أسرار الصحف المحلية

– اللواء

همس

تبين، أنه خلافًا لحماسة سفير دولة كبرى، فاستفادة لبنان من الكهرباء والغاز عبر سوريا لم تعفَ من مندرجات قانون قيصر!

غمز

يتابع وزير معني مع مستشار مرجعي مسألة التفاهمات المطلوبة من البطاقة التمويلية

لغز

إعتبرت شخصية رسمية كبيرة أن مواقف موظف كبير مدني موجهة إليها بصورة شخصية

– نداء الوطن

خفايا

إستبعدت أوساط مطلعة أي تحالف إنتخابي بين “المستقبل” و”القوات اللبنانية” في ظل خشية “المستقبل” من أن يشكل هذا التحالف تباعدًا مع الثنائي الشيعي، خصوصًا أن “حزب الله” يشيطن “القوات”، وفي ظل العلاقة المقطوعة بين “المستقبل” والسعودية

سُمع رجل دستوري وقانوني رفيع يقول في مجالسه الخاصة تعليقًا على المشهد القضائي المستجد أن كل ما يجري لا علاقة له بالدستور بل هو مخالف له، والقضية سياسية بحت ولا مخرج سوى مخرج سياسي توافره صعب، وعليه الوضع إلى مزيد من التأزم والتعقيد

– البناء

خفايا

كشفت إحصاءات إستطلاعية للتوقعات الإنتخابية أن موقع حركة وازنة من التحالفات في أكثر من دائرة ليس لها فيها مرشحون سيقرر بواسطة مئات الأصوات التي تستطيع تجييرها مصير ثلاثة مقاعد في لوائح متنافسة تؤثر في اتجاه الغالبية النيابية المقبلة وفي الخريطة السياسية للتحالفات

كواليس

قال مرجع حقوقي إن العريضة النيابية للادعاء أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في انفجار مرفأ بيروت يجب أن تطال كل رؤساء الحكومة ووزراء الأشغال والمال والداخلية والعدل الذين تعاقبوا خلال فترة وجود النترات في المرفأ وإلا وقع النواب في استنسابية ينتقدونها لدى المحقق العدلي

– الجمهورية

إعتبر فريق مسؤول كبير أن هناك نوايا مبيتة من تقريب موعد إستحقاق مهم فلا مبرر منطقي لذلك بل على العكس

نوهت مصادر ديبلوماسية بفعالية وصدقية أمين عام تيار لبناني بارز

سجلت جهات أمنية تحركات لمجموعات في بعض المناطق التي تشهد غليانًا إجتماعيًا

– الأنباء

هروب جديد

هروب جديد من قضية إجتماعية ملحّة ورمي للمسؤوليات ما يثير الشكوك أن المواعيد الجديدة التي تم إطلاقها غير صحيحة

فارق بسيط

خطوة مالية كان من المتوقع أن تضبط حركة السوق وإذ بها تلحق بالسوق السوداء بفارق بسيط جدًا