفصح عنه مقرب من دولة خليجية.

– عُلم أنّ مرجعاً سياسياً جمع أركان حزبه وناقش معهم ضرورة الاستنفار ترقباً لأي تطورات وتفاعلها “لنكون جاهزين” كما قال لهم.

اللواء

– يتكاثر الهمس لدى دوائر رسمية ودبلوماسية حول أداء سبق وقوع الأحداث الأخيرة، ورافق المعالجة خلالها..

– يتردد أن الأحداث الأليمة في الساعات الماضية فضحت ضعف التنسيق الأمني والوزاري إزاء ما حصل..

– تقرر، بعد اتصالات، وضع “الملف المتفجر” الناجم عن التحقيقات قيد المعالجة في “الغرف المغلقة”، للتوصل إلى حل، على القاعدة اللبنانية: ما يموت الديب ولا يفنى الغنم.

نداء الوطن

– توقعت مصادر قضائية ان تُثار اشكالية مدى امكانية استمرار المحقق العدلي في اجراءات التحقيق بحق النواب المدعى عليهم بعد بدء العقد العادي لمجلس النواب كون الاجراءات قد بوشر بها قبل افتتاح دورة الانعقاد.

– تراقب الاوساط السياسية الحراك الانتخابي على ضوء انصرام المهلة المتاحة لموظفي الفئة الاولى للاستقالة والتي تنتهي في 22 تشرين الثاني، وهي مهلة الستة اشهر قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي.

– تعطلت مجالس ادارة عدد من المؤسسات العامة بسبب ارتفاع كلفة النقل وعدم تناسبها مع البدل الذي يتقاضاه الاعضاء عن الحضور، كون العضو يتقاضى عن كل جلسة مبلغ 80 ألف ليرة لبنانية.

الانباء

– موعد دستوري مطلع الأسبوع سيشكل عاملاً مساعداً في حلحلة قضية مستجدة.

– تساؤلات حول مصير مفاوضات مع جهة دولية كان من المفترض انطلاقها مطلع الشهر المقبل اذا ما استمر التعطيل الحكومي.