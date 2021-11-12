إسحق: حزب الله لا يملك أي هدف إصلاحي ولا إنمائي

أشار عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جوزيف إسحق إلى أن “حزب الله ما زال على نفس السياسة التي ينتهجها لتهديم كل ‏مقومات البلد، من قرارها السيادي الحر الى تهديم الاقتصاد قطاعا وراء قطاع”، معتبراً أنّ “دعمه للفساد وتغطيته يهدف الى تدمير ‏الوضع الاقتصادي وقطع علاقة لبنان بمحيطه العربي‎”.‎

وأكّد في حديثٍ لجريدة “الأنباء” الإلكترونيّة، أنّ “حزب الله لا يملك أي هدف اصلاحي ولا انمائي، ولا يوجد شيء يجعلنا نشعر انه ‏يريد ان ينفذ الإصلاحات. وهو بمكان معين يغطي الفساد مقابل تغطية سلاحه. وليت نصرالله يصغي لنداء البطريرك مار بشارة ‏بطرس الراعي لتطبيق مبدأ الحياد لكنا وفرنا على لبنان كل هذه الويلات‎”.‎