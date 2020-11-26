أسرار الصحف المحلية

النهار

– ينقل عن وزير سابق ان جهة سياسية استعانت بخبير في تحسين الصور فنصح في ظل تعذر ذلك بإغراق الاخرين في ملفات تسيء الى صورهم.

– خضع رئيس الجامعة اللبنانية للتحقيق في المباحث الجنائية على خلفية فضيحة نتائج كلية العلوم الطبية وملفات تزوير كانت عُرضت على وسيلة مرئية.

– لوحظ لأول مرة في الأزمات التي مرّ بها لبنان هجرة فنّانين وأطباء بأعداد كبيرة واللافت أنّ البعض منهم يستعين بمقرّبين لهم للحصول على تأشيرات وكفالات مالية نظراً إلى الوضع المصرفي المتردّي في لبنان.

– اهتمت اوساط الامم المتحدة في لبنان بمعرفة هوية الجهات التي دعت الى وقفة اعتصام امام مقر ممثل الامين العام في اليرزة للمطالبة بتنفيذ القرارات الدولية وخصوصا الصادرة عن مجلس الامن

– قال احد اركان الجالية اللبنانية في بلد افريقي ان وزير خارجية البلد قال امام مجموعة من المغتربين “ما دام حزب الله مسلحا خارج الشرعية فان احدا لن يساعد لبنان. الحل يبدأ بنزع السلاح بعد رفع الغطاء عنه”.

الجمهورية

– تعرضت مبادرة أطلقت أخيراً لسيل من الإنتقادات من أطراف حزبية كانت تساند مطلقها وعبّرت عن خشيتها من مشاريع غامضة.

– علم أن وزيراً أحال الأسبوع الماضي الى الجهات الرقابية المختصة ملفات مشبوهة تبيّن أنها تطال مدير عام وزارته.

– نبّه مسؤول رسمي غير مدني من محاولات إختراق يمكن أن تشهدها مراكز حساسة كتلك التي شهدتها إحدى مواقعها أخيراً.

اللواء

– لمس قريبون من مرجع كبير ازدياد الهوة مع قطب مسؤول، على خلفية إطاحة عقد “التدقيق الجنائي”!

– يدعم رئيس لقاء وسطي اقتراح قانون جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة، بعيداً عن الاستقطابات أو استجلاب خصومات..

– تسود البلبلة لدى عدد من المصرفيين من عزم المركزي الإقدام على سلسلة إجراءات تتعلق بالحدّ من التضخم، وطبع العملة الوطنية!

نداء الوطن

– يستبعد مرجع دستوري رفيع قيام تكتل سياسي متنوع يتم التحضير له خلال لقاءات غير معلنة، متوقعاً أن تظهر بوادره في جلسة مناقشة رسالة رئيس الجمهورية غداً.

– يحاول بعض الوسطاء الدخول على خط الوساطة بين رئيس حزب ومرجع رئاسي لإعادة تقريب وجهات النظر بينهما، لكن هذه الجهود لم تصل إلى مكان بعد، على أن يبقى الالتقاء في بعض المواقف بين الجانبين ظرفياً.

– تردد أن شخصية ممانعة ناشطة زارت العراق أخيراً، واقتصرت الزيارة على لقاء مسؤول عراقي رفيع “أمام المصعد”، حيث أبدى المسؤول قلة ترحيب بالضيف اللبناني وتعمّد الإشادة أمامه بزعامة تاريخية في لبنان مناوئة لخط الممانعة.

الأنباء

– لم يحسم لقاء عقده مسؤول رفيع بين نائب من تياره وشخصية وزارية في رأب الصدع بينهما.

– حاول مرجع رسمي التنصل من مسؤولية تعقيد ملف تفاوضي، ويحاول رمي الأمر على عاتق مسؤول غير مدني.