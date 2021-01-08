إسرائيل تحذر: ما يخفيه حزب الله في المناطق السكنية سيحدث دماراً أكبر من انفجار المرفأ!

قال مسؤول القسم السياسي والامني في وزارة الدفاع الإسرائيلية، زوهر بالتي، عن تهديدات الامين العام لحزب الله حسن نصر الله وقوله إنه ضاعف خلال عام عدد صواريخه الدقيقة التي تغطي إسرائيل، “إن نصر الله يتكلم كثيرا، وانه لا استخف بأقواله، لكنه قال إن لإسرائيل الاجابة لمثل هذه التهديدات ولم يفصل كيف، مشيرًا إلى القبة الحديدية الإسرائيلية والى اسلحة وتقنيات اخرى موجودة تفشل خطط من يحاول المس بإسرائيل”.

وفي حديث لـ “إيلاف”، أكد بالتي أن حزب الله يمتلك 100 الف صاروخ، منها القديم ومنها الجديد والدقيق، “لكن هو يملكها بين الاحياء والبيوت في كل انحاء لبنان ومخازن المتفجرات التي تحوي سي 4 وغيرها في بيروت والبقاع والنبطية غيرها قد تسبب دمارا هائلا للبنان كما حصل في المرفأ وربما اكثر، وحزب الله يعرف نفسه بالمقاومة وحامي لبنان، الا انه بالحقيقة مدمر لبنان، ونصر الله يعرف تماما ما نعرفه، ويعرف قدراتنا بشكل جيد وهو على ثقة اننا لا نتكلم كلامًا فارغًا، “وفي حال المواجهة سنفعل ما نقول، وهو ليس احمق، ولن يقوم بمغامرات فهو الآن يرى مثلًا أن اكثر من نصف قياداته الرفيعة ليست معه حول الطاولة وانه جرب قوتنا في حرب لبنان الثانية ولا أراه يريد اعادة الكرة”.