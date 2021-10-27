إليكم أسرار الصحف الصادرة اليوم

صحيفة نداء الوطن‎:

ـ على الرغم من إقرار قانون في المجلس النيابي بإخضاع الاموال التي تمّ انفاقها من قبل مختلف الوزارات لدعم ‏السلع والمنتجات الزراعية والادوية والمحروقات، الا ان العقد المتعلق بالتدقيق الجنائي لم يتضمن التدقيق في ‏الاموال المخصصة للدعم‎.‎

ـ تبين ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية قد طُلِب منه تجزئة الملف المتعلق بأحداث الطيونة بحيث أبقى ‏يده على الشق المتعلق بالجهات المسؤولة عن الاحداث، مما يشير الى نوايا باستخدام الملف لأغراض سياسية في ‏مختلف الاتجاهات‎.‎

ـ تبين ان “تيار المستقبل” قد حذف رقم النائب جمال الجراح من كافة تطبيقات ومجموعات وسائل التواصل ‏الاجتماعي العائدة للكتلة والتيار‎.‎

صحيفة النهار

هدأت عاصفة المازوت الإيراني في بعض المناطق بعد الإشكالات الأخيرة وينقل أن تفاهمات حصلت مع كل ‏القوى السياسية والبلديات حول آلية تسلم هذه المادة‎.‎

يُلاحظ أن الأحزاب والتيارات السياسية والحزبية الأساسية لم تطلق بعد ماكيناتها الانتخابية بانتظار ما ستسفر ‏عليه تداعيات أحداث الطيونة والتحقيق القضائي بجريمة المرفأ وأمور أخرى‎.‎

عُلم أنّ رئيس لقاء نيابي، وخلال استقباله أكثر من طامح لخوض الاستحقاق النيابي المقبل، ردّ عليهم بالقول: ‏سأسأل الوالد‎.‎

صحيفة اللواء‎:

يجري تسريب توقعات في ما خص مشروع القانون الذي يجري تحضيره في الكونغرس ضد فريق حزبي، ‏ومدى انعكاساتها على بعض القطاعات المالية‎.

عرضت مصارف كبرى، بيع ممتلكات عقارية بعد ان اقفلت عدداً من الفروع في العاصمة وغيرها‎.

تراهن جهات رسمة على انجاز خلال شهر في ما خص توفير التغذية بالكهرباء‎.‎

صحيفة الجمهورية‎:

ـ تحدثت مصادر حكومية عن إمكان إجتماع مجلس الوزراء مجدداً فقالت: ” شو نحنا كنا عم نشيل الزير من البير‎”.

ـ حرص مرجع غير مدني على إبلاغ مرجع روحي ان المؤسسة التي يترأس لا تتحرك دون طلب القضاء المختص ‏بعد أن يتولى هو التحقيق في الملفات التي تحال إليه‎.

ـ تحدثت تقارير عن عودة التسلح ولو بشكل محدود إلى إحدى مناطق لبنان‎.‎