إرباك الحرب وأسعار النفط ترفع كلفة الشحن البحري

يتضاعف تأثير الحرب الدائرة في أوكرانيا على لبنان يوماً تلو الآخر، وبالرغم من أن أصوات القصف لا تسمع في بيروت إلّا أن تأثيرها يهدد لقمة عيش اللبناني وحاجاته الحياتية الأساسية.

فبالإضافة إلى أزمة القمح، يرسم المسار التصاعدي لأسعار النفط ملامح أزمة تطال جميع القطاعات الاقتصادية المنهكة في البلاد ومنها قطاع الشحن البحري.

يستحوذ النقل البحري على نحو 90 بالمئة من التجارة العالمية، بحسب غرفة الشحن الدولية. أما في لبنان فيمثل أكثر من 70 بالمئة من حجم البضائع التي تدخل لبنان.

تعطل سلاسل الإمداد

عطّلت الحرب في أوكرانيا سلاسل الإمداد وأربكت السوق الملاحية، بحسب رئيس الغرفة الدولية للملاحة في بيروت، إيلي زخور. ويشكل البحارة الروس والأوكرانيون 14.5 بالمئة من القوى العاملة في مجال الشحن البحري العالمي، وفقًا لغرفة الشحن الدولية. ويوضح زخور أن الاستيراد من منطقة البحر الأسود أصبح متعذرًا نتيجة هذه الحرب. ويستورد لبنان من كل من روسيا وأوكرانيا قمح وزيوت وحبوب، إضافة إلى النفط الروسي.

وفيما تجهد الحكومة اللبنانية لتأمين رغيف اللبنانيين، يسعى المستوردون التجار والصناعيون في لبنان لإيجاد أسواق بديلة للاستيراد كالولايات المتحدة وأميركا اللاتينية وكندا، لكن الأمر يحتاج إلى وقت لاسيما أن غالبية الدول أوقفت تصدير المواد الأساسية حفاظًا على أمنها الغذائي، بحسب زخور.

أسعار النفط

لا يزال الاستيراد من تركيا إلى لبنان قائمًا، كذلك من أسواق آسيا وأميركا لكن ارتفاع أسعار النفط يفرض واقعًا جديدًا. وصل سعر برميل النفط عالميًا الى 130 دولارًا وقد يرتفع أكثر مع استمرار الأزمة في أوكرانيا. يحتم ذلك ارتفاعًا في كلفة الشحن، بحسب المدير العام في شركة Navigators طوني محيّر.

ويوضح محيّر أن أسعار الشحن ترتفع بشكل تصاعدي مع ارتفاع أسعار النفط، مشيرًا إلى أن قطاع الشحن البحري “لم يتعاف بعد من تداعيات الإغلاق الذي فرضة وباء كورونا الذي رفع الأسعار بشكل كبير”. فكلفة شحن الحاوية التي كانت قبل أكثر من عامين 700 دولار أصبحت 7 آلاف دولار بعد الأزمة الأوكرانية.

ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية

ستنعكس كلفة الشحن المرتفعة ارتفاعًا بأسعار السلع الاستهلاكية. يضاف إليها كلفة النقل الداخلي في ظل الأزمة والاقتصادية والمالية التي يشهدها لبنان.

تضاف هذه الأكلاف إلى ارتفاع أسعار السلع في الأسواق العالمية بسبب تعطل سلسلة الإمداد وخروج روسيا وأوكرانيا من السوق العالمية، بحسب زخور، والتي يدفعها اللبناني من أجره الذي فقد نحو 90 بالمئة من قيمته. وكان أول الغيث صدور تسعيرة جديدة لربطة الخبز بلغت 10 آلاف ليرة للربطة بالحجم الوسطي، وهو ما عزته وزارة الاقتصاد “للارتفاع الكبير في أسعار المحروقات التي تؤثر مباشرة في سعر الطحين وفي كلفة انتاج ربطة الخبز إلى جانب الارتفاع أسعار القمح والسكر والزيت في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى ما شهده سعر صرف الدولار من تقلبات في السوق الموازية”.

وبعيداً عن المعركة الأوكرانية التي تخاض بالأسلحة الثقيلة، يرى اللبنانيون أنفسهم في خضم معركة يومية مفتوحة لإيجاد حاجاتهم الأساسية وثمنها إن وُجدت.