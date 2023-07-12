أمن الجنوب أولويّة دوليّة.. هل تنزع واشنطن ذريعة إبقاء سلاح "حزب الله"؟

سريعًا، استنفرت الأمم المتحدة ومعها العواصم الكبرى، لحل مسألة التوتر المستجد على الحدود الجنوبية الفاصلة بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة، على إثر نصب حزب الله خيمتين له في هذه المنطقة من جهة وقيام إسرائيل بضم الجزء اللبناني من “الغجر” إلى أراضيها، من جهة ثانية.

قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان الجنرال ارولدو لازارو حط في السراي مطلع الأسبوع، حيث التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في حضور وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، الذي قال بعد الاجتماع: “تم البحث في الأوضاع الأمنية في الجنوب، ونقلوا لنا مطلب الجانب الاسرائيلي بإزالة “الخيمة”، فكان ردنا بأننا نريدهم أن يتراجعوا من شمال الغجر التي تعتبر أرضا لبنانية. ونحن من ناحيتنا سجلنا نحو 18 انتهاًكا إسرائيليًا للحدود”.

كما التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة لازارو والوفد مرافق.

سفيرةُ فرنسا في لبنان آن غريو بدورها، زارت السراي، وعرضت لأوضاع المؤسسات في لبنان والوضع في الجنوب..

إلى ذلك، زارت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا قصر بسترس وبحثت في الاوضاع في الجنوب مع بوحبيب.

أما الولايات المتحدة، فتحرّكت بـ”السلاح الثقيل”، على حد توصيف مصادر دبلوماسية. فقد أوفدت إلى المنطقة المستشارَ الخاصّ للرئيس الأميركي اموس هوكشتاين، عرّاب اتفاق الترسيم البحري بين لبنان واسرائيل. فقد وصل الرجل إلى تلّ أبيب، أمس، في زيارة وُصفت بـ”السرّية”، حيث التقى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في حضور رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هانغبي، للبحث في عدد من المواضيع، من بينها التوتر بين إسرائيل وحزب الله.

وفي وقت من غير المستبعد أن يحط في بيروت في المرحلة المقبلة، وفق ما تقول المصادر لـ”المركزية”، فإنها تكشف أن هذا التأهّب الدبلوماسي يؤكد أن الأمن الحدودي الجنوبي خط أحمر وأولوية مطلقة لدى المجتمع الدولي، الذي يريد المنطقة هادئة للتنقيب عن النفط بحرًا بهدوء. كما أنها تشير إلى أن ما جرى في الميدان سيفتح الباب واسعًا أمام وساطة أميركية جديدة لترسيم الحدود برًا بين لبنان واسرائيل مرة لكل المرات. وقد أبدى الجانبان اللبناني والإسرائيلي استعدادهما لذلك، في تكرار أو “جزء ثانٍ” لوساطة هوكشتاين. وقد أكّد بو حبيب، أمس، أن “طرح الترسيم البري جنوباً جدّيٌّ”، مشيراً إلى أنّ الترسيم البرّي “هو الحلّ لمختلف الإشكالات على الحدود الجنوبية، وهو لا يعني تطبيعاً”، مضيفاً أن هنالك “13 نقطة خلافية على الحدود مع إسرائيل، 7 منها هناك اتفاق عليها، و6 تشكّل مادّة خلاف”.

ويبقى أنه في حال نجحت واشنطن في تحقيق هذا الترسيم، فإنها ستنزع من يدي حزب الله، ذريعة إضافية للإبقاء على سلاحه، بما أنه يعتبر أنه ضروري لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلة في الغجر وشبعا وكفرشوبا… فماذا بعد تحريرها دبلوماسيًا؟!