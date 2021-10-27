إليكم أسرار الصحف الصادرة اليوم

صحيفة نداء الوطن:
ـ على الرغم من إقرار قانون في المجلس النيابي بإخضاع الاموال التي تمّ انفاقها من قبل مختلف الوزارات لدعم السلع والمنتجات الزراعية والادوية والمحروقات، الا ان العقد المتعلق بالتدقيق الجنائي لم يتضمن التدقيق في الاموال المخصصة للدعم.
ـ تبين ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية قد طُلِب منه تجزئة الملف المتعلق بأحداث الطيونة بحيث أبقى يده على الشق المتعلق بالجهات المسؤولة عن الاحداث، مما يشير الى نوايا باستخدام الملف لأغراض سياسية في مختلف الاتجاهات.
ـ تبين ان “تيار المستقبل” قد حذف رقم النائب جمال الجراح من كافة تطبيقات ومجموعات وسائل التواصل الاجتماعي العائدة للكتلة والتيار.
صحيفة النهار
هدأت عاصفة المازوت الإيراني في بعض المناطق بعد الإشكالات الأخيرة وينقل أن تفاهمات حصلت مع كل القوى السياسية والبلديات حول آلية تسلم هذه المادة.
يُلاحظ أن الأحزاب والتيارات السياسية والحزبية الأساسية لم تطلق بعد ماكيناتها الانتخابية بانتظار ما ستسفر عليه تداعيات أحداث الطيونة والتحقيق القضائي بجريمة المرفأ وأمور أخرى.
عُلم أنّ رئيس لقاء نيابي، وخلال استقباله أكثر من طامح لخوض الاستحقاق النيابي المقبل، ردّ عليهم بالقول: سأسأل الوالد.
صحيفة اللواء:
يجري تسريب توقعات في ما خص مشروع القانون الذي يجري تحضيره في الكونغرس ضد فريق حزبي، ومدى انعكاساتها على بعض القطاعات المالية.
عرضت مصارف كبرى، بيع ممتلكات عقارية بعد ان اقفلت عدداً من الفروع في العاصمة وغيرها.
تراهن جهات رسمة على انجاز خلال شهر في ما خص توفير التغذية بالكهرباء.
صحيفة الجمهورية:
ـ تحدثت مصادر حكومية عن إمكان إجتماع مجلس الوزراء مجدداً فقالت: ” شو نحنا كنا عم نشيل الزير من البير”.
ـ حرص مرجع غير مدني على إبلاغ مرجع روحي ان المؤسسة التي يترأس لا تتحرك دون طلب القضاء المختص بعد أن يتولى هو التحقيق في الملفات التي تحال إليه.
ـ تحدثت تقارير عن عودة التسلح ولو بشكل محدود إلى إحدى مناطق لبنان.