أولوية ميقاتي... وتحذيرٌ أميركيّ

عشية المشاورات على مستوى اللجنة الخماسية لأجل لبنان في نيويورك، فإن اللجنة تتداول مشروع بيان تصدره اليوم، يؤكد مضمون البيان السابق بعد اجتماعها في قطر. ويعكس البيان ما صدر عن مجلس الأمن في التمديد لقوات «اليونيفيل». وتردّدت معلومات عن أنّ اللجنة قد تعقد اجتماعاً على مستوى وزاري أو مندوبين، كما هي حال الولايات المتحدة التي ستتمثل بمساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى بربارة ليف. كما سيقيّم اللقاء حصيلة لقاءات الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الأخيرة في لبنان.

وخلال التدقيق في المعلومات الرسمية حول لقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمس نائبة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، يتبيّن أن اولوية ميقاتي كانت «أزمة النازحين السوريين». أما أولوية نولاند فكانت «الاسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية».

وفي معلومات «نداء الوطن»، أن ميقاتي كان طلب موعداً من وزير الخارجية الاميركية انطوني بلينكن، فكلف نولاند بالاجتماع الذي حذّرت فيه من «أخطار في الجنوب تكون لها انعكاسات على مستوى أوسع».