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إتفاق بين عراجي ووزير الصحة على وقف الرحلات من بريطانيا

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 28 - ديسمبر - 2020 8:39 صباحًا
مطار رفيق الحريري

مطار رفيق الحريري

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كشف رئيس اللجنة الصحية النيابية عاصم عراجي، انه ووزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن توصلا الى ضرورة اتخاذ قرار بوقف الرحلات الجوية مع بريطانيا، على ان يرفع هذا القرار الى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لأن الفيروس الجديد متحور وسريع الإنتشار، ولا يمكن اقفال البلد من دون اقفال المطار ووقف الرحلات مع بريطانيا تحديداً لانها مصدر للوباء الجديد.

اما عن تخفيض فحوص الـ PCR المجانية قال عراجي لـصحيفة “نداء الوطن”: “لا يمكن فرز الناس طبقياً، فالفحوص المجانية تعطي مصداقية اكثر للعدد الحقيقي للمصابين، لانه كلما تقلصت الفحوص المجانية والعشوائية يؤثر ذلك على حاملي الفيروس الذين لا قدرة لهم على كلفة الفحوص”.

اضاف: “المفترض زيادة عدد الفحوص المجانية والعشوائية، لان ذلك يقيّم الوضع الصحي في لبنان ويضعه أمام حقيقة حاله لا تضخيم ولا استسهال فيه”.

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