أسرار الصحف المحلية

النهار

عُلم أنّ وزيراً سيادياً سابقاً موجوداً في دولة أوروبية، نميت إليه أجواء مقلقة عن الوضع اللبناني في هذه المرحلة.

حُسم خيار التحالف الانتخابي بين مكوّنين أساسيين كانا في 14 آذار في الجبل.

ينقل بأن لقاءات واتصالات قياديين من حزبين أساسيين ستعاود في الأيام المقبلة، وتحديداً على صعيد التحالف الإنتخابي.

قال مرجع سياسي خلال لقائه حزب مسيحي، أنه لا زال يفضّل التحالف السياسي والإنتخابي مع مرجع حكومي سابق ورئيس تيار سياسي، وهو بانتظار عودته.

الجمهورية

أكّد قيادي في حزب بارز أن الإتصالات لم تنقطع مع مرجع رئاسي لتبادل الإيضاحات والشروحات حول مسائل مطروحة.

لم تنجح المساعي التي بذلت لتجاوز العقبات التي حالت دون إحياء تفاهمات سابقة بين أحزاب تقليدية لخوض الإنتخابات النيابية المقبلة معاً.

لم يبت رئيس حزب بعد بأسماء المرشحين إلى الإنتخابات في انتظار نتيجة الطعن بقانون الانتخاب الذي تقدّم به التيار.

اللواء

ما تزال إدارة دولة كبرى تعطي الأولوية للجهد الدبلوماسي في مقاربة ملفات المنطقة، على الرغم من الضربات الموضعية المحددة

يرجح مرشحون للانتخابات أن تدخل المحروقات المجمعة على أسعار دنيا، أيام الدعم، لا سيما المازوت معترك الإغراءات لكسب الأصوات!

رجحت حسابات حزبية وانتخابية تعيين وزير سابق في منصب أكاديمي للترضية والحفاظ على البعد الجغرافي للخطوة..

نداء الوطن

إعتبر مصدر اقتصادي ان اي حديث عن زيادات لأجور القطاع العام هو خارج عن السياق الطبيعي للمسارات الاقتصادية، مشبّهاً واقع الموظفين بالطوابير التي انتهت برفع الدعم، وبالتالي فإن معالجة مشكلة أجور القطاع العام ستنتهي بتقليص عدد الموظفين.

يتردد ان حزباً فاعلاً نجح في اجراء مصالحة بين نائبين شماليين حليفين كانا على خلاف في المرحلة الاخيرة.

بعد فضيحة الشهادات المزورة بين لبنان والعراق بدأت بعض الجامعات الاجنبية مراسلة وزارة التربية والتعليم العالي، للتأكد من صحة الشهادات التي يحملها بعض الطلاب الذين يتابعون دراستهم في الخارج والصادرة عن الجامعات الثلاث المتورطة في فضيحة بيع شهادات الدراسات العليا وسرقة الرسائل العلمية.

الأنباء

رغم كل المحاولات التي تقوم بها بعض القوى على خط ملف قضائي يبدو أن الأبواب كلها مقفلة أمام المخارج التي تريدها.

مشروع اجتماعي ملحّ، والمطلوب اقراره اليوم قبل الغد، يظهر بسبب مواقف الوزراء المعنيين به كما وأنه “كذبة كبيرة”.