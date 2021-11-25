أسرار الصحف المحلية

النهار

عمت العتمة مجلس النواب قبل ظهر امس بسبب انقطاع التيار الكهربائي من مؤسسة كهرباء لبنان ومن المولد الخاص ايضا من دون توضيح عما اذا ما نتجت العتمة من عطل او توفير للمازوت.

تعاني أحزاب وتيارات سياسية من شح مالي وتسعى مع بعض المنظمات الدولية والمؤسسات الإنسانية للحصول على مساعدات دون أن تلقى آذاناً صاغية.

تتوالى الاتصالات على جمعيات خيرية لتوفير الدواء المجاني ومن المتصلين قضاة ووزراء سبق لهم ان قدموا الكثير للبلد.

علق مسؤول مصرفي على كلام وزير الاقتصاد عن سعر صرف الدولار قائلا “ما يقال يشبه التبصير. لا سعر حقيقيا ولا امكان للخفض”.

الجمهورية

لا يزال مسؤول في حزب فاعل معلّقاً نشاطه الحزبي السياسي بقرار ذاتي بعد اعتراض على مناسبة خاصة شارك فيها.

إستغرب قريبون من حزب فاعل التحول في مواقف نائب كان يحرص على إبقاء جسوره ممدودة مع هذا الحزب قبل أن يقرر فجأة قطعها و يصبح عدائياً.

حسن دبلوماسي لبناني سابق ومعروف أمر ترشيحه لرئاسة هيئة في طائفته عكس ما أُشيع عن عزمه للترشح إلى النيابة.

اللواء

وضعت دولة كبرى 3 خطوط حمراء تحت أسماء 3 شخصيات من لون طائفي واحد من موظفي الفئة الأولى، بمعنى عدم المسّ بأيّ منهم في موقعه.

حسب شخصيات عليمة، فإن سياسياً شمالياً أحسن اختيار محامٍ لمركز نقيب، وهذا السرّ الأول في كسبه المعركة!

لا يزال اللغز يحيط بموقف مرجع من الانتخابات النيابية، وبداية فك هذا اللغز بعد صدور مراسيم الهيئات الناخبة.

نداء الوطن

فوجئت الاوساط الرياضية بقيام مسؤول المواكبة في جهاز أمني بتخصيص 50 عنصراً من الجهاز لتأمين أعمال الأمن والمواكبة للاعبين في مباراة كيك بوكسينغ في منطقة الذوق.

أكدت مستشارة في وزارة المالية ان الأموال غير متوفرة لتسديد المساعدة الاجتماعية لموظفي القطاع العام التي أعلن عنها رئيس الحكومة مؤخراً وتوقعت ان يتأخر تسديدها الى حين توفر التمويل.

إحتج البنك الدولي امام جهات حكومية على تعثر تنفيذ اتفاقيات القروض المخصصة لشبكات الصرف الصحي بسبب الشغور في مواقع رؤساء لجان الاستملاك في بعض المحافظات، مما يوحي بعدم جدية السلطات اللبنانية وعدم تغيّر نمط مقاربتها للملفات الحيوية والتشكيلات القضائية.

الأنباء

زيارات رسمية خارجية من دون نتائج عملية على خط الأزمات رغم أهميتها السياسية.

حدث لبناني في الخارج اقتصر على حفل موسيقي بعدما طالته شظايا الأزمة المستجدة.