إسحق: حزب الله لا يملك أي هدف إصلاحي ولا إنمائي

أشار عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جوزيف إسحق إلى أن “حزب الله ما زال على نفس السياسة التي ينتهجها لتهديم كل مقومات البلد، من قرارها السيادي الحر الى تهديم الاقتصاد قطاعا وراء قطاع”، معتبراً أنّ “دعمه للفساد وتغطيته يهدف الى تدمير الوضع الاقتصادي وقطع علاقة لبنان بمحيطه العربي”.
وأكّد في حديثٍ لجريدة “الأنباء” الإلكترونيّة، أنّ “حزب الله لا يملك أي هدف اصلاحي ولا انمائي، ولا يوجد شيء يجعلنا نشعر انه يريد ان ينفذ الإصلاحات. وهو بمكان معين يغطي الفساد مقابل تغطية سلاحه. وليت نصرالله يصغي لنداء البطريرك مار بشارة بطرس الراعي لتطبيق مبدأ الحياد لكنا وفرنا على لبنان كل هذه الويلات”.